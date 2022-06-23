新北桃竹三地六單位爆員警貪汙案，監理黃牛鑽法律漏洞「給警察錢，拜託快開單」

新北、桃園與新竹市三地六單位爆發貪汙案，有員警收賄狂開上百張罰單

《聯合新聞網》報導，新北、桃園與新竹市三地六單位爆發貪汙案，員警涉嫌收賄與租賃、代檢業者利用法規漏洞，讓已吊扣牌照車輛變成吊銷車牌，再讓業者重新領牌上路。

《中央社》報導，新北市警察局於2021年接獲檢舉調查發現，有遭吊扣車輛再開上路而被警方開單吊銷牌照，因案件大幅增加而可疑；經內部調查發覺有異，去（2021）年10月報請新北地檢署指揮偵辦。

《中央社》、《聯合新聞網》報導，調查後發現，有租賃業者界為避免出租收益損失，刻意讓無牌車上路，再找新北、桃園及新竹的特定員警，配合代辦業者開立「牌照吊扣期間行駛」交通違規舉發單，讓原本吊扣牌照處分變成吊銷；藉此手法鑽《道路交通管理處罰條例》漏洞。車主僅需繳交違規罰鍰，並透過行賄監理站檢驗人員讓驗車過關，領取新牌照上路繼續租賃，導致吊扣牌照處分形同具文。

《自由時報》報導，據了解，涉案的租賃業者及民眾初估約有上百人，他們大多因超速60公里而被吊扣牌照，其中不乏瑪莎拉蒂、法拉利、賓士等名車，他們為了想減少租車損失或早日讓愛車合法上路，找上監理黃牛詢問，並聽從建議未將牌照繳回。

《聯合新聞網》報導，據悉，有員警狂開上百張罰單，若單以每輛車收取一萬元回扣計算，收賄金額便已超過上百萬元，詳細金額正由檢調警釐清中。

前員警石明謹：弔詭的貪污案──給警察錢，拜託你快點開單

前員警石明謹於臉書上寫道，這是一件很弔詭的貪污案，「一般是你給警察錢，拜託他不要開單，但是本案是給警察錢，拜託你快點開單。」

石明謹解釋這起案件的運作，首先租車公司把車子租出去，若有客人重大違規罰錢事小，麻煩的是要吊扣號牌六個月，「如果你租一部車子出去，一天可以賺1000好了，六個月180天，就是少賺18萬。」於是租車公司想到的解套方法，便是把吊扣號牌的車輛開出去，被警察攔下來，這樣吊扣期間行駛，號牌要被吊銷，而號牌被吊銷只要罰3600元，然後去重領號牌就好，接下來車子就可以再出租賺錢。

石明謹寫道：「警察開單也是天經地義，問題就在這些警察大人們很忙，誰有空為了你特地跑去開單，所以他們就跟你要一些甜頭，每開一張單，就給個幾千一萬，反正跟車子租出去可以賺的錢相比，很划算。」

全案4警6業者1檢驗員，共11人收押禁見

《中央社》、《自由時報》報導，新北地檢署21日指揮調查局、警政署、新北市警局，搜索新北市、桃園市及新竹縣警局，依涉犯《貪污治罪條例》及刑法偽造文書罪嫌約談涉案員警、證人等79人到案。22日訊後聲押7名員警及代辦業者、檢驗員共14人。

新北地院法官陸續開庭，已裁定收押禁見4名警員、6名業者及1名檢驗員，3名員警獲5萬至10萬元不等金額交保，全案共有4警6業者1檢驗員共11人收押禁見。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航