猴痘疫情入侵亞洲，疾管署研擬列第2類法定傳染病，WHO將儘速改名避免污名化

（中央社）猴痘疫情入侵亞洲，新加坡出現猴痘為今（2022）年東南亞首見，韓國也疑有2例，衛福部疾管署副署長莊人祥22日表示，台灣上週通報1例疑似個案已排除，近日猴痘將增列入第2類法定傳染病。

近期於歐洲、美洲及大洋洲等非屬猴痘流行國家爆發疫情，新加坡衛生部21日晚間證實出現1起境外移入猴痘病例，是這種病毒性疾病今年在各地爆發疫情以來，東南亞首度通報病例；另外，韓國也首傳2起疑似猴痘病例。

國內迄今尚未曾出現猴痘病例及相關通報，將持續監測國內疫情發展，必要時將研議強化相關防疫措施。莊人祥22日下午在中央流行疫情指揮中心疫情記者會中表示，上週在邊境通報了1例猴痘疑似個案。

莊人祥會後接受媒體聯訪時說明，該名旅客為60多歲男性，5月下旬到歐洲出差，5月31日出現咳嗽、流鼻水，6月1日在當地確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），同日皮膚上開始出現水泡。

莊人祥說，這名男子6月12日返台入境時，因為皮膚上有水泡水痘樣的皮疹，經防疫人員特別評估，謹慎起見送至負壓病房隔離，當時疹子已結痂消腫，將檢體送至實驗室檢驗，沒有驗出猴痘病毒，住院第2天就排除可能性。「確實因此緊張了一下，所幸排除了。」

莊人祥強調，疾管署持續關注國際猴痘疫情發展，已研擬將猴痘列為第2類法定傳染病，現階段已在簽核中，最快22日或23日就會列入。國內第2類法定傳染病有登革熱、傷寒、麻疹等，據《傳染病防治法》規定，第2類傳染病應於24小時內完成病例報告，必要時得於指定隔離治療機構施行隔離治療。

猴痘臨床症狀與天花類似，但傳染力較弱，嚴重度較輕微。常見症狀可用目前天花臨床條件進行通報，如醫師診治到病患有突然發燒攝氏38.3度上，接著會依序出現不同型態及進展一致的皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱，且無其他明顯病因，並須特別與水痘（VZV）做鑑別診斷。

臨床醫師對該等疑似病例可以於傳染病通報系統選擇天花通報項目，並於備註中填寫「疑似猴痘」，檢體採檢與送驗方式同天花，送疾病管制署昆陽實驗室進行檢驗。疾管署提醒，民眾返國入境時如出現上述症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，儘速就醫，告知醫師旅遊接觸史。

科學家聯手寫信呼籲：迫切需要非歧視性的命名方式

（中央社）近日科學家呼籲做出改變，以消除非洲被視為「病毒大熔爐」的刻板印象。在短期之內，猴痘很可能會有新的名稱。

世界衛生組織（WHO）上週宣布正「和來自世界各地的合作夥伴和專家合作，以更改猴痘病毒、演化分支與引發疾病的稱呼」。

猴痘是猴痘病毒家族的不同演化分支，因以非洲地區命名而備受爭議。

世衛去（2021）年正式以希臘字母為COVID-19變異株命名，以避免污名化病毒首次被發現的地點。

就在世衛宣布更改猴痘名稱的前幾天，一個由29名科學家組成的小組寫信呼籲，猴痘病毒「迫切需要非歧視性且非污名化的命名方式」。

這封由多位著名非洲科學家簽署的信件呼籲修改「西非」、「中非」或「剛果盆地」等猴痘演化分支名稱。

直到幾個月前，猴痘還大致局限於西非和中非地區。

但自5月以來，新版本的猴痘病毒已在世界許多地區傳播。寫這封信的專家建議將這個版本視為新的演化分支，並稱之為hMPXV，也就是人類猴痘病毒。

根據世衛上週發布的最新更新，今年全球通報的2100多例猴痘病例中，84%出現在歐洲，12%在美洲，只有3%在非洲。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航