《ELLE》總編楊茵絜心臟衰竭離世，致死率極高的「甲狀腺風暴」為何會發生？
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輕微的甲狀腺亢進不會有生命危險，但如果遲遲不治療，使疾病越來越嚴重，可能惡化成為「甲狀腺風暴」。出現甲狀腺風暴時，除了多項症狀外，嚴重時，會有心臟衰竭、呼吸衰竭，甚至多重器官衰竭，致死率極高。
報導：黃慧玫
圖片設計：Kato
諮詢專家：葉美成（奇美醫學中心內分泌暨新陳代謝科主治醫師）
知名作家楊渡的女兒、《ELLE》總編輯楊茵絜6月21日因心臟衰竭離世。弟弟楊書恆表示，楊茵絜係因甲狀腺風暴引發心臟衰竭不幸病逝。究竟什麼是甲狀腺風暴？和甲狀腺亢進又有什麼關係呢？
29歲的蘇小姐，最近幾個月突然暴瘦10公斤，同時還伴隨有心悸、失眠、脾氣暴躁、呼吸有點喘、大便次數增加、怕熱、手抖，以及脖子腫大。赴醫檢查，診斷出有甲狀腺機能亢進。治療後，症狀狀漸改善，獲得良好控制。
奇美醫學中心內分泌暨新陳代謝科主治醫師葉美成表示，長得像蝴蝶形狀包覆在脖子氣管的前方的甲狀腺，是體內的內分泌器官，會分泌甲狀腺素，掌管全身新陳代謝，包括皮膚、心臟、肌肉、眼睛、骨骼及精神情緒等。
甲狀腺機能亢進是甲狀腺荷爾蒙分泌過多導致，女性比男性多，大約是5：1。其發生原因，最常見的是葛瑞夫茲氏病（Graves’ disease），屬自體免疫問題，身體會製造出抗體，刺激甲狀狀腺製造過多的甲狀腺素。
葉美成解釋，發病的原因與基因、遺傳、環境、吸菸和壓力等有關。會出現心跳變快、心悸、手抖、怕熱、失眠、脾氣暴躁、呼吸急喘、腹瀉、體重減輕、食慾大增、容易疲勞、脖子腫大、眼睛突出等症狀。
女性可能會出現月經不規則、不易受孕、不孕、容易流產等；男性則可能會出現不舉、不孕、男性女乳症等。此外，甲狀腺機能亢進者會因代謝變快，使骨質分解及合成失去平衡，造成骨質流失，若不治療會罹患骨質疏鬆症。
葉美成指出，患者通常不會有全部症狀，輕微者只會有1、2個症狀，而嚴重者才會出現多項症狀且較為嚴重。甲狀腺亢進的症狀特異性不高，而且常是慢慢出現、漸漸加重，容易會被忽略而延誤治療。例如，容易疲勞，誤以為是工作累的關係；變得怕熱，會以為是天氣熱的關係等。而甲狀腺亢進的治療有三種：
1. 服用「抗甲狀腺藥物」：抑制甲狀腺製造過多甲狀腺素，可以控制病情但是無法根治。病情較穩定時，依據抽血數值，醫師會考慮停藥，但仍有可能會復發，部分病人需一輩子持續用藥，也有部分病人可停藥數年。部分特殊體質者會出現過敏、黃疸、肝炎、白血球減少等嚴重藥物副作用。
2. 放射碘治療：吃放射碘，慢慢破壞甲狀腺細胞，最後會甲狀腺功能低下，終身都要服用補充甲狀腺素藥物，以維持人體正常代謝平衡，通常甲狀腺機能亢進不會再復發。
3. 開刀切除甲狀腺：切除甲狀腺後，若切除範圍太多，有可能出現甲狀腺低下；切除太少，治療效果有限。此外，甲狀腺開刀也可能會傷到喉返神經，造成聲音沙啞，或傷到副甲狀腺，發生率大約1～3％不等。
葉美成指出，三種治療方法各有其優缺點，目前是以口服藥物為第一線治療，如果藥物無法控制，或因為個人體質出現嚴重藥物副作用，再來考慮是否需要開刀。
葉美成強調，輕微的甲狀腺亢進不會有生命危險，但如果遲遲不治療，使疾病越來越嚴重，可能惡化成為「甲狀腺風暴」。出現甲狀腺風暴時，除了多項症狀外，嚴重時，會有心臟衰竭、呼吸衰竭，甚至多重器官衰竭，致死率極高。
「甲狀腺風暴」的發生，通常是患者罹病一段時間，卻沒有接受治療；或有接受治療，但未能按時服藥；最近有外傷、手術（甲狀腺或非甲狀腺手術）、感染、分娩等壓力；不小心食入大量的碘等誘發因子而造成。
另外，有些甲狀腺亢進病人會合併「低血鉀週期性麻痹」，出現早晨起床時，忽然雙下肢無力的症狀。這是因為鉀離子暫時都跑到細胞內，使細胞外鉀離子過低，出現低血鉀情形，而下肢無力，這種狀況男性較多。
葉美成提醒，如果出現甲狀腺機能亢進症狀，且漸漸變得嚴重，建議尋求內分泌科專科醫師做進一步的評估，別放任甲狀腺機能亢進問題持續進行惡化。
本文經KingNet國家網路醫藥授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
我們想讓你知道的是
黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。
在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。
融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。
愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。
平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。
與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。
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