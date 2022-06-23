法國能源供應多元不受俄國威脅，西班牙提「再氣化」有望成為歐盟天然氣解方
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俄烏戰爭2月下旬爆發後，法國積極開拓多樣能源供給管道，除俄羅斯外，法國也從西班牙、阿爾及利亞等地進口天然氣。法國液化天然氣（GNL）的購買量也比年初增加60％，對象為挪威、美國、卡達，以及俄羅斯。
（中央社）俄羅斯把能源當武器，切斷法、德、義等國天然氣藉此施壓。核能大國法國對俄國依賴程度低於鄰國，同時積極開拓多元化能源供給。能源轉型部長潘尼耶－胡納歇（Agnes Pannier-Runacher）表示，「有辦法應對天然氣需求」。
法國天然氣運輸網絡管理單位GRTGaz於17日宣布，俄國兩天前已切斷天然氣供給，把加強對歐洲能源供應施壓作為武器；義大利能源集團埃尼（Eni）也在同一天宣布收到的天然氣量僅為預計的一半，奧地利石油天然氣集團（OMV）與德國也面臨運輸量大減的情況。
相對於中東歐的能源窘境，法國與毗鄰的伊比利半島暫不驚慌。
GRTGaz向記者表示，法國天然氣存量目前未遭威脅，56％的現存量甚至微高於去（2021）年同期的50％，預計在11月能達到85％。
根據生態轉型部2021年的報告，法國能源消費大宗仍為核能，占總量的40％，石油為28.1％，再生能源近13％。天然氣僅占15.8％，德國天然氣則占其總量的26.8％。
俄羅斯天然氣只占法國總進口量的17％，相對於德、義的近50％。與俄國天然氣的歐洲最大買家德國相比，法國對其依賴的確較低。
另一方面，俄烏戰爭2月下旬爆發後，法國積極開拓多樣能源供給管道，除俄羅斯外，法國也從西班牙、阿爾及利亞等地進口天然氣。根據能源集團Engie，法國液化天然氣（GNL）的購買量也比年初增加60％，對象為挪威、美國、卡達，以及俄羅斯。
新成立的能源轉型部部長潘尼耶－胡納歇向法新社表示：「由於來自其他國家的天然氣、液化天然氣接收站與已有庫存，我們有辦法應對天然氣需求。」
能源業者向《十字架日報》（La Croix）解釋，目前情況可控，不僅因夏季天然氣需求較低，且供應來源的多元化也讓法國得以持續增加庫存量。
然而巴黎政治學院（Sciences Po）教授布羅斯（Thierry Bros）表示，雖法國狀況看似穩定，但若今（2022）年冬天出奇寒冷，還是有拉緊報的可能。
他分析，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）的最新武器便是玩弄「不確定性」，對歐洲天然氣運輸從俄烏戰爭初期減少40％到當前減65％，甚至未來可能減75％，「Gazprom現在的目標，就是增加價格與供給的威脅。」
布羅斯認為俄羅斯深知歐洲國家不可能完全不使用其天然氣，除非減少用電或對產業採取限電措施。對德國而言現況已相當嚴峻，「即使是法國，若明（2023）年初寒冬來襲，也不能保證一切無虞。」
屆時，法國人可能必須面臨限電，並實施經過多年談判、甫於4月通過的「卸載條款」，也就是在緊急時刻得以強制截斷大型用電產業、企業供電，以確保醫院、療養院、學校等重要機構穩定運作。
至於鄰國義大利，情況也不容樂觀。義大利40％的天然氣來自俄羅斯。義大利生態轉型部長辛格拉尼（Roberto Cingolani）21日晚間透過新聞稿宣布，將和德國一樣，除節省天然氣用量外，更準備購買煤炭，甚至重啟燃煤電廠。此外，在歐洲其他國家，拓展多元化能源供應也是當務之急。
放眼歐洲，伊比利半島兩國是少數的「非受災戶」。
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）5月底世界經濟論壇期間表示：「西班牙，甚至更廣的南歐，有機會為對俄羅斯化石能源的依賴提供解方。」
他強調西班牙「再氣化」（regasification），也就是把液化天然氣轉回天然氣的總產量占歐盟的37％；另外，歐盟的液化天然氣藏量，約有一半在西班牙與葡萄牙所在的伊比利半島上。因此桑傑士已向歐洲喊話，推動建立西班牙與歐洲各國的天然氣管線。
俄烏戰爭以來，能源價格一路暴增，導致物價上漲、民怨四起。根據荷蘭天然氣交易中心（TTF）數字，天然氣價格從2月中到3月初翻了三倍，且在本月15日開始的一週內再增加61％，使能源安全與物價控制躍升歐盟各國政治辯論舞台的中心。
西班牙不僅呼籲歐洲採取行動抑制能源價格，也在歐盟委員會的批准下，自6月中起和葡萄牙政府共同建立應對能源價格上漲的價格限制機制。
桑傑士認為，俄烏戰爭為歐洲上了重要的一課，「歐盟能源市場無法回應當前危機，這只是巨大省思的開端，我們須以歐洲層級共同面對。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
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