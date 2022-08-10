台灣工資與物價迷思（三）：台灣企業總想學習美日星，那薪資成長的部分呢？
我們想讓你知道的是
由於台灣的基本工資增加速度遠低於韓國，其購買力的增加速度也遠低於韓國，若再比較立陶宛、英國、紐西蘭等地，會發現問題就在於台灣的消費物價和利潤率增加太快，因而超出了基本工資購買力的承受能力。
在本文的第一部分，我們看到在較不富裕的已開發國家中，他們的基本工資往往比其他較富裕的國家增加得更快，以趕上該國的生活成本，這反過來也提高消費者物價和利潤，並有助於經濟增加。在本文的第二部分，我們看到台灣在1997年經濟危機後如何偏離這條道路，導致台灣經濟變得不平衡。
在這篇文章中，我們以不同時期的台灣為例，並與其他國家進行比較，看看台灣經濟的不平衡程度。
在下面的圖表中，我們可以看到，在1997年之前，台灣的表現與其他較不富裕的已開發國家一樣，由於其基本工資低於其他較富裕的國家（粉紅色線），因此為了趕上生活成本，基本工資迅速增加。與其他較不富裕的國家一樣，台灣基本工資的快速增加也導致消費者物價上漲更快，但由於工資增加更快，這使得台灣的購買力增加。
從1997年到2010年，台灣的基本工資停止增加大約十年（粉線）。在此之下，由於消費者物價持續上漲（藍線），這導致台灣勞工失去購買力，台灣勞工變得更窮。
從2011年開始，基本工資再次開始增加，但增加非常緩慢，從未恢復到1997年之前的增加水平。從2011年到2021年，基本工資僅增加了約1.3倍，而從1980年到1997年增加了約5倍。因此，購買力無法充分恢復。
正如本文前面部分所解釋的，台灣是較不富裕的已開發國家之一，也是基本工資最低的國家之一，因此其基本工資應該更快地增加，以趕上生活成本。
然而，自1997年經濟危機以來，台灣的工資反而受到壓制。這導致消費需求和家庭消費支出也放緩，從而導致利潤和經濟停滯不前。結果，台灣經濟陷入低增加的惡性循環。
與台灣情況類似的其他已開發國家屈指可數。而這些國家與台灣的相似之處，就是他們選擇了錯誤的政策，壓制工資。
在美國，基本工資也被人為壓制。如下圖所示，自1997年以來，美國的基本工資僅在2008年至2010年三年內增加。與台灣一樣，美國勞工的購買力因此下降，因為消費者物價持續上漲，而基本工資則停止增加。
台灣一直傾向於效仿美國的經濟模式，但台灣與美國的不同之處在於，美國高收入勞工的工資持續增加較快，拉動了一部分人口及其家庭消費支出（以及由此產生的利潤），儘管這導致了嚴重的收入不平等。在台灣，工資中位數和平均工資緊隨基本工資的增加，而由於基本工資受到壓制，這也導致台灣工資全面停滯，進而導致國內消費和利潤停滯不前。
日本是另一個工資增加低的國家；事實上，自1997年以來，日本的基本工資增加速度與台灣差不多。
然而，今天日本的消費者物價與1997年大致相同，但台灣的消費者物價卻一直在上漲。因此日本的購買力增加速度快於台灣。值得注意的是，日本的工資一開始就較高，因此購買力原本也比較高。
在上圖中，你可以看到自1997年以來日本的消費者物價基本保持不變（藍線）。然而，在下圖中，你可以看到台灣的消費物價一直在穩步上升。
在這兩個國家，基本工資的增加速度大致相同（粉線），這意味著，雖然日本勞工的購買力繼續上升，但台灣勞工的購買力正在下降。
台灣企業總想學習美日新加坡，那薪資成長的部分呢？
鑑於台灣的消費物價低於日本，而且有更大的增加空間，台灣企業希望更快地提高消費物價可能是可以接受的。但由於工資受到抑制，消費者物價的過度增加會扭曲經濟。而且，台灣的工資比日本低，也有更大的增加空間，但沒有出現同樣的工資增加。
如前所述，由於台灣是較不富裕的已開發國家之一，其基本工資應該增加得更快，以使工資趕上國家的生活成本。台灣的圖表應該看起來像韓國，如下圖所示。
台灣的政策制定者和企業可能曾考慮仿效美國、日本和新加坡，認為抑制工資增加有助於經濟增加。但是，為什麼台灣沒有實現同樣的增加呢？
一個關鍵原因，可能是台灣的製造業根本沒有與美國和新加坡經濟所依賴的金融業相同的工資增加潛力，即使收入不平等加劇，金融和財富管理行業的更高工資也可能有助於提高某些行業的工資。此外，美國幅員遼闊，一些小城市的生活成本仍然相對便宜，較低的工資仍然可以讓國內消費跟上，以幫助企業增加利潤。
美國和日本也是更加成熟和充滿活力的經濟體，增加引擎更加多樣化。台灣30年前突然決定壓低工資，但尚未達到其多樣性和活力的水平，從而切斷了任何更有活力的增加潛力。這導致台灣的增加被瞬間打斷。在其他領域的經濟尚未成熟之前，台灣決定壓制工資，從而削減台灣經濟其他方面的增加潛力。
因此，台灣的決策者很難找到其他成功的經濟增加方式，並繼續循環回到半導體產業及其相關製造業以促進經濟增加。低工資也導致人才持續外流，從而阻礙人才留在台灣並幫助發展其他行業。但是，當低工資和利潤限制了可用於發展更多樣化行業的收入時，發展其他行業的資源也有限。
台灣因此成為已開發國家中的獨行俠，追求低工資、低成本的模式，導致經濟停滯、放緩。基本上，台灣是搬石頭砸自己的腳。
台灣應該效仿的模式，應該更接近韓國或其他新興經濟體的模式，以更高的工資來刺激整體經濟增加。
這也是美國和新加坡也意識到他們需要做的事情。在美國和新加坡，工資壓制加上高層的高工資增加導致了嚴重的不平等，也導致了大規模的社會問題和政治兩極分化。由於疫情造成的經濟和社會混亂，這些國家的政策制定者終於意識到他們需要增加底層工資，以減少不平等並試圖解決社會退化問題。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。