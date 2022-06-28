體壇爭議：國際泳聯禁止12歲後跨性別運動員參加女子比賽，各方團體與專家怎麼看？
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關於是否在女子運動項目中納入跨性別女性，在體育界內外都是意見兩極的話題；很多人認為，跨性別女性不應該參加女子項目，因為他們可能因為曾經是男性而保留身體優勢，但是另一些人認為，競技體育應該更具包容性。
國際游泳總會（FINA）在今（2022）年6月19日投票通過新規定，禁止12歲之後變性或經歷過任何階段男性青春期（male puberty）發育的跨性別人士參加女子項目頂級賽事。
這一里程碑式的決定，意味著游泳項目率先制定了與其他大部分奧林匹克項目都不一樣的跨性別參賽規則，目前大部分項目還是以設定睾酮上限的方式限制參賽資格；國際游泳總會還有意在競賽中另設「開放」類別，讓性別身份與出生時性別不一致的選手參加。
國際游泳總會主席穆沙蘭（Husain Al-Musallam）表示，相關決定是為了「保障我們運動員的競賽權利」，但同時也要「保障競賽公平性」。
世界田徑聯合會（World Athletics）主席塞巴斯蒂安·科男爵（Lord Coe）對國際游泳總會的決定表示歡迎，並暗示世界田聯可能會跟隨制定類似的規定。
科男爵向BBC表示，對於體育競技的公平性「沒有商量的餘地」。
游泳項目是第二個明確禁止跨性別人士參賽的奧運項目管理機構。在此之前，只有世界橄欖球總會（World Rugby）在2020年制定規則禁止跨性別運動員參賽。
另外，根據《路透社》報導，國際足球總會（FIFA，國際足協）也和世界田聯一樣，將開始覆核本項目的跨性別人士參賽資格相關政策。
國際游泳總會的新規則是什麼？
國際游泳總會長34頁的新政策文件規定，由男性經過性別重置成為女性的跨性別運動員，可以參加女子項目比賽，但前提是必須提供充分證據，證明他們在性別重置時「沒有經歷過譚納標凖第二階段（Tanner Stage 2）之後的任一階段男性青春期發育」，同時「未超過12歲」。
這一項決定是在布達佩斯世界游泳錦標賽進行中制定的。這意味著，曾表示希望爭取一個奧運參賽資格的跨性別美國大學生泳將莉亞．湯瑪斯（Lia Thomas）將不會被准許參加奧運女子游泳項目。
不過，有關規定對各國家游泳協會或者美國國家大學體育協會（NCAA）的賽事並不適用，湯瑪斯最近在NCAA的賽事中贏得500米自由泳金牌。
各國游泳項目管理機構，包括英國游泳總會（British Swimming），均需要自行決定是否在本協會內執行國際游泳總會的政策；英國游泳總會向BBC體育部表示，將審核相關規定內容之後再作評論。
國際游泳總會的執行總監諾維奇（Brent Nowicki）表示，該機構起草的政策是「全面、以科學為基礎且包容的，而當中重要的是，國際游泳總會的做法強調競賽公平性」。
主席穆沙蘭表示，國際游泳總會歡迎每一個運動員，「開放類別」的設立將意味著任何人都能有機會參加頂級賽事，「我想要所有運動員都有歸屬感，能夠在這個過程中產生想法」。
71%支持率通過，被形容是為跨性別運動員「全面融入的第一步」
這一項新政策在152個國際游泳總會中得到71%的支持率，被形容是為跨性別運動員「全面融入的第一步」；在制定規則之前，國際游泳總會聽取了醫學、法律和體育界頂尖專家組成的跨性別議題專項小組報告。
專家在小組會議中主要發表了這樣一些意見：
- 生理學家及人體機能領域的頂尖專家邁克爾．喬伊納博士（Dr Michael Joyner）：「睾酮在男性青春期是調節人體機能的生理決定因素，並解釋了人體機能上的性別差異，被認為到12歲時能夠清晰顯現……即使睾酮被抑制，其對身體表現的促進作用仍會存在。」
- 活動人士、研究學者兼律師阿德里安．朱科博士（Dr Adrian Jjuuko）：「這一政策強調了，沒有運動員會被排擠在國際游泳總會的賽事之外（開放類別的方案）不應該成為一個會增加對這些群體既有歧視和邊緣化程度的類別。」
- 專攻運動表現性別與年齡差異的運動生理學家桑德拉．亨特博士（Dr Sandra Hunter）：「至14歲或以上，男孩與女孩之間已經有實在的差異。這是由於睾酮的生理調節以及Y染色體的存在，即使在由男變女之後睾酮被抑制或減少的情況下，一些諸如身高、四肢長度、心肺體積等體能優勢是結構性的，而且會繼續存在。」
- 前奧運和世界冠軍薩默·桑德斯（Summer Sanders）：「公平競技是我們社會當中一個基礎和標誌，這種做法保障了既有的體育發展進程，而數以千萬計女孩和女性每年都在參與。」
運動員、LGBT倡議組織，針對泳壇新制表達意見
過去反對跨性別選手參加女子賽事的英國退役游泳運動員莎倫 · 戴維斯 （Sharron Davies）向BBC體育部表示，她為國際游泳總會感到驕傲，並表示這些討論本應該更早開始。
「體育本身的定義就是排他性的，我們不會叫15歲的男孩與12歲以下的賽跑，我們不會有重量級拳手與雛量級對打，」戴維斯說。她表示有不同類別和級別是公平競技的前提，假如沒有，「唯一輸的就只有女性，她們失去公平比賽的權利。」
但是，曾在2月聯名寫信支持泳將湯瑪斯的LGBT（同性戀、雙性戀及跨性別人士）宣傳組織「運動員同志」（Athlete Ally）表示，國際游泳總會的新政策有「歧視性、傷害性，不科學且不符合2021年國際奧委會（IOC）的原則」。
該組織的政策與項目總監安妮．利伯曼（Anne Lieberman）表示，新的參賽資格規定只會「嚴重侵害任何想要參與女子類別比賽的運動員隱私和人權」。
另一些人則表示，另外設立開放類別，將會進一步排斥一個已經被邊緣化的群體。
澳大利亞游泳選手瑪德琳．葛華斯（Maddie Groves）在推特（Twitter）上譴責說：「每一個支持這項歧視性和非科學決定的人都應該感到羞恥。」
在英國拉夫堡大學（Loughborough University）以跨性別運動員為博士課題、本身也是跨性別運動員的喬安娜．哈珀（Joanna Harper）也擔心，開放類別會實際上增加歧視和邊緣化，「不太可能」奏效。
「他們會為這個開放類別開設奧運獎牌嗎？開放類別會有職業游泳選手嗎？我不確定，它可能有用，但我懷疑它不會有意義。」
體育界最大的爭論之一：女子運動項目是否納入跨性別女性
關於是否在女子運動項目中納入跨性別女性，在體育界內外都是意見兩極的話題。
很多人認為，跨性別女性不應該參加女子項目，因為他們可能因為曾經是男性而保留身體優勢，但是另一些人認為，競技體育應該更具包容性。
科男爵表示，假如體育機構無法制定恰當的跨性別運動員規則，女子體育的「完整性」和「未來」將會「非常脆弱」。
英國首相強森（Boris Johnson）在4月曾表示，他不認為跨性別女性應該參加女子項目賽事。
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
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大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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