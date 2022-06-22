幾十年來最致命地震：阿富汗東部發生規模5.9地震，已有1000多人死亡、1500人受傷
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這場災難發生之際，正值塔利班去年8月接管阿富汗政權，除了美國領導的國際部隊撤軍，許多政府對阿富汗的銀行實施了制裁、也中止了國際資金援助，使阿富汗嚴重依賴援助的經濟更加惡化。
阿富汗週三（22日）發生了數十年來最致命的地震，該國東部發生規模5.9的地震，造成1000多人死亡，另有1500人受傷，地方官員表示，死亡數字還在上升，人們正在一個接一個地挖掘墳墓。
當地時間週三凌晨1點30分左右，阿富汗東南部、靠近巴基斯坦邊界的霍斯特省（Khost）和派克蒂卡省（Paktika）發生規模5.9的地震，地震震源深度為10公里，包括首都喀布爾在內的鄰近省份以及伊斯蘭堡、巴基斯坦和印度都感受到了地震。不過巴基斯坦目前還沒有關於人員傷亡或重大損失的報告。
根據阿富汗國家災害管理部，大多數死亡事件發生在派克蒂卡省的吉揚（Giyan）、尼卡（Nika）、巴爾馬爾（Barmal）和齊魯克（Ziruk）地區。其中僅在派克蒂卡省的吉安地區（Gayan）和巴爾馬爾地區死亡人數就超過1000人，至少有1500受傷。地方官員表示，死亡人數預計還會攀升。
人道主義網站「Reliefweb」另指出，吉安地區有70%的住宅遭毀。
在鄰近的霍斯特省已有25人喪生、20人受傷。
阿富汗總理艾昆德（Mohammad Hasan Akhund）在總統府召開緊急會議協調救援工作，塔利班政府副發言人卡里米（Bilal Karimi）也在推文中敦促所有救援機構立即派團隊前往該地區，以防止進一步的災難。
社群媒體上分享的影片和照片顯示，軍用直升機正趕抵該地區救援。
另外由於通訊台受損，地震後當地對外通訊相當困難，死亡人數可能還會進一步上升。
塔利班已向國際求援
這場災難發生之際，正值塔利班去（2021）年8月接管阿富汗政權，除了美國領導的國際部隊撤軍，許多政府對阿富汗的銀行實施了制裁，凍結了該國約70億美元的外匯儲備、也中止了國際資金援助，使阿富汗嚴重依賴援助的經濟更加惡化。
聯合國兒童基金會喀布爾分部表示，塔利班已尋求國際幫助。世界衛生組織團隊正在當地進行緊急救援，包括提供藥物、創傷服務並評估需求。
受災最嚴重的地區之一、派克蒂卡省的一名醫生表示，「地震前我們沒有足夠的人員和設施，現在地震毀掉了我們所擁有的一切。」「我不知道我們還有多少同事還活著。」
當地並有許多人正在挖掘墳墓，以下葬因地震過世的死者。
為什麼這場地震如此致命？
美國地質調查局的地震學家桑德斯（Robert Sanders）指出，在世界上大多數地方，這種規模的地震不會造成如此規模的破壞。但地震的死亡人數多與地理、建築質量和人口密度。
阿富汗水資源管理專家薩迪德（Najibullah Sadid）表示，地震恰逢該地區季風大雨，這使得許多由泥土和其他天然材料製成的傳統房屋特別容易受到破壞。他補充說，地震發生的時間在漆黑的夜裡，以及淺層深度，是造成更多傷亡的原因。
多山的阿富汗以及南亞地區，由於印度板塊與北部的歐亞板塊碰撞，長期以來一直容易受到破壞性地震的影響。這場地震是阿富汗十年內發生最嚴重的地震：2015年發生阿富汗東北部的大地震在該國和巴基斯坦北部造成250多人死亡、數百人受傷；2002年阿富汗北部發生規模6.1的地震、造成約1000人死亡；1998年，阿富汗東北部發生規模6.1的地震和隨後的餘震，造成至少4500人死亡。
聯合國人道主義事務協調辦公室報告稱，在過去十年中，阿富汗已有7000多人在地震中喪生。每年平均有560人死於地震。
新聞來源
- Afghanistan quake kills 1,000 people, deadliest in decades（AP）
- More than 1,000 people killed as earthquake strikes eastern Afghanistan（AFP）
- More than 1,000 people killed after magnitude 5.9 earthquake hits eastern Afghanistan（CNN）
- Afghan earthquake: 1,000 people killed and 1,500 wounded, official says（BBC）
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
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黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。
在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。
融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。
愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。
平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。
與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。
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