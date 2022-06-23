海軍S-70C直升機墜毀4傷，機工長逾9成燒燙傷尚未脫險，近2年來第4起國軍直升機意外

海軍S-70C直升機墜毀4人受傷，機工長逾9成燒燙傷尚未脫險

（中央社）一架海軍S-70C反潛直升機昨（22）日下午在營區墜毀，4人受傷，3人生命跡象穩定、意識清楚，另機工長傷勢較嚴重，意識不清，2到3度燒燙傷，面積約90到95％，正全力救治中。

國防部海軍司令部下午發布新聞稿表示，海軍反潛航空大隊1架S-70C反潛直升機（機號：2303），昨天下午執行試飛科目操作時，疑似裝備故障於左營神鷹基地跑道重落地，造成機上正、副駕駛、機工長及檢驗士等4人受傷，已立即送往國軍高雄總醫院左營分院治療。

Photo Credit: 中央社 海軍1架S-70C反潛直升機22日疑因裝備故障，在高雄左營基地跑道墜毀，造成機上4人受傷送醫。有民眾 拍下飛機墜毀後冒出大量濃煙。（民眾提供）

Photo Credit: 中央社 海軍司令部表示，肇事原因待查，已要求此型直升機立即暫停任務派遣，實施飛安特檢。圖中紅 圈處為直升機墜毀處。

海軍司令部晚間發布新聞稿證實，經查飛機機身重損，機上正、副駕駛2人撕裂輕傷，意識清楚；另檢驗士2至3度燒燙傷，燒傷面積約10％，意識清楚，狀況穩定；機工長2到3度燒燙傷，面積約90到95％，正密切觀察診治中。

軍方強調，國防部軍醫局已責派三軍總醫院專業醫師，南下左營分院全力協助醫療，並已成立專案小組，給予受傷官兵最完善照護。

據了解，4名傷者分別為郭姓及劉姓士官長、鄭姓上尉及陳姓中校，其中傷勢較嚴重的劉姓士官長於事故現場意識不清，全身有逾9成2、3度燒燙傷，呼吸道預防性插管治療中。

另郭姓士官長於事故現場意識清楚，但全身也有10至15％的2到3度燒燙傷，也已預防性插管治療。而陳姓中校、鄭姓上尉生命徵象穩定，但身上均有臉部或手腳有撕裂、穿刺傷及骨折，已接受手術縫合治療。

另附近有民宅鐵捲門被飛散的直升機零件砸出20公分大破洞，屋內更找到事故直升機零組件，轄區警方已到場拉起封鎖線採證。

Photo Credit: 中央社 附近有民宅鐵捲門被飛散的直升機零件砸出20公分大破洞，轄區警方已到場拉起封鎖線。 （讀者提供）

Photo Credit: 中央社 海軍司令梅家樹（前左）晚間親自到醫院探視，並籲國人為官兵祈福。

《中央社》報導，總統府昨天表示，海軍1架S-70C反潛直升機於高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練時發生事故，其中機工長傷勢嚴重，尚未脫離險境，總統指示國軍醫院全力救治機工長，妥善照護治療正副駕駛及檢驗士官長，並要求國防部徹底釐清事故原因。

國軍直升機意外近2年第4起

（中央社）海軍司令部所屬一架S-70C反潛直升機昨天在高雄營地重落地，這是近2年來，國軍第4起直升機意外事件，其中2020年1月的黑鷹直升機失事事件，造成前參謀總長沈一鳴上將罹難。

國軍兩年內最近一次發生的直升機失事意外，是2020年7月16日，航空特戰指揮部所屬航空601旅一架OH-58D戰搜直升機，執行戰備操演任務結束，剛從新竹基地起飛準備返回龍潭基地，駕駛回報旋翼轉速過低，在折返新竹空軍基地迫降時重落地，正駕駛簡任專少校及副駕駛高嘉隆上尉均傷重殉職。

第二次是2020年5月6日，陸軍航空特戰指揮部台南歸仁基地一架OH-58D戰搜直升機，在進行發動機熄火緊急狀況演練科目時，發生重落地的飛安事故，導致機腹滑橇受損嚴重，所幸飛行員及學員均毫髮無傷。

第三次是2020年1月2日，空軍1架UH-60M黑鷹直升機（機號933）在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航共8人殉職。

海軍所使用的S-70C反潛直升機軍購案於1983年定案，第一批新機於1990年7月19日交付，這型機由美國賽考斯基公司製造，搭載2具「T700-GE-401型」引擎，作戰任務裝備搭載有搜索雷達、垂吊式聲納、主（被）動式聲標及空投魚雷，可配合成功級巡防艦、康定級巡防艦艦載作業能力，另可依戰時特性，實施不落艦加油、垂直整補作業。

向美國採購21架S-70C反潛直升機中，先前已發生三次失事意外。

國軍原計劃向美國購買MH-60R海鷹反潛直升機，因價格因素取消。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航