《紐約時報》：台灣石斑魚遭禁，凸顯經濟過度依賴中國的風險
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中國近期突然宣布禁止進口台灣石斑魚。報導說，這明顯是北京以經濟手段對台施壓，林春來和其他養殖戶頓失主要市場，生計受到威脅，利潤豐碩的水產養殖業蒙受一大打擊。
中國近期以檢出禁藥為由暫停進口台灣石斑魚。《紐約時報》報導，中國運用經濟手段對台施壓，台灣養殖戶準備蒙受重大損失，此事提醒台灣經濟過度依賴中國的風險。
這篇發自屏東縣枋寮鄉的報導寫道，林春來著眼中國對水產日益增加的愛好，約10年前買下石斑魚養殖場。這名前任電工僅用數年，便賺了可讓一家四口過著舒適日子的錢，甚至開了一間小型旅館。
不過，中國近期突然宣布禁止進口台灣石斑魚。報導說，這明顯是北京以經濟手段對台施壓，林春來和其他養殖戶頓失主要市場，生計受到威脅，利潤豐碩的水產養殖業蒙受一大打擊。
林春來說：「如果我不養殖石斑魚，我還能做什麼來謀生？」
中國海關總署10日以檢出禁藥及藥物殘留超標為由，下令暫停進口台灣石斑魚。台灣官員大表不滿，認為中方這項禁令帶有政治動機，總統蔡英文誓言協助石斑魚養殖戶度過難關。
報導提到，中共總書記習近平曾說海峽兩岸「必然統一」，但台灣2300萬人民偏好維持實質獨立。隨著北京加強對台施壓，台灣設法強化與美國、歐洲聯盟（EU）成員及日本等友善國家的經濟與外交關係。
北京近年幾乎每天派遣軍機侵擾台灣周邊空域，企圖在國際上孤立台灣，掠奪邦交國之餘阻撓台灣加入國際組織。北京也頻繁限制台灣農產品進入中國廣大的消費市場，去（2021）年以檢出有害生物為由，下令禁止進口台灣鳳梨、蓮霧及釋迦。
報導寫道，台灣有時能減緩這類禁令的衝擊。去年民眾立刻動員支持鳳梨栽培農戶，餐廳迅速推出主打鳳梨的餐點，政治人物在社群媒體張貼享用「自由鳳梨」的照片，政府部門鼓勵公務員吃更多鳳梨。日本等國家拔刀相助，以增加進口台灣鳳梨填補缺口。
但對台灣石斑魚養殖戶來說，遠離中國市場可能不會那麼容易。
根據台灣官方數據，去年91％石斑魚出口流向中國。與鳳梨不同的是，石斑魚在台灣被視為相對高檔、通常只在特別場合享用的海鮮。林春來說，中國頒布進口禁令後，其中一種石斑魚售價已降低。
此外，物流也構成問題。台灣收成的石斑大多是活魚賣到中國，因為中國食客偏好新鮮魚材。轉移到更遠的市場將需要冷鏈物流配套，這將墊高成本。儘管台灣客戶與日本買家近幾天採購興趣略有增加，多名養殖戶說，他們的電話異常寧靜。
紐時指出，這道最新禁令深刻提醒台灣經濟過度依賴中國的風險。
台灣農業主管機關近幾天聯繫石斑魚養殖戶，討論政府可協助的方式，包括提供低利貸款、補助金及拓展海內外市場。另一構想是在台鐵車站及列車上販售菜色包含石斑魚的便當。
中方禁止進口台灣石斑魚，行政院農業委員會曾說，不排除向世界貿易組織（WTO）申訴。農委會漁業署副署長林國平表示，政府曾試圖聯繫中方對口單位討論檢驗過程，但對方沒有回應。中國海關總署未回應紐時採訪電子郵件。
部分石斑魚養殖戶說，如果中方禁令沒解除，他們將被迫把魚賣到台灣市場，蒙受重大損失。在此之前，石斑魚將待在養殖池。林春來說，他擔心池中的石斑魚可能因過度擁擠而死。
他現在將希望寄託在養殖的另一種魚四指馬鮁上。四指馬鮁在中國也很受歡迎，但他坦言，這個備案難擋地緣政治變化影響。台灣去年外銷的四指馬鮁中，超過70％流向中國。
林春來說：「我們的最大客戶依舊是中國。」
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。