德國電業巨頭萊茵能源看好台灣離岸風場潛力，角逐區塊開發競標，積極爭取浮動式風場示範計畫

超過百年的德國最大電業集團萊茵能源（RWE）看好看好亞太與台灣離岸風場潛力，目前已經規劃6座離岸風場，6.2GW角逐區塊開發競標，將以竹風風場448MW打頭陣，再爭取浮動式風場示範計畫，還砸下1.6兆要多元發展「綠氫」，更誓言要做到和「自來水管」一樣安全又穩定。

萊茵再生能源看好台灣離岸風場潛力

台灣能源98%仰賴進口，容易受到全球能源情勢變遷衝擊，中央在非核家園政策的前提下，且為穩定國內能源供給，國內「能源轉型」成為急迫任務。其中，風力發電因為不需要燃料，在歐洲國家已普遍成為發乾淨發電首選。

目前，台灣疫情前仍以原油產品為主要能源，占比達到46.86%；其次是燃煤達到29.85%；接著是天然氣（含LNG）占比為14.87%；接著是核能發電為6.31%；最後才是其它再生能源發電，為1.95%左右。

行政院

風力發電在台灣整體發電為0.12%，顯示仍有長足的進步空間。

德國最大的百年電業集團萊茵能源，旗下萊茵再生能源（RWE Renewables）相當看好台灣離岸風場潛力，早在2018年已經針對台灣第3階段區塊開發規劃6座離岸風場，萊茵預計搶佔6.2GW角逐區塊開發競標，以竹風風場448MW打頭陣。

萊茵能源董事長鍾弘錦指出，「台灣擁有世界級的優良風場、加上政府政策的支持、國內產業對採用綠電亦有共識，是全球少數適合發展離岸風電的場域。」

目前，開發地點從新竹到彰化外海，目前只有竹風通過環評，其它海安、萊風、萊中、新風和彰風都在環評的階段。經濟部預計今（2022）年10月底公布浮動式離岸風機示範獎勵辦法，萊茵強調非常想要爭取相關開發細節，進一步向供應鏈整合成為「示範風場」，有助於國內廠商評估是否參與投資。

萊茵再生能源 萊茵再生能源2018年在台灣正式設立辦公室，並針對第3階段區塊開發規劃。

事實上，萊茵能源已有120餘年歷史，現在已是再生能源領導企業之一，並活躍於全球5大洲中超過20多個重要國家。

此外，萊茵能源擁有超過20年以上離岸風場範疇，包含開發、建設與營運。截至2022年6月，他們一共有18座營運中的離岸風場，並預期於2030年將裝置容量由現行3 GW提升3倍至8 GW。

根據工業局資料顯示，風力發電產業可區分為設備製造業、整合服務業以及風力發電業3部分。

另根據，風力發電機裝設位置，又可再分為陸地上的陸域型風機，和裝設在海上的離岸型風機2類，當前以陸域型風機技術較為成熟，而離岸型風機仍處於發展階段，尚存在不少技術困難。

萊茵在全球能源產品組合砸下1.6 兆

然而，萊茵再生能源早在20年前就持續與歐洲離岸風電供應鏈密切合作，累積許多經驗，且締造多項離岸風電里程碑，例如：2004年打造英國首座商轉離岸風場Scroby Sands，現在則於英國佈建全球最大風場之一的Sofia風場，在這總容量裝置達1.4 GW的風場。

面對離岸風力下一波的科技發展趨勢，萊茵再生能源則是看好浮動式風機潛力，更預計在2030年前擁有1 GW營運或興建中的浮動式風場。

就技術開發面，萊茵再生能源了解全球海洋地形與氣候複雜多變，因此於挪威、美國、西班牙用3種不同天然環境場址。這些經驗將加速台灣導入適合的浮動式風機進程。

萊茵再生能源 萊茵再生能源打造離岸風力里程碑，多項浮動式風機技術供亞太市場與台灣運用。

除了離岸風電，萊茵再生能源預計於2030年前投入1.6兆新台幣於全球綠能產品組合，包含陸域風電、太陽能與儲能和氫能等。

針對氫能發電，目前有超過30個以上氫能計畫，加上綜合再生能源產品組合開發，對於台灣實現2050年淨零排放目標。鍾弘錦指出，用煤提煉氫氣，比任何東西都便宜，最大致命傷氫氣「相對危險」。

未來萊茵也將致力克服氫氣缺點。他說，包含產生過程、運送、使用以及使用後結果都要考量，並符合節能減碳效果，希望未來能做到像是自來水管一樣很穩定。

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核稿編輯：翁世航