民眾黨提名陳琬惠、林冠年參選宜蘭縣長、竹北市長，基隆與新竹市七月前決定
我們想讓你知道的是
民眾黨目前在桃園市、宜蘭縣和竹北市提出3位縣市長等級的候選人；至於新竹市外傳會由新光集團大公主吳欣盈出馬，不過蔡壁如表示，立委高虹安仍是她和柯文哲心目中的最佳人選。
台灣民眾黨昨（22）日通過新一波公職參選人提名名單，包含黨團主任陳琬惠參選宜蘭縣長、黃珊珊辦公室前秘書林冠年參選竹北市長等共8人。外界看好民眾黨立委高虹安參選新竹市長，但高虹安至今未鬆口。民眾黨投入參選也將讓藍綠都已拍板人選的宜蘭縣和竹北市陷入「三腳督」局面。
批藍綠出賣靈魂，提供民眾「對的選項」
陳琬惠表示，宜蘭人願意給政治人物機會，但政客總是糟蹋宜蘭人的智慧，這幾個月民進黨控訴宜蘭縣長林姿妙官司，民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵有盜採砂石前科；曾幾何時，宜蘭從台灣地方自治的典範，淪為兩黨金權結構的比爛，民眾想要傳承下一代的價值，藍綠卻在打出賣靈魂的價格戰。這次選舉她要提供宜蘭人對的選項，從今天起將陸續提出更好的政策願景。
陳琬惠表示，宜蘭人都知道雪隧通車拉近了宜蘭和台北的距離，許多青年往台北打拼，她和許多宜蘭人一樣，即便需要天天通勤、還是想為心中的理想服務，她在進入政壇之前，一直致力於地方創生，她希望透過地方創生計畫讓地方增加青年移入、增加就業機會，有青年的鄉鎮就有了朝氣、活力，有了活力就能有源源不絕的創造力及生命力，這就是永續的城市。
陳琬惠曾在2020年立委選戰，代表民眾黨參選，排在不分區立委第9位，選後轉往民眾黨立院黨團擔任黨團主任。先前曾在NGO工作，包含曾任台灣公益團體自律聯盟祕書長、社團法人中華民國財金智慧教育推廣協會專任講師、社團法人台灣非營利事業經營管理協會監事等。
林冠年表示，21世紀科技人攜家帶眷到竹北追求更好的生活，有全台灣最年輕的人口、最堅實的產業技術，在全球科技創新的最前端，匯聚全球科技產業最好的工程與管理人才；竹北市的老舊政治生態要被更新，陳舊的政策已經跟不上時代，需要有願景的執政團隊，維持竹北的國際競爭優勢。
他過去在學院裡作研究、創業，或在台北市政府工作，都在為竹北服務準備；他是台北農場培育的選手，現在回家鄉打大聯盟，希望改造竹北的基礎建設與生活品質。大新竹是個共同生活圈，接下來的選舉會是場產業嘉年華，竹北應該跟竹東、新豐等共同生活圈，共同發展。便捷的公共運輸，新創產業的力量，用車聯網、AI、5G來建立智慧交通的整合方案，節約通勤成本，不分男女老幼都可以到城市的每個角落；他也會帶領團隊啟動大街廓的都市再生、竹北市鐵路立體化討論，縫合竹北東西區的生活圈，用專業跟創新，創造城市的睿智跟韌性。
林冠年為竹北人，國立臺灣大學建築與城鄉研究所博士候選人，曾任台北市副市長黃珊珊辦公室前秘書。
啟動「全台大眾走」造勢，基隆和新竹提名醞釀中
民眾黨今天也啟動創黨以來第3次的全台大眾走，島內首發就由宜蘭縣開始，後續經花蓮、台東，推廣十八歲公民權入憲的「永續台灣、世代共行」理念，傳遞青年參政的普世價值。此行由立委蔡壁如、邱臣遠領軍，與在地的宜蘭縣長參選人陳琬惠、宜蘭縣黨部主委李偉華、宜蘭縣議員羅東鎮參選人謝志得、頭城鎮民代表第三選區參選人劉奕甫、羅東鎮民代表第四選區參選人許弘興一同出席。
選戰小組召集人的蔡壁如委員表示，2019年台灣民眾黨成立，今年已經是第三年舉辦全台大眾走。民眾黨雖然是個年輕政黨，資源不多，但要一步一腳印深耕基層，傳遞民眾黨的價值理念。2020年民眾黨進入立法院，第一個會期就提出18歲公民權，訴求「青年參政、還政於民」，今年3月立法院終於三讀通過，年底只要再獲得965萬票公民複決通過，未來18歲就能開始投票，青年成為國家的主人翁不再只是口號。
民眾黨中央委員會昨天通過的第8波提名名單，包含宜蘭縣長參選人陳琬惠、竹北市長參選人林冠年、台中市議員第9選區（北區）議員參選人林欣德、台中市議員第15選區平地原住民議員參選人洪志明、苗栗縣第1選區公館鄉鄉民代表參選人徐子程、嘉義市東區過溝里里長參選人吳慧玲、新竹縣竹北第1選區市民代表參選人林俊智、新竹縣竹北第2選區市民代表參選人游雅婷。
民眾黨目前在桃園市、宜蘭縣和竹北市提出3位縣市長等級的候選人；至於新竹市外傳會由新光集團大公主吳欣盈出馬，不過蔡壁如表示，立委高虹安仍是她和柯文哲心目中的最佳人選，但是高虹安本人至今仍未鬆口。而蔡壁如也被傳出有意參戰新北市，但被柯文哲勸退。
另外基隆市，民眾黨也傳提名立委邱臣遠，對此邱臣遠表示，身為基隆子弟，他不會怯戰。如果民眾黨選擇參戰基隆市，基隆將成為國民黨謝國樑、民進黨蔡適應、時代力量陳薇仲和民眾黨邱臣遠的「四腳督」激戰局面。
邱臣遠也表示，下周是選舉決策委員會，據他了解，會針對基隆、新竹做進一步討論，最快七月前會有決定。
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核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。