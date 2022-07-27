六億元也買不了的誠信（上）：「鴻海廖萬成回扣案」堪稱採購舞弊的經典教科書

其實廖萬成的不法所得，據一審裁判書所計約1.六億新台幣左右，以鴻海集團破6兆的年營收來看根本九牛一毛，再跟台灣其他知名大案比起來，金額其實也小得可憐。不過，因為是發生在全球500大企業（Fortune 500）第23名的鴻海集團，郭董又難得主動回應此案，加上整個共犯結構分工細膩，金流錯綜複雜，堪稱採購舞弊的經典教科書，故值得一記。

廖萬成是何方神聖？

圖片來源：三立新聞網Youtube截圖 三立新聞台2014年報導時的新聞畫面

首先，廖萬成是鴻海集團旗下子公司FIH（富智康）的資深副總經理。在外商，副總可能多得如過江之鯽，但鴻海集團並不是一個職稱浮濫的公司，一個副理手下可能就管理幾百人，更何況是位高權重的副總。

第二，廖萬成於2006年至2011年，專任為SMT（表面黏著技術）技術委員會的總幹事（主委以下的二把手）。技委會是一個鴻海集團內的橫向組織，統整原本分散在各集團的技術專才，在專業領域的採購中，扮演了類似「專家委員會」的關鍵審查角色。而SMT技委會又因為該技術在各集團中多會使用，且與iPhone手機製造密不可分，每年經手的金額高達4、500億，因此有「天下第一會」的稱號。

試想在這麼龐大的集團內，所有SMT處理共通所需之設備、備品與耗材等的評鑑、採購、維修及資源調度等業務都必須經過技委會，廖萬成手中握有的權力有多大。

完美的共犯結構

廖萬成雖然是手握大權的高管，但孤身一人其實還是有點風險，畢竟SMT設備採購金額龐大，牽扯的單位眾多，沒有戰友事情不容易搞定。第一位就是他的副手，兼任的副總幹事鄧志賢，強化SMT技委會採購、議價及簽核採購單的實質影響力。

SMT是採購審核單位，沒有請購跟驗收的權限，因此第二位戰友就是在iPhone與iPad製造單位的陳志釧，具有請購建議及驗收權限。驗收權限的重要之處在於，使用者單位驗收後，供應商才拿得到貨款。據裁判書中SMT主委戴正吳（沒錯就是他）表示，連Sony的副會長都跟他抱怨，貨款延遲半年都還沒收到，就可以知道這個驗收權限有多重要。

上述還有個重要的前提，廠商必須先成為鴻海集團的合格供應商（AVL），不然一切都白談。第三位戰友，就是掌握SMT實驗室的蔡宗志，對於使用單位提出之採購產品具有測試評估之權限，也能告知廠商哪裡品質可以改善，讓廠商有機會進入AVL。

最後，這些人總不能自己開團，光明正大跟供應商要錢吧？因此，需要一個白手套來幫忙收錢。至此，完美的團隊就位了。

手法一：強迫代理收回扣

任職健威特、富威強或富華公司的吳山林，向廖萬成表示有些廠商很想跟鴻海做生意，因此只要由前述三家公司代理成功，這些廠商願意支付他一定比例的佣金，而廖萬成只要協助完成交易、增加銷售量、減少被砍價幅度、 避免驗收被刁難，以及縮短收受貨款時程等等，他願意分出一定比例作為回扣。

2007年開始，Heller公司等5家原即屬於AVL的供應商，發現鴻海對其採購量突然暴跌、遭非平等對待之大幅砍價、貨款遭拖延等異常，打聽之下才知道必要透過吳山林的三家公司代理銷售，因此與吳簽訂了代理合約，並支付佣金後，銷售量確實提高了，也沒有遭到大幅砍價，採購單也沒有無故遭刪除或修改，驗收跟收款時間也大幅縮短了。

那回扣怎麼計算呢？初期是健威特公司每月利潤的10％，後來改為銷售給鴻海之機器設備每台美金1000元至1500元，共計匯款至廖萬成香港中信戶頭約新台幣7159萬的回扣。

手法二：併購我也要一份

吳山林的三家公司因為手法一，業績穩定成長，被上市公司雷科認為獲利能力好且仍有成長潛力，因此想要進行併購。廖萬成得知併購案談妥後，就向吳暗示希望能夠獲得併購金十分之一作為分紅，畢竟沒有他，這三家公司業績不會這麼好，也不會有併購這種好事發生。

最後，三家公司的股東們決定支付約新台幣2200萬元給廖萬成。

手法三：更大的白手套

前面吳山林只是小白手套，掌握緒品、 聯準、 鴻亞達三家公司的郝緒光才是本案重點，也是新聞媒體報導的焦點。

上市公司德律原來透過中國大陸或香港子公司提供鴻海AOI設備，但自2008年開始常遭SMT技委會抽單（改為向其他公司採購），待德律副總結識郝緒光後，才得知背後緣由，於是請郝緒光擔任代理商， 約定郝可抽取3％至5％的佣金。

友創公司亦是自2008年開始，對鴻海的ETC迴焊爐銷售量大幅減少，也常被競爭品牌搶走生意，透過郝了解原因後，亦請他擔任供應商，支付每台3000至4000美金的佣金。

信立能公司2010年間想要打入鴻海供應鏈，提出申請新增供應商資格卻遲遲未果，找上郝疏通廖萬成，廖萬成表示要取得VENDOR CODE（即成為鴻海AVL），應依（行賄）慣例得收取6萬人民幣，殺價後僅收取3萬。成為合格供應商後，信立能想要增加其代理之日立貼片機（SMT設備中單價最高之主設備）以及桌上型AOI等設備之銷售，於是又找上郝，約定每台貼片機交易金額0.7％至2％、每台桌上型AOI設備交易金額4％至5％作為佣金。

為什麼要透過行賄增加日立貼片機的銷售呢？因為鴻海的內部測試報告中，日立貼片機之價格最高、性價比最差。

故事還沒完。

希瑪公司與鴻海集團往來已久，主要銷售印刷機與波峰焊爐，2010年間因競爭對手DEK印刷機加入（恰巧是由吳山林代理銷售），導致其印刷機等銷售量變低。處理方式相依舊相同，透過郝代理，印刷機每台給予售價2％－6％不等之佣金， 迴焊爐每台給予售價約2.5％之佣金，波峰焊爐每台給予售價約4.5％之佣金。