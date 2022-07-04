《十億美元品牌的祕密》：擁有實體店面是否會讓一些人對線上購物更具信心？沒錯
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本書以豐富而精彩的新創品牌與大型品牌故事，指出DTC模式如何在消費市場中攻城掠地——鎖定其他競爭對手的弱點，提供擊中痛點的產品、超乎預期的附加價值，傳遞切中需求的行銷訊息，就能靠有限資金、少量生產與社群黏著度，創下超越資本的奇蹟！
文：勞倫斯．英格拉西亞（Lawrence Ingrassia）
數位通路廣告成本接連提高，實體店面租金卻相對降低
CAC是「顧客獲取成本」，和任何DTC新創企業裡的人交談，很快就會出現這個術語。
在最初幾年，從二○一○年至二○一六年，大多數新創品牌獲取顧客的最便宜方式，就是透過臉書、Instagram及其他社群媒體平台，這些平台可以精準鎖定最有可能成為它們公司的顧客。
但是隨著時間推移，卻發生了兩件事。
首先，在鎖定並說服最有可能購買公司新產品的顧客後，新創企業無一例外地發現，必須鎖定其他的潛在客群，這些人需要更有力的說服，也就是吸引每個新顧客的成本會隨著時間而逐漸提高。視產品類別而定，一旦DTC新創企業的銷售額達到轉折點（通常介於兩千萬至一億美元之間），後續每增加一百萬美元銷售額，需要的廣告費用就會比先前的一百萬美元來得多。
其次，一旦一元刮鬍刀俱樂部等早期DTC品牌證明在臉書上投放廣告是吸引顧客的低廉方法，幾乎所有公司都加入行列。鑑於臉書限制廣告的數量供應，通常只允許用戶每五則「動態消息」（News Feed）才會有一則廣告，以免人們不感興趣，甚至反感，所以在版位有限的情況下，臉書的廣告價格隨著更多公司的廣告投放而提高。
因此在二○一七年左右，隨著更多新創品牌在臉書上打廣告，也有更多現有品牌開始投放廣告，每個人都不得不花費更多金錢來維持成長，特別是因為許多公司都在追逐相同的客群。據估計，社群媒體的廣告成本提高二五％至五○％，這些成本在某種程度上被抵銷了，因為臉書調整演算法，讓它在鎖定潛在顧客方面更精準，還有部分原因則是公司在社群媒體上，使用更有效的影片廣告來吸引顧客的注意力。因此，儘管臉書和Instagram仍是許多新創品牌的首選廣告通路，但社群媒體通路卻很少能獲得八○％以上的行銷預算，目前的比率一般是四○％至六○％，有些品牌甚至更低。
隨著臉書的廣告成本提高，許多城市的實體零售成本卻都在降低。再次強調，這是供需問題，在零售商蓬勃發展並開設更多商店的數十年裡，房地產開發商、商場業主及房東不斷調高租金，但是隨著電子商務的快速成長和傳統商店的銷售流失，零售商關閉數千家商店，焦慮的房東別無選擇，只能降低租金，或是看著房地產閒置，沒有賺進一毛錢。
戴維斯指出：「當你在蘇活區，沿著運河街漫步時，會看到大量的閒置建築物，再沿著布利克街所有奢侈品商店的地方往下走，會發現布利克街空無一人。」到了二○一七年，格林威治村（Greenwich Village）街道的租金已經從每平方英尺五百至六百美元的高峰下降了一半。「他們急於尋找能帶來人氣且購物首選商店，而DTC做到這一點，因為它們是獨一無二、與眾不同又多變的。」
蘇活區是許多千禧世代的購物首選地點，租金價格也有所降低。「按照平方英尺計算，百老匯（Broadway）零售空間的租金在過去約為每個月一千兩百美元，最近一筆交易（在二○一九年）則是兩百五十美元。」那裡的房地產經紀人凱倫．貝蘭托尼（Karen Bellantoni）說道。
雖然附近一些街道的租金高了一些，但是曾堅持五至十年租約的房東，開始願意租短三至六個月，讓一家新創品牌測試零售店能否在經濟上發揮相對較低的成本，而這種現象不僅限於紐約。
梅西百貨、Abercrombie and Fitch、J.Crew、Foot Locker、Henri Bendel、維多利亞的祕密、Gap、Payless、Guess、Michael Kors 等其他品牌，都已經關閉全美各地門市，留下空蕩蕩的貨架。
數位原生品牌重塑零售體驗的企圖
如同Glossier，許多數位原生品牌正試圖重塑，而不是複製傳統的零售體驗。
Bonobos共同創辦人杜恩回憶道：「二○一一年，我們在總部大廳設置試衣間，因為人們想要看到衣服款式。在他們試穿後，沒有購買任何東西就走了出去，然而再到網路訂購。這時候我們意識到，可以在沒有衣服的情況下開設服飾店。」或是沒有衣服可以購買。「這是一個愉快的意外發現。」
隔年，Bonobos在位於曼哈頓五樓的二十坪辦公室內，開設一家「Guideshop」。杜恩表示，光顧這家商店的顧客，平均訂購是首次在線上訂購顧客的兩倍，而且回購率更高。到了二○一九年，Bonobos擁有約六十家商店，同時為了壓低成本，所有店面都很小（一般是數十坪以下），而且衣服的庫存量也很少，只供應夠多的款式，讓顧客可以試穿和觸摸到衣服的材質。「試穿任何你喜歡的商品，並從冰箱裡拿出冰涼的飲料……」Guideshop網站正在招手。
「Guideshop將會帶著你訂購，並將商品直接運送到家中或辦公室，當你離開商店時，雙手不用提著東西。」
提供極簡展示方法，是許多這些新創品牌商店的一個特色。走進位於西雅圖第一大道一棟通風閣樓式建築裡的Tuft & Needle床墊商店，這裡距離派克市場（Pike Place Market）幾個街區，此時你可能會想知道床墊在哪裡？傳統床墊商店裡會擠滿數十張，甚至上百張床墊，但是在Tuft & Needle商店裡卻只有四張床墊，僅占約五％至一○％的地面空間，而且在設計上大部分的床墊都隱藏在視線之外，被從地板延伸到挑高天花板的網狀白色編織物所包圍（該材質是Tuft & Needle床墊底部所使用透氣織物的一種變形）。
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不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計畫」利用AI智慧修圖升級你的照片
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你也喜歡攝影嗎？想讓手上的照片輕鬆升級，那麼你絕對不能錯過Adobe的「攝影計畫」方案，這邊我們就分享幾個利用「攝影計畫」讓照片質感提升的小技巧！
想到創作就會想到Adobe，在Adobe全系列軟體中，Lightroom跟Photoshop是諸多專業攝影師與攝影愛好者必備的軟體。這幾年來，Adobe為它們導入AI科技，讓照片透過簡單步驟就能變得更有質感。
因應現在人手一機的全民攝影的風潮，Adobe特別針對拍照愛好者推出「攝影計畫」，新用戶首年每月方案優惠價不到300元，輕鬆讓你提升照片質感，晉升專業影像玩家。
想讓出遊的照片變得更好看嗎？想讓自己得照片與眾不同嗎？那你肯定不能錯過這篇文章，我們將介紹Lightroom跟Photoshop實用好上手的功能，簡單就能有更好的照片。
一鍵輕鬆編修，讓你幾個步驟就能創造出個人風格的Lightroom
Lightroom是一款深受專業攝影師與攝影愛好者喜愛的影像軟體，它一直以來都以快速地調整、輕鬆的大量管理照片聞名，也讓世界上諸多的攝影師得以創造出專屬自己的影像。如果我們只是平常出遊與享受生活美好的片刻，紀錄下這一切後，Lightroom會不會稍嫌大材小用呢？一點都不會！近期Lightroom也針對現在使用者喜愛的風格，推出各式各樣的預設集，也導入了AI智慧，能夠智慧辨識出主體，就算不是專業大師，只要輕鬆一鍵，就能透過Lightroom將生活日常修整出質感好照片。
首先先來介紹「自適應」這個預設集，它的原理是利用AI演算、辨識出特定主體，讓我們可以套用各式各樣的場景，讓整體照片快速變得好看。
「自適應」預設集裡面分成兩個，其中一個是『主體』。『自適應：主體』這個濾鏡最主要的功能就是辨識出主體後，針對主體的區域進行濾鏡的套用、快速修整。
這個功能非常推薦使用在人像的補光上，會有非常好的效果。在這裡我們分享修整的前後，透過『『自適應：主體』預設集的修整，可以看到人像的主體有更自然的打亮，如果你想製造出更多風格的話，除了主體亮度也能有其他變化。
而另外一個『自適應：天空』，顧名思義則是針對天空進行調整。它能辨識出天空的邊界，除了常見的夕陽與日出以外，還有顏色更強烈的調整，能讓照片變得更加吸引人目光。
要建立屬於自己的照片風格最常遇到的問題是不知道從何處下手。但在Lightroom裡可輕鬆解決這樣的困擾，使用「圖庫」這個功能分頁下瀏覽、挑選管理照片時，就能用非常簡單的方式編修好手上的照片。
只要在「色調控制」裡面按下「自動」，再透過下面的細項調整曝光、清晰、鮮豔，不需要精密的熟悉每一個選項，幾秒鐘就能輕鬆得到好看的照片，摸索出屬於自己的照片風格。
若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。
這樣的風格照片涵蓋我們日常會遇到的各種類型，舉凡人像、旅遊、生活紀錄等等…若你是喜歡在IG分享生活或者撰寫部落格的人，這就是一個快速且簡單建立自己風格的方式。
自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片
如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。
經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。
以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。
這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。
神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。
神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。
「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。
「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。
出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。
攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感
Adobe「攝影計畫」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。
Lightroom與Photoshop經過長期的發展，具備許多完善的功能，現在更是導入了AI運算技術，大幅降低了使用難度，在這強調個人風格與影像品質的數位時代來說，不只是專業攝影師能使用，一般的IG分享、部落格撰文，都能提升自身經營的影像質感。
目前Adobe也針對「攝影計畫」服務推出限時八折的優惠，新用戶訂閱計劃，首年每月只要新台幣257元。簡單上手、輕鬆負擔，是時候讓「攝影計畫」輕鬆提升你的照片質感了！
Adobe「攝影計畫」：優惠訂閱方案