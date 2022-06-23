民眾黨提名陳琬惠、林冠年參選宜蘭縣長、竹北市長，基隆與新竹市七月前決定

台灣民眾黨昨（22）日通過新一波公職參選人提名名單，包含黨團主任陳琬惠參選宜蘭縣長、黃珊珊辦公室前秘書林冠年參選竹北市長等共8人。外界看好民眾黨立委高虹安參選新竹市長，但高虹安至今未鬆口。民眾黨投入參選也將讓藍綠都已拍板人選的宜蘭縣和竹北市陷入「三腳督」局面。

批藍綠出賣靈魂，提供民眾「對的選項」

陳琬惠表示，宜蘭人願意給政治人物機會，但政客總是糟蹋宜蘭人的智慧，這幾個月民進黨控訴宜蘭縣長林姿妙官司，民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵有盜採砂石前科；曾幾何時，宜蘭從台灣地方自治的典範，淪為兩黨金權結構的比爛，民眾想要傳承下一代的價值，藍綠卻在打出賣靈魂的價格戰。這次選舉她要提供宜蘭人對的選項，從今天起將陸續提出更好的政策願景。

陳琬惠表示，宜蘭人都知道雪隧通車拉近了宜蘭和台北的距離，許多青年往台北打拼，她和許多宜蘭人一樣，即便需要天天通勤、還是想為心中的理想服務，她在進入政壇之前，一直致力於地方創生，她希望透過地方創生計畫讓地方增加青年移入、增加就業機會，有青年的鄉鎮就有了朝氣、活力，有了活力就能有源源不絕的創造力及生命力，這就是永續的城市。

陳琬惠曾在2020年立委選戰，代表民眾黨參選，排在不分區立委第9位，選後轉往民眾黨立院黨團擔任黨團主任。先前曾在NGO工作，包含曾任台灣公益團體自律聯盟祕書長、社團法人中華民國財金智慧教育推廣協會專任講師、社團法人台灣非營利事業經營管理協會監事等。

林冠年表示，21世紀科技人攜家帶眷到竹北追求更好的生活，有全台灣最年輕的人口、最堅實的產業技術，在全球科技創新的最前端，匯聚全球科技產業最好的工程與管理人才；竹北市的老舊政治生態要被更新，陳舊的政策已經跟不上時代，需要有願景的執政團隊，維持竹北的國際競爭優勢。

他過去在學院裡作研究、創業，或在台北市政府工作，都在為竹北服務準備；他是台北農場培育的選手，現在回家鄉打大聯盟，希望改造竹北的基礎建設與生活品質。大新竹是個共同生活圈，接下來的選舉會是場產業嘉年華，竹北應該跟竹東、新豐等共同生活圈，共同發展。便捷的公共運輸，新創產業的力量，用車聯網、AI、5G來建立智慧交通的整合方案，節約通勤成本，不分男女老幼都可以到城市的每個角落；他也會帶領團隊啟動大街廓的都市再生、竹北市鐵路立體化討論，縫合竹北東西區的生活圈，用專業跟創新，創造城市的睿智跟韌性。

林冠年為竹北人，國立臺灣大學建築與城鄉研究所博士候選人，曾任台北市副市長黃珊珊辦公室前秘書。

啟動「全台大眾走」造勢，基隆和新竹提名醞釀中

民眾黨今天也啟動創黨以來第3次的全台大眾走，島內首發就由宜蘭縣開始，後續經花蓮、台東，推廣十八歲公民權入憲的「永續台灣、世代共行」理念，傳遞青年參政的普世價值。此行由立委蔡壁如、邱臣遠領軍，與在地的宜蘭縣長參選人陳琬惠、宜蘭縣黨部主委李偉華、宜蘭縣議員羅東鎮參選人謝志得、頭城鎮民代表第三選區參選人劉奕甫、羅東鎮民代表第四選區參選人許弘興一同出席。

選戰小組召集人的蔡壁如委員表示，2019年台灣民眾黨成立，今年已經是第三年舉辦全台大眾走。民眾黨雖然是個年輕政黨，資源不多，但要一步一腳印深耕基層，傳遞民眾黨的價值理念。2020年民眾黨進入立法院，第一個會期就提出18歲公民權，訴求「青年參政、還政於民」，今年3月立法院終於三讀通過，年底只要再獲得965萬票公民複決通過，未來18歲就能開始投票，青年成為國家的主人翁不再只是口號。

民眾黨中央委員會昨天通過的第8波提名名單，包含宜蘭縣長參選人陳琬惠、竹北市長參選人林冠年、台中市議員第9選區（北區）議員參選人林欣德、台中市議員第15選區平地原住民議員參選人洪志明、苗栗縣第1選區公館鄉鄉民代表參選人徐子程、嘉義市東區過溝里里長參選人吳慧玲、新竹縣竹北第1選區市民代表參選人林俊智、新竹縣竹北第2選區市民代表參選人游雅婷。

民眾黨目前在桃園市、宜蘭縣和竹北市提出3位縣市長等級的候選人；至於新竹市外傳會由新光集團大公主吳欣盈出馬，不過蔡壁如表示，立委高虹安仍是她和柯文哲心目中的最佳人選，但是高虹安本人至今仍未鬆口。而蔡壁如也被傳出有意參戰新北市，但被柯文哲勸退。

另外基隆市，民眾黨也傳提名立委邱臣遠，對此邱臣遠表示，身為基隆子弟，他不會怯戰。如果民眾黨選擇參戰基隆市，基隆將成為國民黨謝國樑、民進黨蔡適應、時代力量陳薇仲和民眾黨邱臣遠的「四腳督」激戰局面。

邱臣遠也表示，下周是選舉決策委員會，據他了解，會針對基隆、新竹做進一步討論，最快七月前會有決定。

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核稿編輯：翁世航