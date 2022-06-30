俄烏戰爭中，俄羅斯多名高級將領陣亡之謎及其所揭示出的真相

高級將領在戰鬥中陣亡非常罕見，但俄羅斯軍隊在烏克蘭戰爭中至少四名、或有多達八名高級將領陣亡。這一現象對俄軍意味著什麼？

今年5月，俄羅斯一架蘇-25攻擊機在烏克蘭東部的頓巴斯地區上空被擊落，駕駛這架戰機的飛行員喪生，引發了一連串的疑問。

為何讓一位63歲的飛行員駕駛這樣複雜的戰機？

首先，這位少將10年前就已經退役，為何被允許駕機升空作戰？

為什麼又有一位俄軍將軍在火線陣亡？

截至目前，到底有多少俄軍高級將領陣亡？

揭開這個謎團，可以讓我們深入了解俄羅斯戰爭機器的現狀以及它為烏克蘭戰爭付出的折損代價——包括高級將領。

「獨一無二的飛行員」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 在烏克蘭被擊落的Su-25戰機是這樣

博塔舍夫（Kanamat Botashev）少將雖然軍銜高、年紀大，而且已經退役，但是他確實是一位技術精湛、受人尊敬的俄羅斯空軍飛行員。在決定命運的那一天，他重返戰機升空參戰。

英國廣播公司《BBC》採訪了他的3名前下屬，他們說他「捨不得離開」俄軍的「特別軍事行動」，這是（莫斯科對）俄羅斯全面入侵烏克蘭的專用術語。「他是一位獨一無二的飛行員，」博塔舍夫的一位前同事告訴我們，「地球上很少有人像他一樣癡迷於藍天。」「我將永遠能為在他手下服役而感到自豪，」另一位同事說。

但是，有關博塔舍夫在烏克蘭參戰的各種說法似乎不合情理，這不僅僅是因為他的年齡問題。其實，博塔舍夫少將並不是俄羅斯軍隊的現役軍人，他10年前就被軍隊解職了。

俄軍將領陣亡之謎

Photo Credit: BBC News

博塔舍夫是在這場戰爭中陣亡的俄羅斯將軍之一。儘管陣亡人數確切數字仍存在很大爭議，但在現代戰爭中，即使損失一名將軍也是極不尋常的。

相比之下，美國陸軍少將格林（Harold Greene）2014年在一次內線攻擊事件中被一名阿富汗士兵刺殺身亡，這是40多年來美軍第一次有將軍在戰鬥中陣亡。

烏克蘭曾在某個階段聲稱，到目前為止，已有多達11名俄羅斯將軍在衝突中陣亡，後來一些報導被證明是錯誤的：烏克蘭聲稱陣亡的將領中，有三人後來出現在網上發佈的視頻中，否認了他們陣亡的消息。

據報導，目前有八名俄羅斯將軍陣亡，其中四人已被確認，還有四人仍未得到證實（但他們的死因也都沒有被反駁）。

除博塔舍夫外，其他三名被確認陣亡的將軍是：

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蘇霍維茨基（Andrey Sukhovetsky）少將據報於3月1日陣亡。一名退休的俄羅斯軍官在推特上說，蘇霍維茨基在距烏克蘭首都基輔不遠的霍斯托梅爾地區（Hostomel）被一名烏克蘭狙擊手射殺。

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弗羅洛夫（Vladimir Frolov）少將據報於4月16日被烏克蘭軍隊擊斃，俄羅斯聖彼得堡市出現為他舉行葬禮的通知證實了這一點。但是，他的陣亡細節尚未被報導。

Photo Credit: BBC News

最近的陣亡消息是在6月5日。一名俄羅斯官方媒體記者在Telegram上發帖稱，庫圖佐夫（Roman Kutuzov）少將在頓巴斯（Donbas）對烏克蘭軍隊發動攻擊時陣亡。

我們為何不知道俄軍將領陣亡真實數字？

簡單的回答是，烏克蘭方面無法確定，俄羅斯方面不願說出真相。對俄羅斯來說，即使在和平時期，軍人陣亡也被視為國家機密。3月25日，莫斯科表示在戰爭爆發的第一個月裏有1351名俄軍士兵喪生。 自那時以來，俄羅斯官方一直沒有更新其在烏克蘭的傷亡數字。

《BBC》持續開展調查，利用公開信息並與俄軍士兵家屬交談，編製了一份超過3500名俄軍陣亡者的名單，包括他們的姓名和軍銜。這顯示俄軍陣亡實際數字很可能要高很多。

我們的研究還顯示，每五名陣亡的俄羅斯軍人中就有一名中級或高級軍官。

所有這一切告訴我們什麼？

Photo Credit: AFP / BBC News BBC調查發現，每五名陣亡俄軍官兵中就有一名是中、高級軍官

高級軍官陣亡所佔比例之高令人震驚。俄軍的高級軍官人數非常多，總共約有1300名將級軍官，但是在戰區附近不可能集中很多將軍。

不過有一些人運氣不佳，相當多的俄軍高級將領在錯誤的時間、身處錯誤的地點。這可能是因為俄羅斯高級軍官必須執行任務並做出決定，迫使他們更接近前線。而在其他國家的軍隊中，這些任務和決定都是由低級軍官負責。

西方官員還表示，俄羅斯軍隊士氣低落，迫使軍隊不得不將他們的重量級人物投入行動以提高官兵士氣。據稱，造成這些高級軍官冒險親自出征，其中一個原因是缺乏通信設備，迫使他們使用傳統電話，導致他們更接近火線，自己行動安全受到威脅。

此外，美國媒體報導稱，烏克蘭軍事情報人員專門部署狙擊手或火炮瞄凖俄羅斯軍官層發動襲擊，而且美國還向烏克蘭提供了有關俄軍高級軍官行蹤的情報。

違規駕機

Photo Credit: BBC News 俄軍一直將折損數字視作機密

但是，如果博塔舍夫將軍在家安度退休生活，所有這一切對於他來說都會是純粹的學術性問題。那麼他為何投入火線激戰呢？

博塔舍夫的軍旅生涯並非一帆風順：2012年，因違規駕駛的一架戰鬥機墜毀後，他被軍隊開除。當時，他駕駛的是一架尖端的蘇-27戰鬥機，其發動機技術是俄羅斯軍事技術皇冠上的一顆明珠。

在俄羅斯軍隊中，要想獲得駕駛特定類型噴氣式戰鬥機的授權，首先必須經過許多小時的特殊飛行訓練。博塔舍夫沒有被授權駕駛蘇-27，但是他還是想盡辦法鑽進了戰機座艙。他在飛行途中失去了對飛機的控制，不過他和一名同事卻成功彈射跳傘逃生。

他在這次「不幸」中倖存下來，但他心知肚明要為此付出代價。更糟糕的是，這並不是博塔舍夫第一次違規駕駛戰鬥機。2011年，博塔舍夫偷偷鑽進一架蘇-34的座艙，但是他並沒有駕駛這架俄羅斯先進戰鬥轟炸機的駕照，在空中玩了一次非法「兜風」。

償還債務

2012年，法院判決博塔舍夫必須為墜機損失支付約7萬5000美元的罰金，其實這架飛機價值數百萬美元。根據公開資料，他上個月陣亡時，仍然欠了一半以上的罰金。