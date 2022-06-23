台美國安高層對話本週登場：預料勸台放棄部分昂貴軍購，專注於「不對稱」應戰能力
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美台商會會長韓儒伯專文指出，如果拜登政府想主導台灣購買某些特定的軍售項目，則應該立即且公開地終止傳統的戰略模糊政策，並明確地表示美國將在什麼樣的情境下介入，以填補新政策所造成的軍力缺口。
（中央社）台灣和美國本週將進行國安高層對話，美方可望提出對台灣防務的新政策，勸使台灣放棄取得應對兩岸衝突所有階段的軍備，以專注於強化攻擊發起日的「不對稱」應戰能力。
台美雙方政治和軍事高層22至24日將在華府舉行年度「特殊管道會談」和「蒙特瑞會談」，美台商會21日發表會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）專文指出，美國若欲主導台灣購買符合新政策的特定軍備，就應摒棄傳統的「戰略模糊」，清楚說明將在何種情況下介入填補台軍因此形成的軍力缺口。
美國總統拜登（Joe Biden）5月23日訪問日本時，曾被問到美國會不會以「軍事介入保衛台灣」，當時拜登明確地回答「會」。這是拜登在總統任內第3次針對美國是否會保衛台灣作清楚的回應，將美國戰略模糊政策推往清晰的方向。
韓儒伯的專文指出，拜登的回應是對的，他的答覆決定性地強化了美國在北亞的利益。但可惜的是，政府幕僚很快又重彈模糊舊調，使這個原本可謂政策的勝利，反造成外界對美國在區域的立場有更多的困惑與不解。
拜登意圖將美國對台政策清晰化，實為必要且及時，尤其是在國務院及白宮國安會更改協助台灣安全程序之際。這兩個單位限縮了美國提供台灣在各種情境下維持自衛的裝備，並對過去已正常化5年的軍售過程，再度施加嚴格的限制。
拜登政府將台灣的國防聚焦於所謂的「不對稱」措施，僅有符合美國政府對這個詞彙定義的軍力項目、或是美國評估台灣可以負擔的裝備，才可以對台出售。事實上，「不對稱」的定義不停地改變，在美國也有許多人對這個詞彙的定義、以及新政策如何運用在台灣整體防衛，持有不同的立場。
至於可負擔性（affordability），其實台灣是世界上最富有的國家之一，擁有逾5450億美元的外匯存底。
新政策僅單單聚焦於對台發起攻擊的作戰日（D-Day）情境，其他各階段衝突情境的重要性都被降低，包含在台海周圍及空域附近頻繁的灰色地帶行動，以及對台灣空域及海港的封鎖行動等。在美國的新政策下，台灣因應前述情境的能力將嚴重地退化。新政策不僅沒有強化台灣的國防，反而為人民解放軍提供更多易攻擊的破口。
韓儒伯說：「新軍售政策已造成各界極度困惑，我們需要釐清及提供明確的目標。自今（2022）年3月以來，美國已經取消3項對台軍售，只因為這些裝備並不符合『不對稱』的定義，而且被認為過於昂貴。」
拜登政府致力於採取此新政策，所以現在問題不在如何確保台灣的弱點不會快速招致攻擊，而是在如何強化嚇阻。
韓儒伯表示，白宮近期宣布美國對台戰略模糊政策，即不表明如果台灣遭受攻擊時美國是否會提供協助。如果美國不讓台灣籌獲全方位的能力裝備來防衛或阻止與中國的各種衝突，也不表明美國軍隊能否填補新政策所造成台灣的軍力缺口，這將使台灣落入極易遭受攻擊的處境。
他主張，美國應遵循拜登的指示，向出席這次會議的台灣代表團展現美國戰略清晰的意圖。如果美國主導台灣只爭取部分裝備，則應清楚說明美國將在何時願意介入、並且如何介入，以填補新政策造成的台灣軍力缺口。
韓儒伯指出，如果美方拒絕售予台灣反潛直升機，或指揮管制機，則拜登政府應清楚說明美國海軍將會滿足台灣這些防衛的需求，包含訓練台灣軍隊以確保作業互通能力，以及劃分明確的責任與分工，確保整體資源被充分地運用。
如果拜登政府想主導台灣購買某些特定的軍售項目，則應該立即且公開地終止傳統的戰略模糊政策，並明確地表示美國將在什麼樣的情境下介入，以填補新政策所造成的軍力缺口。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
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隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」