民進黨展開年底選舉空戰計畫：推出實境秀等「社群三支箭」，呼籲年輕選民投「9＋1票」

民進黨中央今（20）日召開記者會宣布將展開年底選舉空戰計畫，定調主軸為「顧家鄉」、「拚未來」，並提出「社群三支箭」，將透過YouTube、Podcast和資訊專頁，搶攻台灣年輕選民的眼睛、耳朵與大拇指（指滑手機看內容）。希望藉由年輕選民最習慣的通路，直接互動與連結，增加參選人曝光。

故家鄉、拚未來，民進黨籲年底投「9＋1票」

民進黨發言人謝佩芬表示，「顧家鄉」代表民進黨把人民、土地擺在第一位的執政理念，希望延續「綠色執政 品質保證」招牌，在更多地方為民服務，也鼓勵大家返鄉投票，為自己的家鄉做出最好選擇。

「拚未來」代表民進黨堅持改革的重要使命，小英政府正在實踐或已經達成的政策過程，像是行政團隊推動各項「加薪、減稅、增福利」措施，還包括提升育兒津貼、班班有冷氣、租屋補貼等減輕減輕家庭負擔的政策，此外，也長期推動十八歲公民權修憲案，讓青年能夠參與民主政治。

謝佩芬表示，今年年底除了要繼續努力為下一代拚幸福，更要一起投下「9票＋1票」，民進黨作為最早提出18歲公民權的政黨，呼籲大家年底投下「9票＋1票」，用公民複決同意票推動台灣民主前進。

年輕團隊主導空戰，將推實境節目

民進黨從總統蔡英文回任黨主席後，積極改造黨部文宣運作模式，在秘書長林錫耀督軍下，整體文宣空戰由副秘書長林鶴明督導，由媒創中心主任翁世豪、網路社群中心主任范綱皓以及新聞部主任蘇芳禾率領團隊運作。

民進黨表示，選戰分為空戰和陸戰，兩者同等重要，缺一不可。空戰的層次不僅要兼顧傳統媒體，也要涵蓋新媒體平台，三支箭包括「2022選舉資訊頁」、YouTube新節目「一碗麵的時間」及Podcast節目「耳朵出遊不出油」新單元「地方耳Mazing」。

民進黨表示，新的選舉資訊頁整合民進黨縣市長參選人社群資訊並強化選民活動，完成提名工作後，選務工作整合機制相當迅速，不但已完成各參選人基本資料蒐集，連各參選人的社群平台也彙整完整，除透過平日社群互動強化導流效果，也讓選民快速掌握參選人資訊。

民進黨表示，著眼於選民對於網路收視習慣的改變，民進黨順勢推出台灣選舉史上首次網路實境節目「一碗麵的時間」，由發言人黃彩玲配合縣市長參選人，客製化推出廚房實境節目，讓參選人在做菜時也同時拉近與選民的距離，讓網友看到選將不一樣的特質，打造風格類似近期的實境節目《來吧！營業中》。

發言人黃彩玲表示，自己家裡開麵店，體悟煮麵、吃麵是每個人的生活日常，因此邀請全台「首長級」主廚帶來各地特色麵食，用不同的食材、配料與候選人產生連結，用一碗麵的時間聊聊人生故事、從政理念，明日中午12點推出的第一集將由台中市長候選人蔡其昌打頭陣，保證精彩療癒又有趣。

去年開播的Podcast節目《耳朵出遊不出油》也推出新單元「地方耳Mazing」，特別找來前副總統陳建仁、屏東縣長潘孟安、南投縣長候選人蔡培慧、民進黨副秘書長林飛帆及連江縣黨部主委李問共同推薦。

主持人之一、民進黨發言人謝子涵提到，在後疫情時代有越來越多人回到自己的家鄉，耕耘地方。所以，她要從地方創生的角度出發，邀請各地青年分享在地創生故事，無論是從事產業創新還是推動地方城鎮品牌，希望可以鼓勵更多人返鄉灌溉自己家鄉的土壤，期盼與台灣各界團結努力，為我們的家鄉拚好未來。

民進黨表示，選舉是動態發展，但參選人一定是主體，中央黨部就像是最大的後勤支援部隊，不但要引導整體選戰議題節奏，也要支援各陣營議題攻防火力。同時針對各縣市長參選人製作客製化內容、強化參選人特質並進攻社群平台繼續維持聲量領先。透過中央和地方的整合，讓有限的資源發揮最大化的效益。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航