2022/06/25,
文學

《來自清水的孩子》游珮芸 X 倉本知明對談（上）：日譯書名「台灣的少年」，凸顯了這套書的初衷

《來自清水的孩子》游珮芸 X 倉本知明對談（上）：日譯書名「台灣的少年」，凸顯了這套書的初衷
左為《來自清水的孩子》一書日文翻譯倉本知明，右為游珮芸老師。｜Photo Credit: 慢工出版提供

我們想讓你知道的是

倉本知明：現在出版業介紹台灣，都比較偏向美食或觀光，不然就是「非常親日的國家」。但是我覺得，如果沒有辦法了解這本漫畫裡面提到的歷史的話，就不能說我們知道台灣的歷史。

編按：本文為《來自清水的孩子》一書，在台北國際書展游珮芸老師與日文翻譯倉本知明老師的對談內容。對談內容由李尚喬負責記錄、整理。

游珮芸：

各位現場的朋友大家午安，我是游珮芸，是《來自清水的孩子》腳本作者，今天很榮幸來跟大家分享這本書。今天是六月四號，蠻值得紀念的日子。《來自清水的孩子》日文版會是在七月七月日本上市。今天我們很榮幸邀請到倉本知明老師，目前在高雄的文藻大學日文系擔任教師，他也是我們這套書日文版的譯者。

我想先介紹一下倉本老師，雖然很年輕，但他是在台灣把台灣文學介紹到日本的優秀譯者，他翻譯了吳明益的《睡眠的航線》、蘇偉貞的《沈默之島》、伊格言的《零度分離》、王聰威的《生之靜物》......等等。剛剛提到的那些作品都是文學作品，大家知道要翻譯文學非常困難，更何況我們這一套是漫畫，我想等一下就跟大家來談談我們是怎麼翻譯成日文的。

《來自清水的孩子》從一開始就希望能賣出國際版權，我們有一個想法，希望將蔡焜霖前輩從1930年到2021年將近一世紀個人的小歷史和台灣的大歷史串接起來的故事，也就是台灣人的故事，也能讓國際的讀者閱讀。所以我們在做書的時候，譬如說書翻開的跨頁就會去介紹時代，後面也有年表，想要知道歷史細節的讀者可以找到相關資訊。

這個書是在2020年出版第一本和第二本，2021年出版第三本和第四本。我是2020年在高雄的一個活動裡面認識倉本老師，當時他到高雄市立圖書館宣傳新書的現場。我看到很像日本人的人，不知道為什麼日本人就是有一種特殊的氣質（笑）。我在講座結束之後跟倉本老師聊了一下，才知道倉本老師是在書店看到這本書。那我想問倉本老師是怎麼發現這本書，第一次讀到這本書是什麼樣的心情？

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Photo Credit: 慢工出版提供

倉本知明：

大家午安，我是倉本知明，剛剛游珮芸老師已經介紹過，就不再自我介紹了。我很常叫學生做自我介紹，但是我自己其實很不喜歡自我介紹（笑）。2020年《來自清水的孩子》在台灣出版，那時候我跟日本的版權公司合作，日本的版權公司長年出版很多歐美國家的書籍，但是他們也想開發亞洲國家的書籍，因為他們覺得現在比較有市場潛力的就是亞洲，他們就要我把台灣一些小說介紹給日本讀者。

那時候我就一直在書店逛街，剛好就看到《來自清水的孩子》，我讀完之後就覺得應該可以翻成日文才對，沒有想到之後會是自己要翻。因為版權公司要的是把小說介紹給讀者，但是這是漫畫，所以那時候有點猶豫。

這就必須要說，日本人對於台灣的歷史認識很低，就像日本了解越南的感覺。尤其對台灣的六零年代，這個對台灣來說很重要的年代，對日本來說是一個空白狀態。這個時間台灣到底發生了什麼，好像不是很在乎的樣子......好像知道有一個獨裁政府，但為什麼台灣會戒嚴，並不是很清楚。我覺得這個可以用漫畫的方式介紹給日本讀者，所以那時候雖然有一點擔心，但還是問版權公司可不可以介紹，後來也就順利在日本出版了。

游珮芸：

所以那天我就拿到倉本老師的名片，不久之後就收到日本的岩波書店決定要買這個版權，我就跟岩波的編輯連絡上了，他非常稱讚這套書。我把倉本老師寫的日文報導傳給岩波書店的編輯，編輯須藤就問我說你有他的聯絡方式嗎？我說有欸，剛好有名片，所以就馬上拍了名片給他。編輯很快就聯絡了倉本老師。

我想問倉本老師，岩波書店在日本是什麼樣的出版社，他們為什麼會想出版這套書？

倉本知明：

岩波書店在日本算是很傳統的左翼出版社，專門出版歐美或日本的思想和哲學，非常硬的出版社，通常不太會出版漫畫，所以我很意外他們會出版這套漫畫——另外就是他們竟然會願意出版跟台灣有關的書籍。就像我剛才說的，岩波是一個傳統左翼的出版社，所以他們之前出版的內容都是跟中國有關，現在還好，以前岩波出的書籍都不太跟台灣有關。所以這次我就感覺時代變了，居然他們也願意出版跟台灣有關的書籍。

另外就是岩波的編輯他有來過台灣，他也覺得應該要把這段歷史介紹給日本的讀者。日本怎麼可以都不知道鄰居的歷史呢？你們知道日本的歷史教科書裡面，台灣的事情大概一兩句就結束了，譬如說：「甲午戰爭日本打贏了，台灣變成日本的殖民地」就這樣結束了。日本的教科書很厚喔，但是提到台灣真的很少。

日本人一般聽台灣就是「珍珠奶茶」，現在的話可能就是「唐鳳」，大概就是這樣。台灣到底是怎麼樣的國家，有過什麼樣的歷史，跟日本有什麼樣的關係，日本一般人真的是一無所知。現在出版業介紹台灣，都比較偏向美食或觀光，不然就是「非常親日的國家」。

但是我覺得，如果沒有辦法了解這本漫畫裡面提到的歷史的話，就不能說我們知道台灣的歷史。

游珮芸：

謝謝倉本老師，我覺得這是非常日本知識份子的發言，非常批評日本（笑）。的確，大部分日本人知道的就是珍珠奶茶、小籠包，再來就是311的時候台灣對日本的捐款，或者是剛剛提到的唐鳳。要再更深入聊對於台灣的印象，就會像剛剛倉本老師說的，如同是問台灣大眾柬埔寨的首都在哪裡一樣，很多人就答不出來了。

當時，岩波編輯須藤就跟我提到說，他其實在大學畢業後就來過台灣一次，當時他就跟其他人一樣，覺得沒有需要再深入了解台灣。可是他在台北的路上走的時候，就有一位長者看他是日本人，就用日文跟他說話，他有點驚訝，原來歷史就活在日常生活當中，不是遙遠的教科書上的內容。他開始很有自覺的在認識台灣，讀很多書，也學中文，可是他就跟我說：太複雜了，台灣從威權到民主化的歷程有很多波折，有很多的事件和歷史的經過，對日本人來說要串連前因後果很困難。他讀到《來自清水的孩子》就有一種恍然大悟的感覺，很多內容就串連起來了。從一個人的生命史看整個時代，他個人非常的喜歡。


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2022/06/14,
科技

迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵

迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
Photo Credit：Ubiquiti Inc.

我們想讓你知道的是

到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？

這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。

蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？

除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光

未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。

UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」

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Photo Credit：Ubiquiti Inc.
UI Taiwan 產品設計總監 - 楊宗樺

事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。

楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」

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Photo Credit：Ubiquiti Inc.
UI 2021 年締造近 18 億美元營業額，過去五年營收快速成長。

台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢

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Photo Credit：Ubiquiti Inc.
UI 位於台北信義區的台灣研發中心。

如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。

不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。

「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。

曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？

楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。

UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點

除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。

不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。

此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」

在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。

所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」

▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品

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