後疫情時代的柏林藝術電影院：在電影院看一部好電影，永遠不會過時

文:non magic elsa

在歐洲疫情開始蔓延的2020年,我曾收到一封來自柏林電影院Yorck kinogruppe的郵件,內容是關於36家柏林獨立電影院聯合發起的募款活動,為了撐過政府宣布的封鎖政策,他們不得不尋求支持者的捐款。

但是,他們始料未及的是,這場非自願的停業不會是第一次,在短暫的開放過後當局再次宣佈封鎖,德國電影院在過去的兩年間被迫停業324天。這意味著無數獨立電影院的雇主,需要在毫無獲利的情況下支付房租、薪水甚至是貸款,即使政府提供了緊急的補償措施,也並不代表他們就能安然入睡。

因為疫情正在改變人類的觀影方式,封鎖政策下加速了串流的成長,而片商也意識到,電影院不再是首映的唯一選擇,這些都像這幾十年來反覆被提及的問題:「電影是否已死?」或者說「電影院是否會死?」

2022年歐洲揮別疫情的陰霾,走向全面開放以後,市場正在告訴我們答案,一則德國NDR的報導指出,人們對於電影院、劇院和音樂會的消費力正在減弱,雖然具體的原因他們仍然無法確定,但是,以目前來看可能是通膨和俄烏戰爭帶來的經濟壓力,讓人們不得不考慮減少支出,或是提高的票價讓人望之卻步,也可能是夏天的週末早已都被聚會給佔滿,雖然真正的原因仍然需要經過時間的考證,但無論如何文化消費力的減弱是事實。

然而,作為擁有全世界最多藝術電影院的城市柏林,卻給出了不一樣的答案。

藝術電影院在柏林的聚集形成了城市獨特的景觀,沒有任何城市能與它相比,連巴黎也不例外。柏林電影院的高密度意味著更激烈的競爭,卻並不代表著競爭的結果只能是你死我活,相反地,我們可以以各自獨特的模樣生存,高密度的電影院促進了多樣化的發展。在後疫情時代的來臨,面對觀眾對於串流的日漸依賴,電影院存在價值的動搖,也許藝術電影院的營運方式正在給出答案。

畢竟在柏林這樣的城市,如果所有電影院都只放映相同的電影,那顯然毫無意義。(After all, in a city like Berlin, it wouldn’t make sense if all cinemas screened the same movies.)