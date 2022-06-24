《ELLE》總編楊茵絜心臟衰竭離世，致死率極高的「甲狀腺風暴」為何會發生？

報導：黃慧玫

圖片設計：Kato

諮詢專家：葉美成（奇美醫學中心內分泌暨新陳代謝科主治醫師）

知名作家楊渡的女兒、《ELLE》總編輯楊茵絜6月21日因心臟衰竭離世。弟弟楊書恆表示，楊茵絜係因甲狀腺風暴引發心臟衰竭不幸病逝。究竟什麼是甲狀腺風暴？和甲狀腺亢進又有什麼關係呢？

Photo Credit: KingNet國家網路醫藥

29歲的蘇小姐，最近幾個月突然暴瘦10公斤，同時還伴隨有心悸、失眠、脾氣暴躁、呼吸有點喘、大便次數增加、怕熱、手抖，以及脖子腫大。赴醫檢查，診斷出有甲狀腺機能亢進。治療後，症狀狀漸改善，獲得良好控制。

奇美醫學中心內分泌暨新陳代謝科主治醫師葉美成表示，長得像蝴蝶形狀包覆在脖子氣管的前方的甲狀腺，是體內的內分泌器官，會分泌甲狀腺素，掌管全身新陳代謝，包括皮膚、心臟、肌肉、眼睛、骨骼及精神情緒等。

甲狀腺機能亢進是甲狀腺荷爾蒙分泌過多導致，女性比男性多，大約是5：1。其發生原因，最常見的是葛瑞夫茲氏病（Graves’ disease），屬自體免疫問題，身體會製造出抗體，刺激甲狀狀腺製造過多的甲狀腺素。

葉美成解釋，發病的原因與基因、遺傳、環境、吸菸和壓力等有關。會出現心跳變快、心悸、手抖、怕熱、失眠、脾氣暴躁、呼吸急喘、腹瀉、體重減輕、食慾大增、容易疲勞、脖子腫大、眼睛突出等症狀。

女性可能會出現月經不規則、不易受孕、不孕、容易流產等；男性則可能會出現不舉、不孕、男性女乳症等。此外，甲狀腺機能亢進者會因代謝變快，使骨質分解及合成失去平衡，造成骨質流失，若不治療會罹患骨質疏鬆症。

葉美成指出，患者通常不會有全部症狀，輕微者只會有1、2個症狀，而嚴重者才會出現多項症狀且較為嚴重。甲狀腺亢進的症狀特異性不高，而且常是慢慢出現、漸漸加重，容易會被忽略而延誤治療。例如，容易疲勞，誤以為是工作累的關係；變得怕熱，會以為是天氣熱的關係等。而甲狀腺亢進的治療有三種：

1. 服用「抗甲狀腺藥物」：抑制甲狀腺製造過多甲狀腺素，可以控制病情但是無法根治。病情較穩定時，依據抽血數值，醫師會考慮停藥，但仍有可能會復發，部分病人需一輩子持續用藥，也有部分病人可停藥數年。部分特殊體質者會出現過敏、黃疸、肝炎、白血球減少等嚴重藥物副作用。

2. 放射碘治療：吃放射碘，慢慢破壞甲狀腺細胞，最後會甲狀腺功能低下，終身都要服用補充甲狀腺素藥物，以維持人體正常代謝平衡，通常甲狀腺機能亢進不會再復發。

3. 開刀切除甲狀腺：切除甲狀腺後，若切除範圍太多，有可能出現甲狀腺低下；切除太少，治療效果有限。此外，甲狀腺開刀也可能會傷到喉返神經，造成聲音沙啞，或傷到副甲狀腺，發生率大約1～3％不等。

葉美成指出，三種治療方法各有其優缺點，目前是以口服藥物為第一線治療，如果藥物無法控制，或因為個人體質出現嚴重藥物副作用，再來考慮是否需要開刀。

葉美成強調，輕微的甲狀腺亢進不會有生命危險，但如果遲遲不治療，使疾病越來越嚴重，可能惡化成為「甲狀腺風暴」。出現甲狀腺風暴時，除了多項症狀外，嚴重時，會有心臟衰竭、呼吸衰竭，甚至多重器官衰竭，致死率極高。

「甲狀腺風暴」的發生，通常是患者罹病一段時間，卻沒有接受治療；或有接受治療，但未能按時服藥；最近有外傷、手術（甲狀腺或非甲狀腺手術）、感染、分娩等壓力；不小心食入大量的碘等誘發因子而造成。

另外，有些甲狀腺亢進病人會合併「低血鉀週期性麻痹」，出現早晨起床時，忽然雙下肢無力的症狀。這是因為鉀離子暫時都跑到細胞內，使細胞外鉀離子過低，出現低血鉀情形，而下肢無力，這種狀況男性較多。

葉美成提醒，如果出現甲狀腺機能亢進症狀，且漸漸變得嚴重，建議尋求內分泌科專科醫師做進一步的評估，別放任甲狀腺機能亢進問題持續進行惡化。

本文經KingNet國家網路醫藥授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航