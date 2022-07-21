喬友防疫旅館大火案釀4死，監察院糾正彰化縣府：橫向協調和監督稽查都沒做好，導致消防員鋌而走險犧牲

彰化喬友大樓防疫旅館2021年6月30日發生大火，造成4死20多傷，其中包括1消防隊員陳志帆；監察院昨（20）日召開記者會指出，經調查發現彰化縣政府在現場救災時，缺乏橫向聯繫導致消防員鋌而走險；而且老舊的喬友大樓已經是第4度發生火警，然而防火設施失能，大樓違規變更使用，公安申報抽查都未做好，彰化縣府未善盡審查、監督。

對此，彰化縣政府表示，針對監察院的糾正內容，已經開始落實各項改革和改善措施。而喬友大樓百香果旅館變更使用執照併室內裝修行政疏失，當時承辦相關人員等皆已依規辦理懲處。對監察院的糾正，縣府會提出申復並策勵精進作為。

監察委員：一連串致命失誤釀悲劇

監察院昨天由監委葉大華、浦忠成召開記者會，監委葉大華表示，彰化喬友大樓去年大火造成4死20多傷，調查發現彰化縣政府建設處、城市暨觀光發展處缺乏橫向聯繫，喬友大樓防火設施失能，彰化縣府未善盡審查、監督，遭監院糾正。

彰化喬友大樓防疫旅館2021年6月30日發生大火，造成4死20多傷，其中1名死者為彰化縣消防局消防隊員陳志帆。

葉大華表示，經過調卷、實地履勘及專家諮詢會議、約詢彰化縣政府、內政部營建署、消防署後，提出調查報告，並在19日內政及族群委員會通過糾正彰化縣政府。

葉大華指出，釀災致人員死傷原因包括，第一，防火區劃失效，防火避難設施不完善、閒置空間管理不當、建築內存放及使用泡棉等易燃物裝修，在火勢增長時，安全梯遭火煙吞噬形成「煙囪效應」，阻斷消防員及民眾逃生。

葉大華說，第二，彰化縣政府建設處、城市暨觀光發展處建管及公安申檢複查機制未落實，缺乏資訊橫向聯繫、勾稽；第三，消防局救災任務未落實三層安全管理機制，有小隊長單獨脫隊、安全幕僚未及時通知人員撤出等情形。

葉大華表示，經調查發現喬友大樓6到9樓變更使用登記、違規變更使用，例如2到4樓排煙室已不存在，8樓及9樓的空調機房、儲藏室改作為客房，9樓排煙室增建廁所、9樓往10樓梯間以木板間隔阻礙通行，申請審查時的隔間數顯與竣工圖間數不符。

調查意見指出，彰化縣政府跨機關協調不周、監督不力，建設處、城市暨觀光發展處末善盡審查監督，且資訊橫向聯繫與勾稽掌握嚴重闕如，導致建築物現況與原核准圖說不一，仍能通過變更使用及登記營業。

調查意見表示，消防局派遣時已知該處為防疫旅館，雖調派10輛防疫救護車及4輛一般救護車到場，並啟動大量傷病患機制，但未調動衛生量能救護車，也未設置大量傷病患集結區。各機關應加強橫向聯繫，規劃大量傷患集結、檢傷、管制、後送等處置機制。

葉大華說，喬友大樓屋齡30年，所有權人或使用人應維護防火避難設施，主管機關得隨時或定期派員複查，但這已經是喬友大樓第4度發生火警。

葉大華表示，因公安申報及抽複查機制不完善，造成公安空窗期，消防員須冒深入火場、入室搜救，卻陷入險境而殉職，彰化縣政府確有怠失。

葉大華指出，彰化縣消防人力不足，消防人口服務比在近3年遠高於全國平均：消防分隊第一梯次到達火場平均人車數、人車比等，都不升反降；當火災發生而人力不足時，也未妥適調度或請求鄰近的台中市政府消防局支援，消防人力、設備都帶充實。

浦忠成說，這是一系列的致命因素，在火災時所有機關、防疫旅館經營者平常有沒有作好預備，是否依法勾稽、複查、確認等，在這次火災全部打出原形，讓消防人員在這樣危險環境救災，非常遺憾。

另外，調查意見也指出，複合式大樓閒置或停業空間的公安檢查問題，促請行政院督同內政部檢討改進；並應正視基層消防員訴求，建立制度性有效溝通管道，確保消防員權益。

彰化縣政府：已落實改革，對糾正將提出申復

對於監察院的糾正，彰化縣政府透過新聞稿回應指出，災後縣府啟動清查列管轄內老舊危險且有停業閒置空間的供公眾使用建築物，已完成縣內6層以上建築物計有788件、訂定管理條例強化輔導成立管理組織作業，建置社區管理組織資料庫，每月召開維護建築物公共安全督導會報督管執行情形。

針對跨局處協調不周，建築物資訊橫向聯繫與勾稽掌握嚴重闕如一事，縣府表示，建設處在審查變更使用執照及城觀處審查旅館登記許可，均須附上消防局核准函及相關消防圖說，一經核對不符，採退件重新辦理查驗程序。

消防局也成立「火場安全體系推動小組」，對基層消防人員全面辦理火場安全訓練、大隊幕僚訓練，以期提升各消防人員本質職能，因應每一次災害；消防局規畫辦理「災害現場指揮官訓練班」，確保消防人員救災安全及提升火災搶救效能，以期汲取都市型災害搶救作戰經驗。

另監委指出消防人力不足及人車比降低情形，彰化縣今年已擴充預算員額至779人，未來3年可獲配賦73名消防人力，另消防局率全國首次實施，勤二休二勤休制度，讓消防人員得以獲得充份的休息時間，以較佳身心狀態執行各式救災、救護勤務，提升救災安全。

災後，彰化縣政府與醫院合動員12位心理諮商師，針對151名消防救災人員，瞭解身心狀況並篩檢出高風險人員計42名，再經精神科醫師1對1個別心理諮商，其中10人再接受進一步治療，至今年6月除1名尚在治療，後續依個案由所建立諮商管道適時提供協助。

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核稿編輯：翁世航