【影評】《秋天的童話》：光看演技與魅力絕頂的周潤發與鍾楚紅對戲，就足以成就時代經典

由周潤發、鍾楚紅，主演的華語愛情經典片《秋天的童話》（台譯：流氓大亨），推出35週年4K數位修復版，於5月20在台上映，網飛也順勢在線上串流重播，使這部1987年的老片，重新進入年輕觀眾的視野。

《秋天的童話》是香港新浪潮導演張婉婷「移民三部曲」的第二部作品。故事取材自她自己80年代初，在紐約的留學經歷。男主角「船頭尺」的原型是她的一個好友巢皮檸（劉健寧）。片中名言：「女人真是茶煲（trouble）」，「I am not yellow cow」都是劉的原話。

《秋天的童話》故事相當簡單，描述一個年輕女留學生李琪（鍾楚紅 飾），隻身從香港赴紐約攻讀大學，並探望已在美國念書的男友（陳百強 飾）。她在唐人街打工的遠房親戚船頭尺（周潤發飾），幫她安頓生活。船頭尺初時對李琪感到厭煩，並稱她為茶煲（trouble）。

後來李琪發現男友移情別戀，沮喪後決心發憤念書。船頭尺跟李琪兩人也日久生情，開始了一段「惆悵」之戀。

單就故事而言，《秋天的童話》抓的是愛情電影中的老哏，亦即身分家世、興趣喜好、性格文化不同的一對男女，在相處過程中產生情愫。這個套路不分古今中外，隨處可見，是一種戀愛模型。

男女原先不合，到漸生情愫。這種經典套路非常簡單，但卻也非常難用。因為「一生一旦」的組合，通常必得要俊男美女式的搭配。而如果背景不是歷史劇或生離死別，用情節與刺激感來帶領觀眾進入情緒，就只能完全靠演員發揮。

演員外貌若是貌寢（相貌醜陋），畫面上就欠缺說服力（很不政治正確，但卻殘酷的會表現在票房上），而男女主角若演技不搭（一強一弱），或在螢幕上不來電（如《水行俠》的爭議），整部片就會味同嚼蠟。