塔利班急需財源，中企拿下30年挖山採礦權，阿富汗千年佛教古城梅斯艾納克恐永遠消失
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阿富汗坐擁巨大的銅、鐵、鋁土、鋰和稀土礦產資源，礦產資源價值估計超過1兆美元。塔利班希望每年從梅斯艾納克那裡獲得超過3億美元的收入，相當於2022年國家預算總額的60％，現在希望加快進程。
（中央社）阿富汗首都喀布爾附近巨大山峰矗立著佛教古城梅斯艾納克（Mes Aynak），在中國國營的礦產企業獲得銅礦開採權後，恐面臨永遠消失的危險。
法新社報導，梅斯艾納克位於希臘文化和印度文化的交匯處，據信已有1000至2000年歷史，曾是一座以銅礦開採和貿易為中心的大城市。
考古學家在此發現了佛教寺院、佛塔、堡壘、行政建築和民居，還出土了數百尊雕像、壁畫、瓷器、錢幣和手稿。
法國新創公司Iconem的考古學家瓦魯席克斯（Bastien Varoutsikos）表示，儘管在本世紀初曾遭劫掠，梅斯艾納克仍然是世上「最美麗的考古遺址之一」。Iconem是一家致力於都市與文化遺址數位化的公司。
但塔利班（Taliban）去年8月重掌政權後，必須在國際援助凍結的情況下立即尋找新財源，因此採礦成為優先項目，進一步的考古工作可能因此終結。
梅斯艾納克遺址重要性堪比龐貝、馬丘比丘
在梅斯艾納克出土的古文物可以追溯至公元2世紀到9世紀，甚至更早之前就有人類活動也被認為不無可能，還發現可追溯到遠在佛教誕生之前「青銅時代」（Bronze Age）的陶器。
位於阿富汗洛迦省（Logar）的梅斯艾納克，在1960年代初被一名法國地質學家重新發現之前，已被遺忘好幾個世紀，在規模和重要性上堪比古羅馬城市龐貝（Pompeii）以及印加古城馬丘比丘（Machu Picchu）。
這座占地1000公頃的遺址高高聳立在一座巨大的山峰上，其棕色的側面暴露出銅礦的存在。
中企拿下30年租約 合約問題遲未開採
2007年，中國國營的冶金科工集團公司（中冶集團）簽下總額30億美元的30年租約。
然而15年後開採工作還沒展開，原因在於北京與喀布爾當局在合約財務條款上的不確定性和分歧。如今梅斯艾納克的採礦計畫再次成為雙方優先事項，已展開如何進行的協商。
外界日益擔心，這個曾被視為絲路（Silk Road）上最繁榮的貿易中心之一，恐怕會在沒有監督的情況下消失。
瓦魯席克斯告訴法新社，在2010年代初期，這裡是「世上最大的考古項目之一」。
中冶集團一開始暫停開採行動3年，好讓考古學家能夠專注於直接受到礦山威脅的區域。
由於安全局勢使得中國無法建設規劃的基礎設施，停止開採的時間無意中被延長。這段期間因此出土了數千件文物，有些被帶到喀布爾博物館，有些則被保存在附近。
塔利班上一次掌權時，於2001年3月炸毀巴米揚大佛（Buddhas of Bamiyan），舉世譁然，如今塔利班表示已決心好好維護梅斯艾納克遺址。
阿富汗礦業和石油部發言人柏罕（Esmatullah Burhan）告訴法新社：「資訊和文化部有維護的責任。」
儘管言辭聽起來很誠摯，但許多古物實在是太龐大或太脆弱無法搬移，似乎注定會消失。
加上中企偏好露天採礦來取代相對危險的地下開採，如果持續這樣進行的話，那將打開銅山，所有古文物也將被掩埋。
塔利班急需財源 「開採計畫不能再拖了」
阿富汗坐擁巨大的銅、鐵、鋁土、鋰和稀土礦產資源，礦產資源價值估計超過1兆美元。
塔利班希望每年從梅斯艾納克那裡獲得超過3億美元的收入，相當於2022年國家預算總額的60％，現在希望加快進程。
柏罕表示，他們近幾週一再告訴中冶集團必須展開開採計畫，不能再拖了。他說，討論已經「完成80％」，只剩下技術問題，應該很快可以完成。
合約要求中國建造一座發電廠，為該礦場、周邊地區和喀布爾供電，修建通往巴基斯坦邊境的鐵路，並在阿富汗當地設加工廠精煉銅礦。但中國公司試圖逃避所有義務。
環境汙染衝擊
這項開採計畫也引發對環境後果的擔憂。由於銅礦開採汙染嚴重，需要大量用水，而洛迦省已是一個乾旱地區。
目前開採延遲，對考古學家來說鬆了一口氣。雖然目前現場還沒有任何開採工作在進行，但瓦魯席克斯希望能在採礦作業開始前，重新展開考古挖掘。
他說，即便如此，也得取決於國際合作和資金。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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