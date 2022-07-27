六億元也買不了的誠信（上）：「鴻海廖萬成回扣案」堪稱採購舞弊的經典教科書
我們想讓你知道的是
廖萬成是鴻海集團旗下子公司FIH（富智康）的資深副總經理，這些人總不能自己開團，光明正大跟供應商要錢吧？因此，需要一個白手套來幫忙收錢。至此，完美的團隊就位了。
其實廖萬成的不法所得，據一審裁判書所計約1.六億新台幣左右，以鴻海集團破6兆的年營收來看根本九牛一毛，再跟台灣其他知名大案比起來，金額其實也小得可憐。不過，因為是發生在全球500大企業（Fortune 500）第23名的鴻海集團，郭董又難得主動回應此案，加上整個共犯結構分工細膩，金流錯綜複雜，堪稱採購舞弊的經典教科書，故值得一記。
廖萬成是何方神聖？
首先，廖萬成是鴻海集團旗下子公司FIH（富智康）的資深副總經理。在外商，副總可能多得如過江之鯽，但鴻海集團並不是一個職稱浮濫的公司，一個副理手下可能就管理幾百人，更何況是位高權重的副總。
第二，廖萬成於2006年至2011年，專任為SMT（表面黏著技術）技術委員會的總幹事（主委以下的二把手）。技委會是一個鴻海集團內的橫向組織，統整原本分散在各集團的技術專才，在專業領域的採購中，扮演了類似「專家委員會」的關鍵審查角色。而SMT技委會又因為該技術在各集團中多會使用，且與iPhone手機製造密不可分，每年經手的金額高達4、500億，因此有「天下第一會」的稱號。
試想在這麼龐大的集團內，所有SMT處理共通所需之設備、備品與耗材等的評鑑、採購、維修及資源調度等業務都必須經過技委會，廖萬成手中握有的權力有多大。
完美的共犯結構
廖萬成雖然是手握大權的高管，但孤身一人其實還是有點風險，畢竟SMT設備採購金額龐大，牽扯的單位眾多，沒有戰友事情不容易搞定。第一位就是他的副手，兼任的副總幹事鄧志賢，強化SMT技委會採購、議價及簽核採購單的實質影響力。
SMT是採購審核單位，沒有請購跟驗收的權限，因此第二位戰友就是在iPhone與iPad製造單位的陳志釧，具有請購建議及驗收權限。驗收權限的重要之處在於，使用者單位驗收後，供應商才拿得到貨款。據裁判書中SMT主委戴正吳（沒錯就是他）表示，連Sony的副會長都跟他抱怨，貨款延遲半年都還沒收到，就可以知道這個驗收權限有多重要。
上述還有個重要的前提，廠商必須先成為鴻海集團的合格供應商（AVL），不然一切都白談。第三位戰友，就是掌握SMT實驗室的蔡宗志，對於使用單位提出之採購產品具有測試評估之權限，也能告知廠商哪裡品質可以改善，讓廠商有機會進入AVL。
最後，這些人總不能自己開團，光明正大跟供應商要錢吧？因此，需要一個白手套來幫忙收錢。至此，完美的團隊就位了。
手法一：強迫代理收回扣
任職健威特、富威強或富華公司的吳山林，向廖萬成表示有些廠商很想跟鴻海做生意，因此只要由前述三家公司代理成功，這些廠商願意支付他一定比例的佣金，而廖萬成只要協助完成交易、增加銷售量、減少被砍價幅度、 避免驗收被刁難，以及縮短收受貨款時程等等，他願意分出一定比例作為回扣。
2007年開始，Heller公司等5家原即屬於AVL的供應商，發現鴻海對其採購量突然暴跌、遭非平等對待之大幅砍價、貨款遭拖延等異常，打聽之下才知道必要透過吳山林的三家公司代理銷售，因此與吳簽訂了代理合約，並支付佣金後，銷售量確實提高了，也沒有遭到大幅砍價，採購單也沒有無故遭刪除或修改，驗收跟收款時間也大幅縮短了。
那回扣怎麼計算呢？初期是健威特公司每月利潤的10％，後來改為銷售給鴻海之機器設備每台美金1000元至1500元，共計匯款至廖萬成香港中信戶頭約新台幣7159萬的回扣。
手法二：併購我也要一份
吳山林的三家公司因為手法一，業績穩定成長，被上市公司雷科認為獲利能力好且仍有成長潛力，因此想要進行併購。廖萬成得知併購案談妥後，就向吳暗示希望能夠獲得併購金十分之一作為分紅，畢竟沒有他，這三家公司業績不會這麼好，也不會有併購這種好事發生。
最後，三家公司的股東們決定支付約新台幣2200萬元給廖萬成。
手法三：更大的白手套
前面吳山林只是小白手套，掌握緒品、 聯準、 鴻亞達三家公司的郝緒光才是本案重點，也是新聞媒體報導的焦點。
上市公司德律原來透過中國大陸或香港子公司提供鴻海AOI設備，但自2008年開始常遭SMT技委會抽單（改為向其他公司採購），待德律副總結識郝緒光後，才得知背後緣由，於是請郝緒光擔任代理商， 約定郝可抽取3％至5％的佣金。
友創公司亦是自2008年開始，對鴻海的ETC迴焊爐銷售量大幅減少，也常被競爭品牌搶走生意，透過郝了解原因後，亦請他擔任供應商，支付每台3000至4000美金的佣金。
信立能公司2010年間想要打入鴻海供應鏈，提出申請新增供應商資格卻遲遲未果，找上郝疏通廖萬成，廖萬成表示要取得VENDOR CODE（即成為鴻海AVL），應依（行賄）慣例得收取6萬人民幣，殺價後僅收取3萬。成為合格供應商後，信立能想要增加其代理之日立貼片機（SMT設備中單價最高之主設備）以及桌上型AOI等設備之銷售，於是又找上郝，約定每台貼片機交易金額0.7％至2％、每台桌上型AOI設備交易金額4％至5％作為佣金。
為什麼要透過行賄增加日立貼片機的銷售呢？因為鴻海的內部測試報告中，日立貼片機之價格最高、性價比最差。
故事還沒完。
希瑪公司與鴻海集團往來已久，主要銷售印刷機與波峰焊爐，2010年間因競爭對手DEK印刷機加入（恰巧是由吳山林代理銷售），導致其印刷機等銷售量變低。處理方式相依舊相同，透過郝代理，印刷機每台給予售價2％－6％不等之佣金， 迴焊爐每台給予售價約2.5％之佣金，波峰焊爐每台給予售價約4.5％之佣金。
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
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穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。