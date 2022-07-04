《十億美元品牌的祕密》：擁有實體店面是否會讓一些人對線上購物更具信心？沒錯

文：勞倫斯．英格拉西亞（Lawrence Ingrassia）

數位通路廣告成本接連提高，實體店面租金卻相對降低

CAC是「顧客獲取成本」，和任何DTC新創企業裡的人交談，很快就會出現這個術語。

在最初幾年，從二○一○年至二○一六年，大多數新創品牌獲取顧客的最便宜方式，就是透過臉書、Instagram及其他社群媒體平台，這些平台可以精準鎖定最有可能成為它們公司的顧客。

但是隨著時間推移，卻發生了兩件事。

首先，在鎖定並說服最有可能購買公司新產品的顧客後，新創企業無一例外地發現，必須鎖定其他的潛在客群，這些人需要更有力的說服，也就是吸引每個新顧客的成本會隨著時間而逐漸提高。視產品類別而定，一旦DTC新創企業的銷售額達到轉折點（通常介於兩千萬至一億美元之間），後續每增加一百萬美元銷售額，需要的廣告費用就會比先前的一百萬美元來得多。

其次，一旦一元刮鬍刀俱樂部等早期DTC品牌證明在臉書上投放廣告是吸引顧客的低廉方法，幾乎所有公司都加入行列。鑑於臉書限制廣告的數量供應，通常只允許用戶每五則「動態消息」（News Feed）才會有一則廣告，以免人們不感興趣，甚至反感，所以在版位有限的情況下，臉書的廣告價格隨著更多公司的廣告投放而提高。

因此在二○一七年左右，隨著更多新創品牌在臉書上打廣告，也有更多現有品牌開始投放廣告，每個人都不得不花費更多金錢來維持成長，特別是因為許多公司都在追逐相同的客群。據估計，社群媒體的廣告成本提高二五％至五○％，這些成本在某種程度上被抵銷了，因為臉書調整演算法，讓它在鎖定潛在顧客方面更精準，還有部分原因則是公司在社群媒體上，使用更有效的影片廣告來吸引顧客的注意力。因此，儘管臉書和Instagram仍是許多新創品牌的首選廣告通路，但社群媒體通路卻很少能獲得八○％以上的行銷預算，目前的比率一般是四○％至六○％，有些品牌甚至更低。

隨著臉書的廣告成本提高，許多城市的實體零售成本卻都在降低。再次強調，這是供需問題，在零售商蓬勃發展並開設更多商店的數十年裡，房地產開發商、商場業主及房東不斷調高租金，但是隨著電子商務的快速成長和傳統商店的銷售流失，零售商關閉數千家商店，焦慮的房東別無選擇，只能降低租金，或是看著房地產閒置，沒有賺進一毛錢。

戴維斯指出：「當你在蘇活區，沿著運河街漫步時，會看到大量的閒置建築物，再沿著布利克街所有奢侈品商店的地方往下走，會發現布利克街空無一人。」到了二○一七年，格林威治村（Greenwich Village）街道的租金已經從每平方英尺五百至六百美元的高峰下降了一半。「他們急於尋找能帶來人氣且購物首選商店，而DTC做到這一點，因為它們是獨一無二、與眾不同又多變的。」

蘇活區是許多千禧世代的購物首選地點，租金價格也有所降低。「按照平方英尺計算，百老匯（Broadway）零售空間的租金在過去約為每個月一千兩百美元，最近一筆交易（在二○一九年）則是兩百五十美元。」那裡的房地產經紀人凱倫．貝蘭托尼（Karen Bellantoni）說道。

雖然附近一些街道的租金高了一些，但是曾堅持五至十年租約的房東，開始願意租短三至六個月，讓一家新創品牌測試零售店能否在經濟上發揮相對較低的成本，而這種現象不僅限於紐約。

梅西百貨、Abercrombie and Fitch、J.Crew、Foot Locker、Henri Bendel、維多利亞的祕密、Gap、Payless、Guess、Michael Kors 等其他品牌，都已經關閉全美各地門市，留下空蕩蕩的貨架。

數位原生品牌重塑零售體驗的企圖

如同Glossier，許多數位原生品牌正試圖重塑，而不是複製傳統的零售體驗。

Bonobos共同創辦人杜恩回憶道：「二○一一年，我們在總部大廳設置試衣間，因為人們想要看到衣服款式。在他們試穿後，沒有購買任何東西就走了出去，然而再到網路訂購。這時候我們意識到，可以在沒有衣服的情況下開設服飾店。」或是沒有衣服可以購買。「這是一個愉快的意外發現。」

隔年，Bonobos在位於曼哈頓五樓的二十坪辦公室內，開設一家「Guideshop」。杜恩表示，光顧這家商店的顧客，平均訂購是首次在線上訂購顧客的兩倍，而且回購率更高。到了二○一九年，Bonobos擁有約六十家商店，同時為了壓低成本，所有店面都很小（一般是數十坪以下），而且衣服的庫存量也很少，只供應夠多的款式，讓顧客可以試穿和觸摸到衣服的材質。「試穿任何你喜歡的商品，並從冰箱裡拿出冰涼的飲料……」Guideshop網站正在招手。

「Guideshop將會帶著你訂購，並將商品直接運送到家中或辦公室，當你離開商店時，雙手不用提著東西。」

提供極簡展示方法，是許多這些新創品牌商店的一個特色。走進位於西雅圖第一大道一棟通風閣樓式建築裡的Tuft & Needle床墊商店，這裡距離派克市場（Pike Place Market）幾個街區，此時你可能會想知道床墊在哪裡？傳統床墊商店裡會擠滿數十張，甚至上百張床墊，但是在Tuft & Needle商店裡卻只有四張床墊，僅占約五％至一○％的地面空間，而且在設計上大部分的床墊都隱藏在視線之外，被從地板延伸到挑高天花板的網狀白色編織物所包圍（該材質是Tuft & Needle床墊底部所使用透氣織物的一種變形）。