後疫情時代的柏林藝術電影院：在電影院看一部好電影，永遠不會過時
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藝術電影院在柏林的聚集形成了城市獨特的景觀，沒有任何城市能與它相比，連巴黎也不例外。柏林電影院的高密度意味著更激烈的競爭，卻並不代表著競爭的結果只能是你死我活，相反地，我們可以以各自獨特的模樣生存，高密度的電影院促進了多樣化的發展。
文：non magic elsa
在歐洲疫情開始蔓延的2020年，我曾收到一封來自柏林電影院Yorck kinogruppe的郵件，內容是關於36家柏林獨立電影院聯合發起的募款活動，為了撐過政府宣布的封鎖政策，他們不得不尋求支持者的捐款。
但是，他們始料未及的是，這場非自願的停業不會是第一次，在短暫的開放過後當局再次宣佈封鎖，德國電影院在過去的兩年間被迫停業324天。這意味著無數獨立電影院的雇主，需要在毫無獲利的情況下支付房租、薪水甚至是貸款，即使政府提供了緊急的補償措施，也並不代表他們就能安然入睡。
因為疫情正在改變人類的觀影方式，封鎖政策下加速了串流的成長，而片商也意識到，電影院不再是首映的唯一選擇，這些都像這幾十年來反覆被提及的問題：「電影是否已死？」或者說「電影院是否會死？」
2022年歐洲揮別疫情的陰霾，走向全面開放以後，市場正在告訴我們答案，一則德國NDR的報導指出，人們對於電影院、劇院和音樂會的消費力正在減弱，雖然具體的原因他們仍然無法確定，但是，以目前來看可能是通膨和俄烏戰爭帶來的經濟壓力，讓人們不得不考慮減少支出，或是提高的票價讓人望之卻步，也可能是夏天的週末早已都被聚會給佔滿，雖然真正的原因仍然需要經過時間的考證，但無論如何文化消費力的減弱是事實。
然而，作為擁有全世界最多藝術電影院的城市柏林，卻給出了不一樣的答案。
藝術電影院在柏林的聚集形成了城市獨特的景觀，沒有任何城市能與它相比，連巴黎也不例外。柏林電影院的高密度意味著更激烈的競爭，卻並不代表著競爭的結果只能是你死我活，相反地，我們可以以各自獨特的模樣生存，高密度的電影院促進了多樣化的發展。在後疫情時代的來臨，面對觀眾對於串流的日漸依賴，電影院存在價值的動搖，也許藝術電影院的營運方式正在給出答案。
畢竟在柏林這樣的城市，如果所有電影院都只放映相同的電影，那顯然毫無意義。（After all, in a city like Berlin, it wouldn’t make sense if all cinemas screened the same movies.）
在疫情期間，片商為了確保票房而選擇延後電影發布的情況下，藝術電影院與獨立的發行商有更緊密的合作，同時柏林的藝術電影院也嘗試提供更多元的節目，積極地與當地的社群互動，像是Lichtblick kino舉辦了法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand） 的回顧展，放映了她過去演出的電影。
或是Yorck kino重映了《花樣年華》，這些特別的放映單元為獨立電影院找到了新的機會，過去曾是他們的主要支持者的年長觀眾，因為對於疫情的憂慮而不再前往電影院時，「經典電影」的重映吸引了曾經在年輕時期看過電影的中年人之外，那些對於「經典電影」感到好奇的年輕世代，成為了藝術電影院的新觀眾，30歲以下的觀眾正在增加。
此外，在電影《沙丘》院線時，Yorck Kinogruppe發現了一個現象，觀眾對於原聲字幕版的需求增加，甚至超越了配音版本，這對台灣來說並不奇怪，但在以配音版為主的德國來說，這表示越來越多的柏林青年具備更好的語言能力，也反映了這座城市日漸增長的多元主義。
柏林的多元價值吸引了越來越多的外國人來到這裡生活，這讓Yorck Kinogruppe看見了潛在市場，他們開始放映帶有英文字幕的德語和外語電影，也確實吸引到了一定的目標群眾。
在疫情的擴散下，這些年輕觀眾成為了獨立電影院的支持者，這些觀眾不僅會看更多的電影，也不排斥嘗試難懂的藝術電影或是紀錄片，對於沒有太多資本做行銷的獨立電影而言，這成為了一個接觸目標觀眾和培養新影迷的好機會。
然而，這些看似非常樂觀的景況，是眾多獨立電影院的工作者努力得來的結果。電影面臨是否會死的威脅仍然存在，疫情讓電影院不得不正視過去市場過於集中，電影院與大型片商過於依賴的現象，或是串流訂閱的激增，都迫使電影院重新思考市場策略，也必須更積極地接觸可能的受眾。畢竟經營一家電影院一直以來都是昂貴的冒險。
但無論如何，如同Yorck-Kino GmbH的經營者Christian Bräuer所說的：
在電影院看一部好電影永遠不會過時。這就是電影的魔力：天很黑，每個人都圍坐在營火旁，有人在講一個很棒的故事。總會有人想講述這些故事，這些電影需要柏林電影節，也需要電影院。
Watching a good movie in a cinema will never become obsolete. That’s the magic of cinema: it’s dark, everyone is sitting around like at a campfire, and someone is telling a great story. And there will always be people who want to tell those stories. These movies need the Berlinale and they need cinemas.
我始終期待有一天回到柏林，再訪那些各色各樣的藝術電影院。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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