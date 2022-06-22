德國電業巨頭萊茵能源看好台灣離岸風場潛力，角逐區塊開發競標，積極爭取浮動式風場示範計畫
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萊茵再生能源（RWE Renewables）插旗台灣，由於萊茵了解全球海洋地形與氣候複雜多變，因此於挪威、美國、西班牙用3種不同天然環境場址，這些經驗將加速台灣導入適合的浮動式風機進程。
超過百年的德國最大電業集團萊茵能源（RWE）看好看好亞太與台灣離岸風場潛力，目前已經規劃6座離岸風場，6.2GW角逐區塊開發競標，將以竹風風場448MW打頭陣，再爭取浮動式風場示範計畫，還砸下1.6兆要多元發展「綠氫」，更誓言要做到和「自來水管」一樣安全又穩定。
萊茵再生能源看好台灣離岸風場潛力
台灣能源98%仰賴進口，容易受到全球能源情勢變遷衝擊，中央在非核家園政策的前提下，且為穩定國內能源供給，國內「能源轉型」成為急迫任務。其中，風力發電因為不需要燃料，在歐洲國家已普遍成為發乾淨發電首選。
目前，台灣疫情前仍以原油產品為主要能源，占比達到46.86%；其次是燃煤達到29.85%；接著是天然氣（含LNG）占比為14.87%；接著是核能發電為6.31%；最後才是其它再生能源發電，為1.95%左右。
風力發電在台灣整體發電為0.12%，顯示仍有長足的進步空間。
德國最大的百年電業集團萊茵能源，旗下萊茵再生能源（RWE Renewables）相當看好台灣離岸風場潛力，早在2018年已經針對台灣第3階段區塊開發規劃6座離岸風場，萊茵預計搶佔6.2GW角逐區塊開發競標，以竹風風場448MW打頭陣。
萊茵能源董事長鍾弘錦指出，「台灣擁有世界級的優良風場、加上政府政策的支持、國內產業對採用綠電亦有共識，是全球少數適合發展離岸風電的場域。」
目前，開發地點從新竹到彰化外海，目前只有竹風通過環評，其它海安、萊風、萊中、新風和彰風都在環評的階段。經濟部預計今（2022）年10月底公布浮動式離岸風機示範獎勵辦法，萊茵強調非常想要爭取相關開發細節，進一步向供應鏈整合成為「示範風場」，有助於國內廠商評估是否參與投資。
事實上，萊茵能源已有120餘年歷史，現在已是再生能源領導企業之一，並活躍於全球5大洲中超過20多個重要國家。
此外，萊茵能源擁有超過20年以上離岸風場範疇，包含開發、建設與營運。截至2022年6月，他們一共有18座營運中的離岸風場，並預期於2030年將裝置容量由現行3 GW提升3倍至8 GW。
根據工業局資料顯示，風力發電產業可區分為設備製造業、整合服務業以及風力發電業3部分。
另根據，風力發電機裝設位置，又可再分為陸地上的陸域型風機，和裝設在海上的離岸型風機2類，當前以陸域型風機技術較為成熟，而離岸型風機仍處於發展階段，尚存在不少技術困難。
萊茵在全球能源產品組合砸下1.6 兆
然而，萊茵再生能源早在20年前就持續與歐洲離岸風電供應鏈密切合作，累積許多經驗，且締造多項離岸風電里程碑，例如：2004年打造英國首座商轉離岸風場Scroby Sands，現在則於英國佈建全球最大風場之一的Sofia風場，在這總容量裝置達1.4 GW的風場。
面對離岸風力下一波的科技發展趨勢，萊茵再生能源則是看好浮動式風機潛力，更預計在2030年前擁有1 GW營運或興建中的浮動式風場。
就技術開發面，萊茵再生能源了解全球海洋地形與氣候複雜多變，因此於挪威、美國、西班牙用3種不同天然環境場址。這些經驗將加速台灣導入適合的浮動式風機進程。
除了離岸風電，萊茵再生能源預計於2030年前投入1.6兆新台幣於全球綠能產品組合，包含陸域風電、太陽能與儲能和氫能等。
針對氫能發電，目前有超過30個以上氫能計畫，加上綜合再生能源產品組合開發，對於台灣實現2050年淨零排放目標。鍾弘錦指出，用煤提煉氫氣，比任何東西都便宜，最大致命傷氫氣「相對危險」。
未來萊茵也將致力克服氫氣缺點。他說，包含產生過程、運送、使用以及使用後結果都要考量，並符合節能減碳效果，希望未來能做到像是自來水管一樣很穩定。
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核稿編輯：翁世航
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長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
我們想讓你知道的是
台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台帶頭推動：一、永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」；二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！
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台灣在地生產蜂巢紙 可被土壤分解的永續包材 公益行動再加一！ 每賣出一萬公尺紙張將種下一棵樹
挖貝平台作為一個以實際行動力求群眾集資產業更好的集資平台，為讓大眾贊助專案時也能愛護地球，這次與 NextPack 明日事業合作「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊能享有較低採購成本外， NextPack 明日事業更計畫與「好事交易所」合作，正在洽談每賣出一萬公尺長度的蜂巢紙就種下一棵樹的公益行動方案，期許一點一滴共同修復地球。
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挖貝平台積極鼓勵環保類型集資專案 一環保提案成功晉級提案者大賽決賽
挖貝平台成立至今才剛滿一週年，目前站上環保類型集資專案共有 13 個、累計贊助人次 18,543 人、累計集資金額 NT$ 44,684,553 元，可說是成績斐然。
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此外，長期推廣可重複使用「網購循環包裝」而廣受各界支持的團隊 PackAge+ 配客嘉，未來希望推出全新模式提升循環包裝的便利性，讓消費者透過網路購物取貨後，由系統安排宅配人員前往收取，省下自行歸還循環包裝的麻煩。大眾在一如既往方便購物的同時，還能減少一次性包裝的產生，是有望在不改變現有消費模式下，能推動台灣社會更環保的優質提案。由團隊向挖貝平台提案的「 PackAge+ 網購循環包裝 2.0 升級版」日前也成功晉級「第一屆挖貝提案者大賽」決賽初選。
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