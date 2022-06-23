海軍S-70C直升機墜毀4傷，機工長逾9成燒燙傷尚未脫險，近2年來第4起國軍直升機意外
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海軍司令部所屬一架S-70C反潛直升機昨天在高雄營地重落地，這是近2年來，國軍第4起直升機意外事件，其中2020年1月的黑鷹直升機失事事件，造成前參謀總長沈一鳴上將罹難。
海軍S-70C直升機墜毀4人受傷，機工長逾9成燒燙傷尚未脫險
（中央社）一架海軍S-70C反潛直升機昨（22）日下午在營區墜毀，4人受傷，3人生命跡象穩定、意識清楚，另機工長傷勢較嚴重，意識不清，2到3度燒燙傷，面積約90到95％，正全力救治中。
國防部海軍司令部下午發布新聞稿表示，海軍反潛航空大隊1架S-70C反潛直升機（機號：2303），昨天下午執行試飛科目操作時，疑似裝備故障於左營神鷹基地跑道重落地，造成機上正、副駕駛、機工長及檢驗士等4人受傷，已立即送往國軍高雄總醫院左營分院治療。
海軍司令部晚間發布新聞稿證實，經查飛機機身重損，機上正、副駕駛2人撕裂輕傷，意識清楚；另檢驗士2至3度燒燙傷，燒傷面積約10％，意識清楚，狀況穩定；機工長2到3度燒燙傷，面積約90到95％，正密切觀察診治中。
軍方強調，國防部軍醫局已責派三軍總醫院專業醫師，南下左營分院全力協助醫療，並已成立專案小組，給予受傷官兵最完善照護。
據了解，4名傷者分別為郭姓及劉姓士官長、鄭姓上尉及陳姓中校，其中傷勢較嚴重的劉姓士官長於事故現場意識不清，全身有逾9成2、3度燒燙傷，呼吸道預防性插管治療中。
另郭姓士官長於事故現場意識清楚，但全身也有10至15％的2到3度燒燙傷，也已預防性插管治療。而陳姓中校、鄭姓上尉生命徵象穩定，但身上均有臉部或手腳有撕裂、穿刺傷及骨折，已接受手術縫合治療。
另附近有民宅鐵捲門被飛散的直升機零件砸出20公分大破洞，屋內更找到事故直升機零組件，轄區警方已到場拉起封鎖線採證。
《中央社》報導，總統府昨天表示，海軍1架S-70C反潛直升機於高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練時發生事故，其中機工長傷勢嚴重，尚未脫離險境，總統指示國軍醫院全力救治機工長，妥善照護治療正副駕駛及檢驗士官長，並要求國防部徹底釐清事故原因。
國軍直升機意外近2年第4起
（中央社）海軍司令部所屬一架S-70C反潛直升機昨天在高雄營地重落地，這是近2年來，國軍第4起直升機意外事件，其中2020年1月的黑鷹直升機失事事件，造成前參謀總長沈一鳴上將罹難。
國軍兩年內最近一次發生的直升機失事意外，是2020年7月16日，航空特戰指揮部所屬航空601旅一架OH-58D戰搜直升機，執行戰備操演任務結束，剛從新竹基地起飛準備返回龍潭基地，駕駛回報旋翼轉速過低，在折返新竹空軍基地迫降時重落地，正駕駛簡任專少校及副駕駛高嘉隆上尉均傷重殉職。
第二次是2020年5月6日，陸軍航空特戰指揮部台南歸仁基地一架OH-58D戰搜直升機，在進行發動機熄火緊急狀況演練科目時，發生重落地的飛安事故，導致機腹滑橇受損嚴重，所幸飛行員及學員均毫髮無傷。
第三次是2020年1月2日，空軍1架UH-60M黑鷹直升機（機號933）在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航共8人殉職。
海軍所使用的S-70C反潛直升機軍購案於1983年定案，第一批新機於1990年7月19日交付，這型機由美國賽考斯基公司製造，搭載2具「T700-GE-401型」引擎，作戰任務裝備搭載有搜索雷達、垂吊式聲納、主（被）動式聲標及空投魚雷，可配合成功級巡防艦、康定級巡防艦艦載作業能力，另可依戰時特性，實施不落艦加油、垂直整補作業。
向美國採購21架S-70C反潛直升機中，先前已發生三次失事意外。
國軍原計劃向美國購買MH-60R海鷹反潛直升機，因價格因素取消。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
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隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」