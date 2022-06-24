【2022台北電影節】黃建業談焦點影人彼得波丹諾維茲：帶動新好萊塢電影的舵手級才子
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對老影迷來說，彼得・波丹諾維茲彷彿是一個淡忘的歷史名字，他逝世之後突然掠水浮光，一位曾帶動新好萊塢電影的舵手級才子，與法國新浪潮遙相呼應地在電影的涯岸作浪興波，卻運蹇時乖，很多作品均未得到公平的重視。
文：黃建業（資深電影學者）
曾經導演過16部劇情長片，十多個電視製作和多部影壇大師紀錄片。彼得・波丹諾維茲（Peter Bogdanovich）在今（2022）年元月六日因帕金森病逝於洛杉磯。
對老影迷來說，彷彿是一個淡忘的歷史名字，突然掠水浮光，一位曾帶動新好萊塢電影的舵手級才子，與法國新浪潮遙相呼應地在電影的涯岸作浪興波，卻運蹇時乖，《黛絲米勒》（1974）、《At Long Last Love》（1975）、《Nickelodeon》（1976）票房連三敗後，很多作品均未得到公平的重視。
紅塵滾滾，世界的轉動未嘗不是囫圇吞棗般，輕率地忽略他並不驚世駭俗的作品。於是《面具》（1985）、《聖人皮條客》（1979）甚至最早的《末路狙擊》（1968）都鮮見提起。更不用説那些舉重若輕地繼承霍華・霍克斯（Howard Hawks）或布萊克・愛德華（Blake Edwards）風格，趣味盎然的神經脫線喜劇了。
1939年7月30日出生於紐約金斯頓。彼得後來常提起他父親是美術家，兼擅鋼琴，比他母親大20歲，身上兼具塞爾維亞及猶太血統。父親常帶他們到附近叫「Alden」的電影院，三歲時第一部看的電影是《小飛象》（1941），其實並不喜歡。
直到他看到霍克斯、約翰福特（John Ford）的《紅河谷》（1948）、《I Was a Male War Bride》(1949)、《黃巾騎兵隊》（1949）、《疤面人》（1932）等片，才可謂終身受用。從12歲開始，到30多歲（1952-1970），他建立自己的電影筆記卡片檔案五、六千張，成了他另類的教育，加上日後跟影人大師深交，咸認他是一部電影百科全書。
彼得擅長感舊，以《末路狙擊》的老恐怖／驚悚電影對照當代的冷血；《最後一場電影》（1971）描繪1951-1952年高校生活在韓戰中幻滅；《紙月亮》（1973）的大蕭條時代；以至《聖人皮條客》漂泊浮沉在亞洲空虛的江湖。他的電影充滿輓歌式的嗟歎，所有的無可奈何都逝者如斯。
同時，地景本身常常就是角色，《末路狙擊》中冷血的洛杉磯聖費爾南多山谷停車場影院和貯油厰；《最後一場電影》、《Texasville》（1990）實化了賴瑞・麥可莫特瑞（Larry McMurtry）原作的荒涼，街衢寥落無人，乾草堆在風中滾動；《紙月亮》蕭條的堪薩斯小鎮，遊樂場是最五光十色的世界；然後《黛絲米勒》的瑞士風光；《聖人皮條客》龍蛇雜處的新加坡；《大人別出聲》（1992）脫軌的舞台前後；《哄堂大笑》（1981）中曼哈頓的天際線；《面具》的加州城鎮高校，埋藏洛基・丹尼斯溫文的夢；《愛情有什麼道理》（1993）中鄉村音樂流淌著納許維爾。處處都是情景相融的精準背景。
更無法忘掉他電影中的葬禮。《紙月亮》從葬禮打開大蕭條的序幕；《最後一場電影》的葬禮像火燒的雲，彷彿有半自傳性的私人感情（他父親在此片拍攝時離世）；《聖人皮條客》威廉的葬禮，是漂泊的異鄉魂斷；《面具》的死亡，則教人痛悼一顆溫柔又充滿愛與溫暖的心。
彼德的電影溫文、機智、動人，常常來自他深情的主觀鏡頭與細緻的內在感情描述。《最後一場電影》高校同窗的互望，所有傷痕在沉默中一切了然；《面具》裡洛基的遠望，都是偷偷隱藏遙不可及的夢碎時刻；《紙月亮》中替代式的父女關係，不管欺詐、爭吵或默契，都是不景氣時代的尖刻與溫情。彼得的後拉鏡頭和客觀遠景，恰恰拉開了濫情的耽溺，拓展成蕩漾的詩化風格。
無人該忽略他對表演的內行。15歲開始在美國戲劇藝術學院及密西根特拉弗斯城展開學徒式學習。16歲正式學習表演，膽大妄為，騙重量級表演導師史黛拉・艾德勒（Stella Adler）自己已18歲。20歲便說服劇作家克利佛・歐戴茲（Clifford Odets），授權執導他在外百老匯的作品。
拍電影之前，他已然是位成熟的劇場導演，也一向將導演視為表演的延伸。這是為何初生之犢竟敢糾正大明星如何唸對白、做動作，看看《最後一場電影》，班・強森（Ben Johnson）在湖畔跟兩個年輕人説：「這個國家不知怎地變成這樣！」背景湖水奔流。
又或演怨婦的克蘿麗絲・莉姬曼（Cloris Leachman）戀愛時的笑靨桃花，後來開門時卻蒼涼得像個沙漠。一段廚房的戲又教人想起奧森・威爾斯（Orson Welles）《安伯森家族》（1942）裡的艾格妮絲・摩海德（Agnes Moorehead）。兩人得到奧斯卡，絕非僥倖。
談到表演，也不得不提到他的即興本色。無論在喜劇或悲劇，彼得都會讓演員帶有某種即興感。這跟一般習慣不盡相同，主要是利用演員投入角色之際，產生直接的角色真實感。
如《最後一場電影》、《面具》、《愛情有什麼道理》的新世代姿態用語，都能回歸時代與年齡的生活。六〇年代確實把生活況味的表演推進新境，法國、東歐、英國、美國都重新尋覓表演和真實的意義。彼得・波丹諾維茲與卡薩維蒂（Cassavetes)）、法蘭西斯・柯波拉（Francis Coppola）、馬丁・史柯西斯（Martin Scorsese），都是這方面的推手。
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新創盛會線上回歸，技術、經驗、創投全都包！7月15日 AWS Startup Day 現正報名中
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