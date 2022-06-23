美國國會暴動聽證會：川普施壓地方官員更改選舉結果，朱利安尼稱選舉舞弊「有理論，沒證據」
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在場作證的官員表示，即使同為共和黨籍的黨員一再告訴川普團隊，刻意更改選舉的結果將違反州、地方法律以及美國憲法，川普仍堅持己見。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
負責調查「2021年美國國會大廈遭衝擊事件」（2021 Storming of United States Capitol）的美國聯邦眾議院「1月6日襲擊事件調查特別委員會」（Jan. 6th Select Committee），於2022年6月21日舉行該事件的第4場聽證會。
根據英國《衛報》（The Guardian）報導，這場聽證會的重點聚焦於美國前總統川普（Donald Trump）及其競選盟友，如何在美國國會大廈遭襲擊前，向州政府官員施壓、要求選務官員協助川普陣營翻轉2020年美國總統大選的投票結果。
據悉，當日現身聽證會的證人，包含與川普一樣同屬共和黨的亞利桑那州眾議院議長鮑爾斯（Rusty Bowers）、喬治亞州州務卿拉芬斯柏格（Brad Raffensperger），以及部分州選務工作人員。
在場作證的官員表示，即使同為共和黨籍的黨員一再告訴川普團隊，刻意更改選舉的結果將違反州、地方法律以及美國憲法，川普仍堅持己見。
也由於川普試圖扭轉現任美國總統拜登（Joe Biden）的勝選結局未果，諸多選務人員、州政府官員，在大選後皆陸續遭到川普支持者的仇恨言論攻擊，甚至面臨種族主義者的暴力威脅。
川普團隊如何施壓地方官員？
亞利桑那州眾議院議長鮑爾斯在聽證會上向委員會揭露，川普及其律師、前紐約市長朱利安尼（Rudolph Giuliani）在大選過後不斷對他施壓，朱利安尼甚至告訴鮑爾斯，川普陣營已經掌握非法移民、已過世的民眾在亞利桑那州「參與」投票的關鍵證據。
朱利安尼也向鮑爾斯詢問，是否有辦法能修改拜登在亞利桑那州的選舉人票數。
據美國《國家公共廣播電台》（NPR）轉述鮑爾斯的說法表示，鮑爾斯和其他共和黨官員，要求朱利安尼對上述這些說法提出合理的解釋、並拿出可信的證據，證明收回該州的總統選舉人選票是正當的行徑。
「在我的印象中，朱利安尼稱：『我們有許多關於這場大選舞弊的理論，只是現在還沒有證據。』」鮑爾斯如此強調。
鮑爾斯也披露，朱利安尼威脅他須召集亞利桑那州所有的立法機關開會，川普也要求其應舉行地方聽證會，以此調查亞利桑那州在大選的「舞弊」情形。
對此，鮑爾斯說道，他絕對不會這樣做，更認定川普和朱利安尼所提供的「理論」，根本不值得為此舉行聽證會。
「我相信憲法是神聖的，這是我的信念！你要求我做一些違背我信念的事情，我不會這麼做的！」鮑爾斯補充提及。
此外，川普的律師伊斯特曼（John Eastman）也曾就總統大選一事向鮑爾斯施壓，其在通話時要求鮑爾斯利用其眾議院議長的身分，取消拜登於亞利桑那州所獲得的選舉人票數。
鮑爾斯稱：「伊斯特曼建議我這樣做，在我拒絕之後，伊斯特曼仍試圖說服我這樣行事，讓這件事交由法院解決。」
鮑爾斯也告訴委員會，在其拒絕取消拜登的選舉人選票後，他的議長辦公室在短時間內湧入超過2萬封電子郵件、數千條語音訊息，多是對他的謾罵和批評。
據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，甚至還有民眾攜帶手槍、作勢要攻擊鮑爾斯的鄰居，並出言汙辱鮑爾斯是變態、戀童癖患者，以及腐敗的政客，這些皆已對鮑爾斯及其家人造成巨大的身心壓力。
「施壓」正在摧毀相關人士的日常生活
美國《國家公共廣播電台》表示，川普及其團隊為保住其政治權力，所施壓的對象遠不止鮑爾斯。
喬治亞州州務卿拉芬斯柏格於聽證會作證時便稱，川普在國會大廈遭衝擊事件發生的數日前，曾致電給拉芬斯柏格，要求他必須「找出」足夠支持川普的選票，讓川普能在喬治亞州這個關鍵搖擺州（Swing state）贏得選舉人票。川普幕僚長為此甚至撥打了18通電話至拉芬斯柏格的辦公室。
然而在拉芬斯柏格拒絕川普的要求後，部分川普的支持者開始將其視為「叛徒」。拉芬斯柏格告訴委員會，在總統大選結束後的數週至數月裡，他和家人不斷遭受暴力恐嚇和威脅，也有民眾故意向他妻子傳送汙穢、性化女性言論的簡訊，甚至還有民眾闖入其喪偶兒媳的住所。
遭受波及的還有部分選務人士，於總統大選期間擔任喬治亞州選務工作人員的莫斯（Shaye Moss），在大選過後遭到川普團隊以毫無根據的大選陰謀論抨擊，並指控莫斯及其母親弗里曼（Ruby Freeman）在計票時非法投入造假的選票。
莫斯表示，在被川普及其盟友誣告後，她和母親弗里曼便不斷遭受暴力威脅、無止盡的電話及簡訊騷擾，且因其非裔美國人的身分，更使她經常遭到種族主義者的謾罵、恐嚇。
《衛報》轉述弗里曼的說法宣稱，出於安全考量，她在大選過後被迫二度搬家，甚至還有川普的支持者非法侵入莫斯祖母的住所。「你知道被美國總統（川普）盯上是什麼感覺嗎？沒有任何地方讓我感到安全，我無處可去。」弗里曼說道。
施壓事件意味著什麼？
委員會成員、民主黨籍聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）首先針對莫斯的遭遇表示：「如果世界上最有權勢的人，可以塑造謊言、濫用總統職權，將所有的壓力都強加在一個普通平民身上，而這位公民只是安分做著自己分內的工作，那同樣身為公民的我們會是安全的嗎？沒有人安全。」
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
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