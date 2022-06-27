疫情後歐洲航空業缺工嚴重，旅客必須隨身攜帶的行李是「耐心」

文：Brigitte Scholtes

今（2022）年5月以及6月頭幾個星期的旅行，已足以讓人準確預感歐洲機場夏季可能會是啥樣。未來數週，乘客們需隨身攜帶一件最必要「行李」：耐心。

在德國眾機場，登機櫃台前的隊伍越排越長。主要原因：機場服務人手奇缺：不論是安保人員，還是在停機坪上的行李裝卸人員。就在最近，廉價航空公司Easyjet宣佈，因缺乏人手，取消未來幾週的數千航班。

在大流行瘟疫肆虐最盛期間，很多服務供應商解僱了工作人員。當事人此後往往會設法找到薪水更高的差事。德國機場協會（ADV）首席執行官拜澤爾（Ralph Beisel）解釋說，若當事人有意回來工作，首先又得通過冗長的安全審查。目前，各機場總計缺少約五分之一人手。因此，他呼籲加快評審程序，以能更快僱人：「安全審查不能花8星期時間，因為，到那時，暑假可就結束啦。」

人手緊缺

不僅是在地面缺乏工作人員。空中也有「瓶頸」。例如，因缺人手，漢莎航空公司將不得不在7月份取消數百航班。工會方面覺得自己的立場得到了證實。飛行員工會（Cockpit）主席赫爾特（Stefan Herth）便表示：「長期以來，一直很清楚，航空業許多部門激進裁員之舉會對復甦產生負面影響。」

然而，迅速找到足夠的飛行員絕非易事，——全球皆然。漢堡航空專家格羅斯邦加特（Heinrich Großbongardt）指出，在美國，區域交通飛行員的聘用條件目前甚至好於以前所認為的最佳條件。

因此，勞工權利在增加。德國漢莎航空甚至可能面臨飛行員罷工，原因是，管理層有意減少母公司客機數量，將其移至更便宜的子公司——歐洲之翼（Eurowings），以有助於實現必須做到的成本削減。大流行瘟疫期間遭受重創的漢莎現正試圖重新定位，並希望能再度快速向乘客提供服務。但這很困難。上月，漢莎董事長斯波爾（Carsten Spohr）承認：「幾週來，我已不得不一再向我們的客戶道歉；入夏後，我恐怕還得這麼做。」

航程加長、燃油昂貴

然後，還有其它問題：由於烏克蘭戰爭，燃料價格暴漲；由於俄羅斯空域關閉，飛遠東的飛機必須繞道而行，導致飛行費用急劇增加。

航空專家格羅斯邦加特警告，高成本可能會使一些航空公司陷入困境，導致破產，——例如，主要由國家資助但無法真正盈利的小型國有航空公司。它們也不太可能受到漢莎航空、英國航空公司或法航／荷航等聯網航空大亨的庇護。恰恰相反，漢莎便有意鯨吞義大利航空公司的後繼者——ITA Airways等小型航空公司。格羅斯邦加特懷疑，瑞典航空公司SAS亦可能很快成為收購對象之一。

在此背景下，國際航空航天雙年展（ILA）本週三（22日）在柏林－舍內菲爾德機場開幕。因大流行瘟疫，2020年那屆未能舉行。由於烏克蘭戰爭，軍事航空可能比以前更受關注。環境保護也將是主要議題。

今年仍有巨額損失

這實際上給飛機製造商，首先是空中巴士和波音，帶來了動力。畢竟，使用更省油的飛機有助於航空公司實現其排放目標。例如，空中巴士公司預計，到2040年，全球將需要3萬9000架飛機，以取代老舊的、燃料效率較低的飛機。波音預估，至2040年，僅歐洲的年均航空中巴士流量就將增長3.1％。

不過，航空專家格羅斯邦加特認為，此種預測太過樂觀。他相信，考慮到仍存在大量問題，尤其是由於成本上升，票價也在上漲，難以實現相關預測。

經歷了大流行瘟疫帶來的連續兩個虧損年後，航空業多少有了些樂觀的理由。本週一，國際航空運輸協會（IATA）秘書長沃爾什（Willie Walsh）在多哈大會上表示，完全有望在2023年轉虧為盈。不過，對於今年，航空業仍預估將有97億美元虧損。而當然不是小數字，但比2020和2021這兩個大流行瘟疫年少得多了：那兩年的虧損總額分別是1380億美元和420億美元。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航