都市規劃看新北（三）：從原住民到新移民，今日樹林和我高中時的記憶很不一樣

從上篇文章筆下的柑園，我們發現都市土地的擴張並且吞噬了非度的鄉村區，於是政府「順其自然」地在新北市國土地劃法將柑園地區劃入「城二之三」用地，做為未來發展潛力之用。

「如果是另一次的圈地，試想，產業成長動能需要的人力從何而來？過去我們很容易假設，工廠蓋了，總部蓋了，三位一體的工業時代或許來了，但是，真的有人來嗎？進入負成長時代的台灣及北台灣，我們不禁要問：持續進口勞力，真的是永續的做法嗎？」（劉曜華，2021）

誠如上述所言，工業區造就了工作機會。

但在國發會人力發展處在中華民國人口推估（2020至2070年）的報告顯示：「人口紅利期間延至2027年，較前次推估延長1年。人口紅利係指青壯年人口（15-64 歲）占總人口比重高於 66.7％，工作年齡人口相對其他年齡層充沛，有利經濟發展。」（國發會人力發展處，2020）

然而，人口在疫情襲擾台灣後，國際淨遷徙轉負——導致社會增加無法彌補自然減少人口，特別是在各縣市國土計劃法仍把土地開發視為總目標之一的今天，不禁讓人憂心不已，還有多少城區要沒落、要投入社會資源拯救，我們總喊著農村再生、鄉村再生、中城再生，另一面在國土計畫法不斷劃設「城二之三」，豈不在某種程度上本末倒置、令人憂心。

然除了對於未來必須要審慎評估，避免土地無止境的開發，落實國土計畫法的精神外，我們也要好好探索身邊的環境，落實在地精神。

就讀高中時，我所就讀的學校是「新北市立樹林高級中學」，還記得在通勤上學的日子裡，我總是坐著熟悉的路線從下新莊前往樹林，並在樹林仁愛醫院站下車後，通過地下道前往樹林高中的大門。

由下圖你可以發現從紅線上方端點（樹林仁愛醫院公車站）到樹林高中的路程中，會有兩個樹林很重要的城市意象——下車要先途經「樹中地下道」穿越鐵路縱貫線，亦象徵著從樹林後站的區域範圍跨到樹林前站，藉著映入眼前的即是大面積的「乙種工業區」——也就是面積7.4132公頃，前身為臺灣菸酒公司樹林酒廠，於2004年依都市更新計畫變更使用規劃而成的大同科技園區。

作者彙整繪製 樹林仁愛醫院公車站到樹林高級中學往來路線圖

台灣素來以製造產業鏈稱霸股市，在大同科技園區中也不乏許多知名大廠——如全球第五大暨國內第一大LED製造商億光電子，以及全球前十大暨國內第一大軟式電路板之專業製造廠商嘉聯益。然龐大的製造業也意味著龐大的工廠作業人員，在上學及放學的途中總有許多皮膚黝黑的人們，穿著藍綠色衣服的人們如潮水般湧入，他們正是台灣勞動力不足的救星：外籍移工。

樹林的原居者：原住民和同安人

在介紹外籍移工前，我想要先概述樹林的「原住民」包含了原住民及本土同安人，還記得多年前馬前總統的一句話紅遍全網：「你既然來到我們的城市，就是我們的人，你來到台北就是台北人，我把你當人看，我把你當市民看，要好好的把你教育，好好的提供機會給你，我覺得應該是這樣子做，所以我覺得原住民的心態要從那個地方調整，我來到這個地方，就要照這個地方的遊戲規則來玩。」

上述這段話想必各位都不陌生，這是面對溪州部落拆遷議題時馬前總統的回應，不管各方說法怎麼討論，但當事者感到不舒服是事實。在過往的這些年原住民權益不斷高漲，而「我是原住民」也在近幾年也成了在我身邊的原住民朋友可以驕傲吶喊的代名詞——沒錯，在我就讀樹林高中的那些日子，學校有很大比例的「原住民」同學，原因就在於樹林區擁有全新北市人口最多的原住民（見下表）。

在2019年底統計，共占新北市原住民人口11.19%，而原住民主題部落公園、原住民彩繪公車亭、原住民料理音樂餐廳串燒，甚至在2008年樹林高中亦成立原住民專班。由此可見原住民在樹林對於城市的重要性。

原住民族長期以來因都市化而流入各大都會區，並且多半做著如工程、釘板模等漢人不願意做的高勞力工作，同時也代表著建設城市的工人逐漸定居，勞工文化編織成為地方歷史的一部分，是社會關係的翻轉，開始成為城市文化驕傲的一部份。然在外籍移工不斷移入樹林轄內工業區的狀況下，樹林在人文上的異質性開始慢慢變動，也造成都市空間使用上的競爭。

除了上述的原住民文化外，樹林更早的居民同安人，亦在清乾隆53年（1788年）於樹林潭底地區山麓建立了濟安宮，並奉祀保生大帝。亦有儒教代表的惜字亭等歷史遺跡存於此處，更有許多珍貴地景文化——我與同學們即在高二修習地理相關選修課程時請假翹課，騎著YouBike前去樹林山佳的蓋淡坑地區找尋礦業遺跡，至今我仍記得當時腦中不斷重複的一句話：「為什麼政府浪費這種地景？出礦口老聚落就這樣凋零了，令人惋惜……只鋪好地磚做做樣子根本觀光——看完通通忘光光……」

還記得當時翹課興奮的心情就這樣被重重地揮了一拳KO，深刻地感受到沒有人氣的村子是多麼的荒涼，空屋在蓋淡坑區域內是一棟接著一棟，唯獨雜貨店的阿婆讓我們一行人感受到了這個地方些許的溫暖，在這個老舊且凋零的聚落呼吸，一旁「特別整理」過的遺跡，使這個空間讓人感到不協調，進而產生不自在的感受：是壓迫、是衝擊、是孤獨、是悲傷、是蒼涼……有太多的言不由衷，時至今日已然3年有餘，而我仍記憶猶新。

作者拍攝提供

地景不斷的轉變的同時，新文化也正在進入

而在樹林的「原住民」之外，前述之「台灣勞動力不足的救星——外籍移工」也已開始慢慢地改變了樹林的人文地景，當然不僅樹林，台灣各地都有共同的現象，如同「一到火車站彷彿從機場走出來，會讓人瞬間來到越南、東南亞國家，想要體驗下火車也有出國Fu，來中壢準沒錯」的中壢車站一樣，桃園多製造業的產業特性，使其成為了外籍移工進駐的大本營之一。