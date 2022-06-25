《來自清水的孩子》游珮芸 X 倉本知明對談（上）：日譯書名「台灣的少年」，凸顯了這套書的初衷

編按：本文為《來自清水的孩子》一書，在台北國際書展游珮芸老師與日文翻譯倉本知明老師的對談內容。對談內容由李尚喬負責記錄、整理。

游珮芸：

各位現場的朋友大家午安，我是游珮芸，是《來自清水的孩子》腳本作者，今天很榮幸來跟大家分享這本書。今天是六月四號，蠻值得紀念的日子。《來自清水的孩子》日文版會是在七月七月日本上市。今天我們很榮幸邀請到倉本知明老師，目前在高雄的文藻大學日文系擔任教師，他也是我們這套書日文版的譯者。

我想先介紹一下倉本老師，雖然很年輕，但他是在台灣把台灣文學介紹到日本的優秀譯者，他翻譯了吳明益的《睡眠的航線》、蘇偉貞的《沈默之島》、伊格言的《零度分離》、王聰威的《生之靜物》......等等。剛剛提到的那些作品都是文學作品，大家知道要翻譯文學非常困難，更何況我們這一套是漫畫，我想等一下就跟大家來談談我們是怎麼翻譯成日文的。

《來自清水的孩子》從一開始就希望能賣出國際版權，我們有一個想法，希望將蔡焜霖前輩從1930年到2021年將近一世紀個人的小歷史和台灣的大歷史串接起來的故事，也就是台灣人的故事，也能讓國際的讀者閱讀。所以我們在做書的時候，譬如說書翻開的跨頁就會去介紹時代，後面也有年表，想要知道歷史細節的讀者可以找到相關資訊。

這個書是在2020年出版第一本和第二本，2021年出版第三本和第四本。我是2020年在高雄的一個活動裡面認識倉本老師，當時他到高雄市立圖書館宣傳新書的現場。我看到很像日本人的人，不知道為什麼日本人就是有一種特殊的氣質（笑）。我在講座結束之後跟倉本老師聊了一下，才知道倉本老師是在書店看到這本書。那我想問倉本老師是怎麼發現這本書，第一次讀到這本書是什麼樣的心情？

Photo Credit: 慢工出版提供

倉本知明：

大家午安，我是倉本知明，剛剛游珮芸老師已經介紹過，就不再自我介紹了。我很常叫學生做自我介紹，但是我自己其實很不喜歡自我介紹（笑）。2020年《來自清水的孩子》在台灣出版，那時候我跟日本的版權公司合作，日本的版權公司長年出版很多歐美國家的書籍，但是他們也想開發亞洲國家的書籍，因為他們覺得現在比較有市場潛力的就是亞洲，他們就要我把台灣一些小說介紹給日本讀者。

那時候我就一直在書店逛街，剛好就看到《來自清水的孩子》，我讀完之後就覺得應該可以翻成日文才對，沒有想到之後會是自己要翻。因為版權公司要的是把小說介紹給讀者，但是這是漫畫，所以那時候有點猶豫。

這就必須要說，日本人對於台灣的歷史認識很低，就像日本了解越南的感覺。尤其對台灣的六零年代，這個對台灣來說很重要的年代，對日本來說是一個空白狀態。這個時間台灣到底發生了什麼，好像不是很在乎的樣子......好像知道有一個獨裁政府，但為什麼台灣會戒嚴，並不是很清楚。我覺得這個可以用漫畫的方式介紹給日本讀者，所以那時候雖然有一點擔心，但還是問版權公司可不可以介紹，後來也就順利在日本出版了。

游珮芸：

所以那天我就拿到倉本老師的名片，不久之後就收到日本的岩波書店決定要買這個版權，我就跟岩波的編輯連絡上了，他非常稱讚這套書。我把倉本老師寫的日文報導傳給岩波書店的編輯，編輯須藤就問我說你有他的聯絡方式嗎？我說有欸，剛好有名片，所以就馬上拍了名片給他。編輯很快就聯絡了倉本老師。

我想問倉本老師，岩波書店在日本是什麼樣的出版社，他們為什麼會想出版這套書？

倉本知明：

岩波書店在日本算是很傳統的左翼出版社，專門出版歐美或日本的思想和哲學，非常硬的出版社，通常不太會出版漫畫，所以我很意外他們會出版這套漫畫——另外就是他們竟然會願意出版跟台灣有關的書籍。就像我剛才說的，岩波是一個傳統左翼的出版社，所以他們之前出版的內容都是跟中國有關，現在還好，以前岩波出的書籍都不太跟台灣有關。所以這次我就感覺時代變了，居然他們也願意出版跟台灣有關的書籍。

另外就是岩波的編輯他有來過台灣，他也覺得應該要把這段歷史介紹給日本的讀者。日本怎麼可以都不知道鄰居的歷史呢？你們知道日本的歷史教科書裡面，台灣的事情大概一兩句就結束了，譬如說：「甲午戰爭日本打贏了，台灣變成日本的殖民地」就這樣結束了。日本的教科書很厚喔，但是提到台灣真的很少。

日本人一般聽台灣就是「珍珠奶茶」，現在的話可能就是「唐鳳」，大概就是這樣。台灣到底是怎麼樣的國家，有過什麼樣的歷史，跟日本有什麼樣的關係，日本一般人真的是一無所知。現在出版業介紹台灣，都比較偏向美食或觀光，不然就是「非常親日的國家」。

但是我覺得，如果沒有辦法了解這本漫畫裡面提到的歷史的話，就不能說我們知道台灣的歷史。

游珮芸：

謝謝倉本老師，我覺得這是非常日本知識份子的發言，非常批評日本（笑）。的確，大部分日本人知道的就是珍珠奶茶、小籠包，再來就是311的時候台灣對日本的捐款，或者是剛剛提到的唐鳳。要再更深入聊對於台灣的印象，就會像剛剛倉本老師說的，如同是問台灣大眾柬埔寨的首都在哪裡一樣，很多人就答不出來了。

當時，岩波編輯須藤就跟我提到說，他其實在大學畢業後就來過台灣一次，當時他就跟其他人一樣，覺得沒有需要再深入了解台灣。可是他在台北的路上走的時候，就有一位長者看他是日本人，就用日文跟他說話，他有點驚訝，原來歷史就活在日常生活當中，不是遙遠的教科書上的內容。他開始很有自覺的在認識台灣，讀很多書，也學中文，可是他就跟我說：太複雜了，台灣從威權到民主化的歷程有很多波折，有很多的事件和歷史的經過，對日本人來說要串連前因後果很困難。他讀到《來自清水的孩子》就有一種恍然大悟的感覺，很多內容就串連起來了。從一個人的生命史看整個時代，他個人非常的喜歡。