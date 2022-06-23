有香港「小泰國」之稱的九龍城，將因150億港元重建計劃影響1600戶家庭及140間商店

有香港「小泰國」之稱的九龍城（Kowloon City），因著泰國餐廳和一年一度在城南道街頭舉辦的潑水節而聞名，今年5月27日，香港市區重建局（URA）宣布啟動九龍城「龍城」區重建項目，預計將影響該區內的1600戶家庭及140間商店。

對居住在香港最具代表的泰國社區居民而言，他們擔心原社區會在整建後分崩離析。一名40多歲在九龍城生活20年的泰國人Penpaka Thetmak就表示：「如果我們離開這裡，情況將不再一樣，我們將失去我們的社區，」

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 2018年4月8日在九龍城內舉辦的潑水節活動

根據香港旅遊發展局資料，「小泰國」的興起潮州人頗具淵源。在20世紀初，許多潮州人移民泰國，在與泰國本地人成家後，兩地在飲食、文化和傳統上逐漸融合。1970年代香港經濟蓬勃發展，許多「泰華家庭」赴港尋找發展機會，並選擇了靠近潮州人據點九龍寨城的九龍城。而泰國與潮州交流的背景，還可從九龍城中泰式美食將泰式香料與煎蠔餅、炸皮蛋等經典潮州菜的結合為證，故除了「小泰國」外，九龍城也有「小潮州」之稱。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 香港九龍城內泰國餐館的霓虹燈招牌照亮夜晚。

有居住在九龍城的泰國人分享，1980至90年代許多泰國人赴港做家庭傭工，人生地不熟情況下，因九龍城鄰近舊啟德機場，開始有泰國新移民選擇定居在此， 泰國商品還能乘泰國航空貨箱而來，相當方便； 到了90年代，因中環進行舊區重建，使原本在中環經營店面的泰國移民搬至九龍城，讓該區域逐漸成為今日的「小泰國」。

Photo Credit： Ywchow Wikipedia 從九龍城看一架國泰航空波音747準備降落在香港舊啟德機場

居住在 九龍城的泰國人習慣稱其為「 九龍星」 （เกาลูนสิง）， 目前 有數十家泰國餐廳和雜貨店，是香港人尋求正宗泰菜或泰國商品所在地， 該區的部份告示牌也有泰文版本，此外九龍城還有泰國 影音店、美容院，甚至還有泰拳俱樂部，週日早上還會有泰國僧侶到訪，為泰國人提供行善的機會。 而 根據2016年香港政府人口普查，當時 香港約有1萬215名泰國居民，其中有800多人是居住在 九龍城 。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 遊客和本地人在週日上午在九龍城內向泰國僧人送來食物

目前九龍城是以住宅區為主，過去由於近舊啟德機場，所以該區建築高度受到限制，未有太大發展，直至 1998年 機場搬遷後才漸有高樓大廈， 而這次 香港市區重建局的重建計劃經費更是高達150億港元。

Photo Credit： WiNG CC BY 3.0 九龍城在舊啟德機場搬遷後已興建高樓大廈。

不過，許多 九龍城泰國居民對於重建計畫相當依依不捨， 《南華早報》就報導， 在九龍城經營的小吃店的Warayutha Sridadet一家，該店是附近泰國同胞的熱門聚會場所，幾乎每天晚上他的父母都會和朋友在位於南角路的店門口聊天、喝泰國啤酒。 21歲的Warayutha Sridadet表示：「我的父母在九龍城更開心，因為他們可以和老朋友聊天，我母親幾乎認識這裡的每個泰國人，他們現在擔心這家商店（重建後）能否繼續存在。」

根據香港市區重建局官網，這次的九龍城重建計畫因考量到這是一個「街舖林立、蘊藏豐富餐飲及潮泰文化的小區，有不少具地區特色的店舖和食肆」，因而會在第二階段社會評估影響報告時，將整理收集的資料後與商家安排會面，會在「深入了解他們的意願及需要，並參照所收集的資料，釐定合適的過渡經營安排及回遷方案，盡力照顧經營者的需要，並協助他們在重建後回歸社區繼續經營」，至於未來九龍城會在重建計劃展開後留下多少原汁原味的社區景象，就有待時間來證明了。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 2018年4月8日在九龍城內舉辦的潑水節畫面

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核稿編輯：杜晉軒、Alvin