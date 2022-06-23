《經濟學人》2022全球宜居城市：台北排53較去年下降20名，戰爭、通膨與變種病毒成未來最大變數

經濟學人公布2022全球宜居指數報告，前三名分別為奧地利維也納、丹麥哥本哈根、瑞士蘇黎世和加拿大卡加利並列第三，台北則排名第53，較去（2021）年下降20名。報告總共調查173個國家，評比穩定度、醫療、教育、環境與文化、以及基礎設施五項指標。

防疫措施放寬，各國分數提升

在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行趨緩、世界各國限制放寬之下，各國在醫療、文化與環境、教育的分數略微提高，不過還是略低於大流行之前的水平。

維也納因為在穩定度以及基礎設施獲得高分，再次獲得第一名。2021年初，因為維也納關閉博物館和餐廳，排名滑落至12位，現在又取消限制，反彈至2018年2019的第一名。報告指出，「穩定和良好的基礎設施是這座城市對其居⺠的主要魅力，除此之外，維也納還有良好的醫療保健和⼤量的⽂化和娛樂。」

哥本哈根較去年上升13名來到第二，卡加利則進步18名，與蘇黎世並列第三。

評比的前十名依然以西歐國家為主，還有幾個加拿大的城市，這些國家的COVID-19疫苗接種率高，防疫的封控措施也在今年放鬆。

報告指出，富裕國家的城市往往在調查中表現比較出⾊，排名前⼗的城市也是防疫限制較少的城市。商店、餐館和博物館以及學校已經重新開放，⼤流行導致的住院⼈數有所下降，從⽽減輕了醫療資源和服務的壓力，甚⾄不再強制要求戴⼝罩。

俄烏戰爭開打、東歐國家排名下降

因為俄羅斯侵烏緣故，這次的評比排除了烏克蘭基輔，俄羅斯的莫斯科和聖彼得堡因為不穩定度增加、西方制裁、以及企業從俄羅斯退出業務，兩城市的排名分別下降15名和13名。

也因為戰爭造成地緣政治風險增加，東歐國家的排名略為下滑。波蘭華沙和匈牙利布達佩斯，在外交情勢緊張下，穩定度得分下降。

排名倒數的幾個國家多位在中東和非洲，這些國家主要受到戰爭、恐怖主義的影響，敘利亞的大馬士革繼續墊底。

中國是⼀個尚未從逐步取消疫情限制中受益的國家。其清零政策旨在通過限制國際旅行和根據需要實施嚴格的封鎖來控制病例，這有助於該國在2020年和2021年⼤部分時間裡保持正常運作。但事實證明，它對更具傳染性的Omicron變種病毒的效果較差。

雖然《經濟學人》研究團隊在收集數據期間中國的病例得到控制，但不久之後，上海等城市又經歷了重⼤疫情，導致重新實施嚴格的封控措施。

不過整體而言，在疫情從全球大流行轉為區域性流行、疫苗接種率提高情況下，全世界的平均宜居分數已經反彈，今（2022）年為73.6分（滿分為100），高於去年的69.1分。

戰爭拉動大宗商品上漲、變種病毒將持續影響全球宜居性

報告最後分析全球可能面臨的風險。《經濟學人》認為⾄少在明年，烏克蘭的戰爭將繼續對安全構成威脅。 即使戰爭沒有升級，也將繼續助⾧全球通膨並抑制經濟增⾧。《經濟學人智庫》（EIU）已將2022年全球平均消費者價格通膨預測上調⾄8.5%，為26年來最⾼。

全球能源和⾷品價格上漲，將在未來幾個⽉影響許多城市的宜居性，並可能在⼀些城市引發衝突。即使在穩定沒有受到威脅的地⽅，⽣活成本上升也會抑制對基礎設施、醫療保健和教育的投資，以及⽀持⽂化⽣活的消費⽀出。

疫情仍存在不確定性，研究團隊認為新的變種病毒將在今年晚些時候引起全球病例浪潮，但它不會⽐Delta更具侵略性，也不會對當前的疫苗有抵抗力。⾼收⼊城市將結合封控措施和加速推動疫苗接種來遏制疫情，從⽽再次影響宜居性。那些疫苗接種率低、社會安全網薄弱的城市，尤其是⾮洲，更有可能承受不斷增加的病例數和由此造成的混亂。

儘管中國⽬前正在解除城市封鎖，但預計⾄少在2022年底之前保持清零政策。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：翁世航