疫情後歐洲航空業缺工嚴重，旅客必須隨身攜帶的行李是「耐心」
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夏季休假期開始了。然而，多少人前往夢想之地的旅程卻始於亂像一片的機場，從數小時排隊、航班延誤到臨時取消，挫折連連，麻煩多多。值本屆柏林國際航空展（ILA）即將開幕之際，我們不妨瞭解一下航空業的現狀。
文：Brigitte Scholtes
今（2022）年5月以及6月頭幾個星期的旅行，已足以讓人準確預感歐洲機場夏季可能會是啥樣。未來數週，乘客們需隨身攜帶一件最必要「行李」：耐心。
在德國眾機場，登機櫃台前的隊伍越排越長。主要原因：機場服務人手奇缺：不論是安保人員，還是在停機坪上的行李裝卸人員。就在最近，廉價航空公司Easyjet宣佈，因缺乏人手，取消未來幾週的數千航班。
在大流行瘟疫肆虐最盛期間，很多服務供應商解僱了工作人員。當事人此後往往會設法找到薪水更高的差事。德國機場協會（ADV）首席執行官拜澤爾（Ralph Beisel）解釋說，若當事人有意回來工作，首先又得通過冗長的安全審查。目前，各機場總計缺少約五分之一人手。因此，他呼籲加快評審程序，以能更快僱人：「安全審查不能花8星期時間，因為，到那時，暑假可就結束啦。」
人手緊缺
不僅是在地面缺乏工作人員。空中也有「瓶頸」。例如，因缺人手，漢莎航空公司將不得不在7月份取消數百航班。工會方面覺得自己的立場得到了證實。飛行員工會（Cockpit）主席赫爾特（Stefan Herth）便表示：「長期以來，一直很清楚，航空業許多部門激進裁員之舉會對復甦產生負面影響。」
然而，迅速找到足夠的飛行員絕非易事，——全球皆然。漢堡航空專家格羅斯邦加特（Heinrich Großbongardt）指出，在美國，區域交通飛行員的聘用條件目前甚至好於以前所認為的最佳條件。
因此，勞工權利在增加。德國漢莎航空甚至可能面臨飛行員罷工，原因是，管理層有意減少母公司客機數量，將其移至更便宜的子公司——歐洲之翼（Eurowings），以有助於實現必須做到的成本削減。大流行瘟疫期間遭受重創的漢莎現正試圖重新定位，並希望能再度快速向乘客提供服務。但這很困難。上月，漢莎董事長斯波爾（Carsten Spohr）承認：「幾週來，我已不得不一再向我們的客戶道歉；入夏後，我恐怕還得這麼做。」
航程加長、燃油昂貴
然後，還有其它問題：由於烏克蘭戰爭，燃料價格暴漲；由於俄羅斯空域關閉，飛遠東的飛機必須繞道而行，導致飛行費用急劇增加。
航空專家格羅斯邦加特警告，高成本可能會使一些航空公司陷入困境，導致破產，——例如，主要由國家資助但無法真正盈利的小型國有航空公司。它們也不太可能受到漢莎航空、英國航空公司或法航／荷航等聯網航空大亨的庇護。恰恰相反，漢莎便有意鯨吞義大利航空公司的後繼者——ITA Airways等小型航空公司。格羅斯邦加特懷疑，瑞典航空公司SAS亦可能很快成為收購對象之一。
在此背景下，國際航空航天雙年展（ILA）本週三（22日）在柏林－舍內菲爾德機場開幕。因大流行瘟疫，2020年那屆未能舉行。由於烏克蘭戰爭，軍事航空可能比以前更受關注。環境保護也將是主要議題。
今年仍有巨額損失
這實際上給飛機製造商，首先是空中巴士和波音，帶來了動力。畢竟，使用更省油的飛機有助於航空公司實現其排放目標。例如，空中巴士公司預計，到2040年，全球將需要3萬9000架飛機，以取代老舊的、燃料效率較低的飛機。波音預估，至2040年，僅歐洲的年均航空中巴士流量就將增長3.1％。
不過，航空專家格羅斯邦加特認為，此種預測太過樂觀。他相信，考慮到仍存在大量問題，尤其是由於成本上升，票價也在上漲，難以實現相關預測。
經歷了大流行瘟疫帶來的連續兩個虧損年後，航空業多少有了些樂觀的理由。本週一，國際航空運輸協會（IATA）秘書長沃爾什（Willie Walsh）在多哈大會上表示，完全有望在2023年轉虧為盈。不過，對於今年，航空業仍預估將有97億美元虧損。而當然不是小數字，但比2020和2021這兩個大流行瘟疫年少得多了：那兩年的虧損總額分別是1380億美元和420億美元。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂 Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最強大的14吋行動工具站 在效能與行動之間取得平衡
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ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTX獨立顯示卡，機身更以永續材質打造，是集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身的14吋行動工作站。
來自Lenovo P系列工作站的最新成員ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTXTM獨立顯示卡，擁有易於攜帶的纖薄身段，機身更以永續材質打造，隨時隨地均展現完美效能，為一款兼具輕薄、效能與環保的14吋行動工作站。
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3輕巧高效14吋ISV認證行動工作站
身為專業領域的菁英份子，隨時隨地都面臨工作壓力，因此手邊所使用的工具，扮演著提高工作效率的關鍵角色。Lenovo P系列工作站為菁英階層最值得信賴的選擇，旗下所有產品皆擁有優異性能，同時兼具相當的耐用度，能夠在各種高壓環境長時間運作，適合各行各業專業人士；不僅如此，Lenovo P系列工作站皆通過ISV（Independent Software Vendor）獨立軟體供應商認證，當開啟各種生產力應用程式，都能提供絕佳的穩定性與相容性，讓Lenovo P系列工作站徹底發揮，為用戶達到更好的生產效率。
這次Lenovo P系列工作站帶來全新產品Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，承襲該系列多項優勢於一身，採用最新第12代Intel Core i7處理器，且拜搭載NVIDIA RTXTM獨立顯卡所賜，特別在電腦繪圖、建立3D模型…等作業有出色發揮；然而優異的硬體規格，不過是Lenovo P系列工作站的入門標配，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3更強調輕薄機身與永續環保兩大訴求，將高性能輕巧行動工作站的使用體驗帶到新高度。
厚度17.9mm、重量1.24kg 輕薄機體也有強韌身段
在提高效能的同時兼顧攜帶性，這在設計上無疑充滿難度，然而輕薄機體、強韌身段對Lenovo P系列工作站來說，只是最基本的要求。這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最不可思議的是，竟能將優異功能全部塞進厚度僅17.9mm、重量只有1.24kg的14吋機箱中，無論是徒手拿著、或放進公事包都「超無感」，讓使用者以最優雅之姿，隨時保有強大的工作效率，由此可見P系列旗下每一代產品都不斷在進化的決心。
儘管標榜輕薄好攜帶，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3沒犧牲應有的耐用度，機身通過MIL-SPEC測試，包括12種軍規級標準與200多項嚴苛的品質測試，從北極荒野到沙漠塵暴、零重力環境到意外濺水掉落都沒問題，畢竟天有不測風雲，尤其在外趴趴走，總有不盡人意時候，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3可靠的堅固機體，能確保在任何環境都能輕鬆搞定關鍵業務專案；此外，在纖薄機體中，配備全面的ThinkShield安全服務套件，提供進階資料加密、生物認證科技、螢幕隱私防護濾鏡讓用戶自訂安全保護功能，為用戶的資訊安全把關。
內建NVIDIA RTXTM獨立顯卡 帶來前所未有的極致性能
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最高搭載第12代Intel Core i7處理器（14核心、4.8GHz）、48GB 3200MHz記憶體，加上內建4GB VRAM的NVIDIA T550獨立顯示卡，無論是運算複雜的繪圖作業、或超吃記憶體的3D建置都游刃有餘。此外， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3配備16:10比例的14吋FHD螢幕，搭配UHD X-Rite色彩校正功能，能以高亮度、更鮮明對比、更細膩的影像細節，忠實呈現用戶的專業工作內容。
然而，如果希望工作軟體運作順暢，是否通過ISV認證為一大關鍵。ISV指的是「Independent Software Vendor獨立軟體供應商認證」，簡單來講， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3和搭載的專業生產力軟體間經過使用測試和認證，開啟使用應用程式都有令人滿意的穩定度與相容性，無論是用AutoCAD繪製幾何線條、SolidWorks分析複雜的機械輪廓草圖，或用Revit建立資訊量龐大的模型，都能達到最佳化的體驗，再加上NVIDIA RTXTM獨立顯卡加持，讓轉檔和匯出過程更順暢、穩定與省時，向過去卡卡的情形說掰掰！
使用永續材料 符合環保精神
Lenovo P系列工作站產品不斷精進，Lenovo也不忘體現對環境的關懷。Lenovo ThinkPad P14s Gen 3設計上秉持「永續發展」精神，筆電從外部材質到內部零組件，皆使用再生或可回收材料製成，包括喇叭音箱使用97%回收再利用原料（PCC）而製的再造塑膠、電池與變壓器採用再造塑膠製成，包裝更取自90% PCC或可持續發展叢林材料，機身則通過EPEAT 環保與ENERGY STAR 8能源之星標章，同時符合RoHS規範與TCO 9認證，每個環節皆體現永續精神，希望透過以身作則，為地球環保盡最大心力。
隨時隨地 以完美效能賦予工作效率
Lenovo P系列工作站從設計之初，便秉持超越業界標準的堅持態度，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身，無論是學生、專業人士或教育工作者，只要擁有Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，就能隨心所欲自由發揮，輕鬆提高工作與創作效率。