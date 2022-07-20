都市規劃看新北（三）：從原住民到新移民，今日樹林和我高中時的記憶很不一樣
我們想讓你知道的是
我依然懷念上課上到一半可以聽到學校後方傳來火車汽笛聲的日子，但倘若城市可以兼容並蓄的容納各種文化，成為都市風景的一部分，何嘗不是壞事，且也契合的反應了樹林作為鐵道城市的都市意象。
從上篇文章筆下的柑園，我們發現都市土地的擴張並且吞噬了非度的鄉村區，於是政府「順其自然」地在新北市國土地劃法將柑園地區劃入「城二之三」用地，做為未來發展潛力之用。
「如果是另一次的圈地，試想，產業成長動能需要的人力從何而來？過去我們很容易假設，工廠蓋了，總部蓋了，三位一體的工業時代或許來了，但是，真的有人來嗎？進入負成長時代的台灣及北台灣，我們不禁要問：持續進口勞力，真的是永續的做法嗎？」（劉曜華，2021）
誠如上述所言，工業區造就了工作機會。
但在國發會人力發展處在中華民國人口推估（2020至2070年）的報告顯示：「人口紅利期間延至2027年，較前次推估延長1年。人口紅利係指青壯年人口（15-64 歲）占總人口比重高於 66.7％，工作年齡人口相對其他年齡層充沛，有利經濟發展。」（國發會人力發展處，2020）
然而，人口在疫情襲擾台灣後，國際淨遷徙轉負——導致社會增加無法彌補自然減少人口，特別是在各縣市國土計劃法仍把土地開發視為總目標之一的今天，不禁讓人憂心不已，還有多少城區要沒落、要投入社會資源拯救，我們總喊著農村再生、鄉村再生、中城再生，另一面在國土計畫法不斷劃設「城二之三」，豈不在某種程度上本末倒置、令人憂心。
然除了對於未來必須要審慎評估，避免土地無止境的開發，落實國土計畫法的精神外，我們也要好好探索身邊的環境，落實在地精神。
就讀高中時，我所就讀的學校是「新北市立樹林高級中學」，還記得在通勤上學的日子裡，我總是坐著熟悉的路線從下新莊前往樹林，並在樹林仁愛醫院站下車後，通過地下道前往樹林高中的大門。
由下圖你可以發現從紅線上方端點（樹林仁愛醫院公車站）到樹林高中的路程中，會有兩個樹林很重要的城市意象——下車要先途經「樹中地下道」穿越鐵路縱貫線，亦象徵著從樹林後站的區域範圍跨到樹林前站，藉著映入眼前的即是大面積的「乙種工業區」——也就是面積7.4132公頃，前身為臺灣菸酒公司樹林酒廠，於2004年依都市更新計畫變更使用規劃而成的大同科技園區。
台灣素來以製造產業鏈稱霸股市，在大同科技園區中也不乏許多知名大廠——如全球第五大暨國內第一大LED製造商億光電子，以及全球前十大暨國內第一大軟式電路板之專業製造廠商嘉聯益。然龐大的製造業也意味著龐大的工廠作業人員，在上學及放學的途中總有許多皮膚黝黑的人們，穿著藍綠色衣服的人們如潮水般湧入，他們正是台灣勞動力不足的救星：外籍移工。
樹林的原居者：原住民和同安人
在介紹外籍移工前，我想要先概述樹林的「原住民」包含了原住民及本土同安人，還記得多年前馬前總統的一句話紅遍全網：「你既然來到我們的城市，就是我們的人，你來到台北就是台北人，我把你當人看，我把你當市民看，要好好的把你教育，好好的提供機會給你，我覺得應該是這樣子做，所以我覺得原住民的心態要從那個地方調整，我來到這個地方，就要照這個地方的遊戲規則來玩。」
上述這段話想必各位都不陌生，這是面對溪州部落拆遷議題時馬前總統的回應，不管各方說法怎麼討論，但當事者感到不舒服是事實。在過往的這些年原住民權益不斷高漲，而「我是原住民」也在近幾年也成了在我身邊的原住民朋友可以驕傲吶喊的代名詞——沒錯，在我就讀樹林高中的那些日子，學校有很大比例的「原住民」同學，原因就在於樹林區擁有全新北市人口最多的原住民（見下表）。
在2019年底統計，共占新北市原住民人口11.19%，而原住民主題部落公園、原住民彩繪公車亭、原住民料理音樂餐廳串燒，甚至在2008年樹林高中亦成立原住民專班。由此可見原住民在樹林對於城市的重要性。
原住民族長期以來因都市化而流入各大都會區，並且多半做著如工程、釘板模等漢人不願意做的高勞力工作，同時也代表著建設城市的工人逐漸定居，勞工文化編織成為地方歷史的一部分，是社會關係的翻轉，開始成為城市文化驕傲的一部份。然在外籍移工不斷移入樹林轄內工業區的狀況下，樹林在人文上的異質性開始慢慢變動，也造成都市空間使用上的競爭。
除了上述的原住民文化外，樹林更早的居民同安人，亦在清乾隆53年（1788年）於樹林潭底地區山麓建立了濟安宮，並奉祀保生大帝。亦有儒教代表的惜字亭等歷史遺跡存於此處，更有許多珍貴地景文化——我與同學們即在高二修習地理相關選修課程時請假翹課，騎著YouBike前去樹林山佳的蓋淡坑地區找尋礦業遺跡，至今我仍記得當時腦中不斷重複的一句話：「為什麼政府浪費這種地景？出礦口老聚落就這樣凋零了，令人惋惜……只鋪好地磚做做樣子根本觀光——看完通通忘光光……」
還記得當時翹課興奮的心情就這樣被重重地揮了一拳KO，深刻地感受到沒有人氣的村子是多麼的荒涼，空屋在蓋淡坑區域內是一棟接著一棟，唯獨雜貨店的阿婆讓我們一行人感受到了這個地方些許的溫暖，在這個老舊且凋零的聚落呼吸，一旁「特別整理」過的遺跡，使這個空間讓人感到不協調，進而產生不自在的感受：是壓迫、是衝擊、是孤獨、是悲傷、是蒼涼……有太多的言不由衷，時至今日已然3年有餘，而我仍記憶猶新。
地景不斷的轉變的同時，新文化也正在進入
而在樹林的「原住民」之外，前述之「台灣勞動力不足的救星——外籍移工」也已開始慢慢地改變了樹林的人文地景，當然不僅樹林，台灣各地都有共同的現象，如同「一到火車站彷彿從機場走出來，會讓人瞬間來到越南、東南亞國家，想要體驗下火車也有出國Fu，來中壢準沒錯」的中壢車站一樣，桃園多製造業的產業特性，使其成為了外籍移工進駐的大本營之一。
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
我們想讓你知道的是
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告