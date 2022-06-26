【影評】Netflix《超吉任務》：「爛片之王」凱吉的自我救贖，自嘲力度不夠成為年度最尷尬電影

有的電影，要說爛就真的很爛。爛有各種理由，技術不到位、構思概念失當、化學反應不對、編導出問題，都有可能讓一部原本優良的製作，就變成爛片。

《超吉任務》非常微妙，嚴格說起來是爛片，很多地方都可以抓出技術不到位，或編導拙劣的尷尬癌，但一些化學反應又把爛的部分拉回來，使得本片不上不下，某個角度來說，比看爛片還痛苦。爛片起碼還可以罵一下或笑一下，但本片非常微妙。

本片由湯姆・葛米根（Tom Gormican）執導，並與凱文・伊登共同編劇。尼可拉斯・凱吉在片中飾演自己。劇情描述破產的凱吉同意在一名億萬富翁粉絲的生日聚會上露面，可以賺100萬美金。那名粉絲其實是名中南美洲的毒梟，並綁架了當地總統候選人的女兒。凱吉被中情局拉攏，哄騙他去救總統女兒，因此成為中央情報局的線人，跟毒梟周旋。

這是個典型的翻轉模式（演員演自己。例如比爾・莫瑞在《屍樂園》中演自己）。讓一個江郎才盡的昔日巨星，在片中飾演自己，然後開展一場「找回自己」的冒險。這其實可以翻轉出很多好哏，結果每一個哏都顯得尷尬。

尼可拉斯凱吉是20世紀末的好萊塢巨星。從《絕地任務》到《變臉》，創下許多口碑與票房。偏偏他在2010年之後，狂接一些品質堪慮的電影，許多作品慘不忍睹，讓他被封為「爛片之王」。電影幾乎就是以他的近況（其實正因為他狂接爛片，所以解決破產問題）當成背景，然後發展成一場「大明星的諜報冒險」。

Photo Credit: 《超吉任務》劇照

片中有許多問題，問題多到數之不盡。原因也很簡單。老萊塢巨星在片中飾演自己，當然就可以放入很多自嘲的點，例如片中不管任何角色，都會以刻板印象去看凱吉，然後討論他演過的片。

但照理說，要在片中使用凱吉之前的名片或是爛片，最好是巧妙的把這些片段，跟他在本片當中的處境當作對照，無論是嘲諷或是當成笑點，或當成隱喻也可。