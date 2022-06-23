普亭：俄羅斯貿易將轉向「金磚國家」，考慮在俄開設印度超市、多買中國汽車

中國國家主席習近平週三（22日）在金磚國家工商論壇開幕式上發表視訊演講，特別批評西方擴張軍事聯盟、對俄實施經濟制裁；俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）則公開宣布，正在將石油與貿易轉向金磚國家。

金磚新興經濟體會議正在北京舉行，包括了巴西、俄羅斯、印度、中國與南非的金磚五國（BRICS）領導人都以視訊的方式出席開幕式並致辭。

習近平於開幕式致詞時雖未直接點名烏克蘭，但的確是針對俄烏戰爭下全球軍事佈局的談話，警告以美國為首的北約不要對抗俄羅斯。

習近平 說，慘痛的歷史表明，霸權主義、集團政治、陣營對抗不會帶來和平安全，只會導致戰爭衝突：「迷信實力地位，擴張軍事聯盟，以犧牲別國安全謀求自身安全，必然會陷入安全困境。」

習近平也提到，西方國家的制裁行為是「迴旋鏢」、「雙刃劍」，「把世界經濟政治化、工具化、武器化，利用國際金融貨幣體系的主導地位肆意制裁，終將損人害己，使世界人民遭殃」，強調全球通貨膨脹居高不下，國際金融市場持續動蕩，只有堅持同舟共濟、團結合作，才能戰勝經濟危機。

習近平強調，中國堅持尊重各國主權、領土完整，並指出國際社會要摒棄零和博弈，共同反對霸權主義和強權政治，建構相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係。

習近平也提及，下半年將召開中國共產黨第20次全國代表大會（中共20大），描繪下一個階段中國發展藍圖。中國將繼續提高對外開放水平，建設更高水平開放型經濟新體制，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，他並歡迎大家在中國投資興業。

Xi Jinping: Los que politicen, instrumentalicen y armamenticen la economía mundial, sólo terminarán perjudicando los intereses propios y los de los demás, y harán sufrir a todos. #China #XiJinping #BRICS #SZ #BRICS2022 pic.twitter.com/sz9n9Z2ulg — CGTN en Español (@cgtnenespanol) June 22, 2022

普亭：俄羅斯 貿易正轉向金磚國家

俄羅斯總統普亭週三透過視訊在金磚國家工商論壇開幕式上演講，譴責西方「永久實施新的制裁是出於政治動機」，並稱這與「常​​識和基本經濟邏輯相互矛盾」，「我們國家的商人被迫在西方合作夥伴忽視市場經濟、自由貿易以及私有財產不可侵犯的基本原則的困難條件下發展他們的業務。」

普亭表示，俄羅斯正在將其貿易轉向金磚國家，包括正在討論增加中國汽車在俄羅斯市場的佔有率，以及在俄羅斯開設印度連鎖超市。而另一方面，俄羅斯對金磚國家的重要性也正在增加，普亭指出，俄羅斯對中國與印度的石油供應正在增加。

Flash: "Negotiations are underway to open Indian chain stores in Russia", says Russian President Putin at BRICS Business Forum.



Very soon you will have Reliance Fresh, D-mart, Big Bazaar, Dolma Aunty momos, Goli vada pav, Giani's ice cream and many others in Russia 😀 pic.twitter.com/Uj7uxPJDyK — Vijay Rana (@vijayranabjp) June 22, 2022

普京補充說，俄羅斯正與金磚國家合作開發國際金融的結算機制，以減少對美元和歐元的依賴：「俄羅斯銀行金融資訊系統（Russian Financial Messaging System）開放與金磚國家的連結。俄羅斯的支付系統（MIR payment system）也將擴大部署。我們正在探索一個可能性，要以金磚國家的貨幣籃為基礎，以創造岀一種國際準備貨幣。」

金磚五國佔全球人口的40%以上，國內生產總值佔世界的近四分之一。其中三個成員國（中國、印度和南非）對聯合國譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議投了棄權票。

中國和俄羅斯日前宣布俄中關係「沒有限制」， 中國和印度與俄羅斯有著密切的軍事聯繫，並大量購買俄羅斯的石油和天然氣。習近平與普亭在上週的一次電話會議中，同意俄中將加強能源、金融領域的合作，中國也同意與俄羅斯在「涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持」，導致美國警告，北京有可能最終「站在歷史錯誤的一邊」。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元