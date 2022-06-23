有香港「小泰國」之稱的九龍城，將因150億港元重建計劃影響1600戶家庭及140間商店
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在九龍城經營的小吃店的Warayutha Sridadet一家，該店是附近泰國同胞的熱門聚會場所，幾乎每天晚上他的父母都會和朋友在位於南角路的店門口聊天、喝泰國啤酒。21歲的Warayutha Sridadet表示：「我母親幾乎認識這裡的每個泰國人，他們現在擔心這家商店（重建後）能否繼續存在。」
有香港「小泰國」之稱的九龍城（Kowloon City），因著泰國餐廳和一年一度在城南道街頭舉辦的潑水節而聞名，今年5月27日，香港市區重建局（URA）宣布啟動九龍城「龍城」區重建項目，預計將影響該區內的1600戶家庭及140間商店。
對居住在香港最具代表的泰國社區居民而言，他們擔心原社區會在整建後分崩離析。一名40多歲在九龍城生活20年的泰國人Penpaka Thetmak就表示：「如果我們離開這裡，情況將不再一樣，我們將失去我們的社區，」
根據香港旅遊發展局資料，「小泰國」的興起潮州人頗具淵源。在20世紀初，許多潮州人移民泰國，在與泰國本地人成家後，兩地在飲食、文化和傳統上逐漸融合。1970年代香港經濟蓬勃發展，許多「泰華家庭」赴港尋找發展機會，並選擇了靠近潮州人據點九龍寨城的九龍城。而泰國與潮州交流的背景，還可從九龍城中泰式美食將泰式香料與煎蠔餅、炸皮蛋等經典潮州菜的結合為證，故除了「小泰國」外，九龍城也有「小潮州」之稱。
有居住在九龍城的泰國人分享，1980至90年代許多泰國人赴港做家庭傭工，人生地不熟情況下，因九龍城鄰近舊啟德機場，開始有泰國新移民選擇定居在此，泰國商品還能乘泰國航空貨箱而來，相當方便；到了90年代，因中環進行舊區重建，使原本在中環經營店面的泰國移民搬至九龍城，讓該區域逐漸成為今日的「小泰國」。
居住在九龍城的泰國人習慣稱其為「九龍星」（เกาลูนสิง），目前有數十家泰國餐廳和雜貨店，是香港人尋求正宗泰菜或泰國商品所在地，該區的部份告示牌也有泰文版本，此外九龍城還有泰國影音店、美容院，甚至還有泰拳俱樂部，週日早上還會有泰國僧侶到訪，為泰國人提供行善的機會。而根據2016年香港政府人口普查，當時香港約有1萬215名泰國居民，其中有800多人是居住在九龍城。
目前九龍城是以住宅區為主，過去由於近舊啟德機場，所以該區建築高度受到限制，未有太大發展，直至1998年機場搬遷後才漸有高樓大廈，而這次香港市區重建局的重建計劃經費更是高達150億港元。
不過，許多九龍城泰國居民對於重建計畫相當依依不捨，《南華早報》就報導，在九龍城經營的小吃店的Warayutha Sridadet一家，該店是附近泰國同胞的熱門聚會場所，幾乎每天晚上他的父母都會和朋友在位於南角路的店門口聊天、喝泰國啤酒。21歲的Warayutha Sridadet表示：「我的父母在九龍城更開心，因為他們可以和老朋友聊天，我母親幾乎認識這裡的每個泰國人，他們現在擔心這家商店（重建後）能否繼續存在。」
根據香港市區重建局官網，這次的九龍城重建計畫因考量到這是一個「街舖林立、蘊藏豐富餐飲及潮泰文化的小區，有不少具地區特色的店舖和食肆」，因而會在第二階段社會評估影響報告時，將整理收集的資料後與商家安排會面，會在「深入了解他們的意願及需要，並參照所收集的資料，釐定合適的過渡經營安排及回遷方案，盡力照顧經營者的需要，並協助他們在重建後回歸社區繼續經營」，至於未來九龍城會在重建計劃展開後留下多少原汁原味的社區景象，就有待時間來證明了。
新聞來源
- Goodbye 'Little Thailand' in Hong Kong?（曼谷郵報）
- In Hong Kong’s ‘Little Thailand’ of Kowloon City, redevelopment brings fears for community（南華早報）
- Goodbye ‘Little Thailand’? Kowloon City’s Thai community in Hong Kong reflects on changes to way of life as redevelopment looms（南華早報）
- KOWLOON CITY（Thai World View）
- 「小泰國」九龍城（香港旅遊發展局）
- 市建局啟動九龍城「龍城」區重建項目 實踐小區規劃願景 締造宜居易行社區（香港市區重建局）
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核稿編輯：杜晉軒、Alvin
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一圖看懂 Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最強大的14吋行動工具站 在效能與行動之間取得平衡
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ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTX獨立顯示卡，機身更以永續材質打造，是集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身的14吋行動工作站。
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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3輕巧高效14吋ISV認證行動工作站
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