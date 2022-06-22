幾十年來最致命地震：阿富汗東部發生規模5.9地震，已有1000多人死亡、1500人受傷

阿富汗週三（22日）發生了數十年來最致命的地震，該國東部發生規模5.9的地震，造成1000多人死亡，另有1500人受傷，地方官員表示，死亡數字還在上升，人們正在一個接一個地挖掘墳墓。

當地時間週三凌晨1點30分左右，阿富汗東南部、靠近巴基斯坦邊界的霍斯特省（Khost）和派克蒂卡省（Paktika）發生規模5.9的地震，地震震源深度為10公里，包括首都喀布爾在內的鄰近省份以及伊斯蘭堡、巴基斯坦和印度都感受到了地震。不過巴基斯坦目前還沒有關於人員傷亡或重大損失的報告。

🗺️SHAKE MAP: seismic intensity scale (Mercalli) from today's 5.9 magnitude #earthquake.



🔴At only 10km depth, it was felt strongly in areas in red below, where damages & casualties are most likely concentrated.



🆘Life-saving search and rescue efforts are ongoing.#Afghanistan pic.twitter.com/5UGv6st2TW — OCHA Afghanistan (@OCHAAfg) June 22, 2022

根據阿富汗國家災害管理部，大多數死亡事件發生在派克蒂卡 省 的吉揚 （ Giyan）、 尼卡（ Nika）、 巴爾馬爾（ Barmal）和 齊魯克（ Ziruk）地區。其中僅在派克蒂卡 省的吉安地區（Gayan）和巴爾馬爾地區死亡人數就超過1000人，至少有1500受傷。地方官員表示，死亡人數預計還會攀升。

人道主義網站「Reliefweb」另指出，吉安地區有 70%的住宅遭毀。

#BREAKING: At least 1000 people were killed and 1500 others injured in an earthquake only in Gayan and Barmal districts of #Paktika Province . #Afghanistan Prayers🙏 pic.twitter.com/lcxfPdvBRA — Saru Maini (@Saru_Maini) June 22, 2022

#BREAKING: At least 1000 people were killed and 1500 others where injured in an earthquake only in Gayan and Barmal districts of #Paktika Province . #Afghanistan .The Taliban #Paktika Provincial Head of Information and Culture confirmed pic.twitter.com/yJnbbUVG4G — Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) June 22, 2022

在鄰近的霍斯特省已有25人喪生、20人受傷。

Locals report of devastating earthquake last night in # Afghanistan - Paktika and Khost. Thousands are killed, injured and or displaced. #UN and #NGOs need to rush necessary assistance to the area. pic.twitter.com/tt8LVHyGiZ — Mohammed Umer Daudzai (@Umerdaudzai2) June 22, 2022

阿富汗總理艾昆德（Mohammad Hasan Akhund）在總統府召開緊急會議協調救援工作，塔利班政府副發言人卡里米（Bilal Karimi）也在推文中敦促所有救援機構立即派團隊前往該地區，以防止進一步的災難。

社群媒體上分享的影片和照片顯示，軍用直升機正趕抵該地區救援。

另外由於通訊台受損，地震後當地對外通訊相當困難，死亡人數可能還會進一步上升。

塔利班已向國際求援

這場災難發生之際，正值塔利班去（2021）年8月接管阿富汗政權，除了美國領導的國際部隊撤軍，許多政府對阿富汗的銀行實施了制裁， 凍結了該國約70億美元的外匯儲備、也中止了國際資金援助，使阿富汗嚴重依賴援助的經濟更加惡化。

聯合國兒童基金會喀布爾分部表示，塔利班已尋求國際幫助。世界衛生組織團隊正在當地進行緊急救援，包括提供藥物、創傷服務並評估需求。

A shipment of 9.8 tonnes and 95 cubic meters of medical supplies are on the way to the #earthquake affected areas of #Afghanistan. These include 30 #emergency health kits, 50 surgical kits & other meds to treat the wounded at hospitals.@unafghanistan @OCHAAfg @RamizAlakbarov pic.twitter.com/FEPqhXNsuz — WHO Afghanistan (@WHOAfghanistan) June 22, 2022

受災最嚴重的地區之一、 派克蒂卡 省 的一名醫生表示，「 地震前我們沒有足夠的人員和設施，現在地震毀掉了我們所擁有的一切。」「我不知道我們還有多少同事還活著。」

當地並有許多人正在挖掘墳墓，以下葬因地震過世的死者。

Mass burials for the victims of earthquake in Gayan, Paktika. pic.twitter.com/0hjOE1XNqv — BILAL SARWARY (@bsarwary) June 22, 2022

為什麼這場地震如此致命？

美國地質調查局的地震學家桑德斯（ Robert Sanders ）指出，在世界上大多數地方，這種規模的地震不會造成如此規模的破壞。 但地震的死亡人數多與地理、建築質量和人口密度。

阿富汗水資源管理專家薩迪德（Najibullah Sadid）表示，地震恰逢該地區季風大雨，這使得許多由泥土和其他天然材料製成的傳統房屋特別容易受到破壞。 他補充說，地震發生的時間在漆黑的夜裡，以及淺層深度，是造成更多傷亡的原因。

多山的阿富汗以及南亞地區，由於印度板塊與北部的歐亞板塊碰撞，長期以來一直容易受到破壞性地震的影響。這場地震是阿富汗十年內發生最嚴重的地震：2015年 發生阿富汗東北部的大地震在該國和巴基斯坦北部造成250多人死亡、數百人受傷；2002年阿富汗北部發生規模6.1的地震、造成約1000人死亡；1998年，阿富汗東北部發生規模6.1的地震和隨後的餘震，造成至少4500人死亡。

聯合國人道主義事務協調辦公室報告稱，在過去十年中，阿富汗已有7000多人在地震中喪生。 每年平均有560人死於地震。

An earthquake of magnitude 6.1 killed at least 900 people in Afghanistan, disaster management officials said, with more than 600 injured and the toll expected to grow as information trickles in from remote mountain villages https://t.co/vW2cecXTnc pic.twitter.com/QU1noY6gym — Reuters (@Reuters) June 22, 2022

Search 🔍 and rescue missions continuing after the earthquake in Gyan and Barmal districts of #Paktika. #Afghanistan pic.twitter.com/xWHbUiNYwT — Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) June 22, 2022

新聞來源

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元