失「文明城市」資格、逮捕嫌疑犯，唐山燒烤店打人事件兩周後怎麼了？
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對官媒《環球時報》來說，唐山燒烤店打人事件「與女性權益或性別平等無關，而是一個公共秩序的個案。」
唐山燒烤店打人事件12日後，《人民日報》旗下《中國城市網》報道，唐山市的「全國文明城市」資格，被中國中央精神文明建設指導委員會辦公室停止。
《南華早報》指，「文明城市」的評選準則包括城市形象、知識資本、管制成效、廉正、法制公平、市場規管、環境健康和可持續發展；城市獲評選將每3年審視一次。據《Guardian》翻查資料，全中國有近半城市、區域、城鎮在去年末取得此頭銜。
唐山市在2011年取得「文明城市」，並3度蟬聯資格。《新京報》評論說，「評選『全國文明城市』，不是一場一勞永逸的行動，唐山被停止資格就是一個教訓」。
不過，即使微博上「#唐山被打女生后续」在本月17日的閱讀量熱度達2億，討論達19萬；不少網民因事件苦訴中國大陸長久以來的性騷擾和性別暴力問題，更有分享自身經歷。對於官媒《環球時報》來說，唐山燒烤店打人事件「與女性權益或性別平等無關，而是一個公共秩序的個案。」《Foreign Policy》文章稱，微博已查禁超過900個帳號，指控涉嫌利用事件鼓動性別對立。
事件後2日，唐山市政府突襲打擊黑社會罪犯，又呼籲市民舉報，指會調查每個上報的個案。唐山市委書記武衛東表示：「我們不能有片刻停下、犯錯、錯過任何一天。」隨後居民在唐山公安局為舉報大排長龍，有居民指他們要排超過4小時才能見到官員。
《Foreign Policy》副總編緝James Palmer指，他在唐山旅居數年間，發現當地有明顯的黑社會問題。他續稱，對女性的暴力是中國大陸組織犯罪的一部份。社會學學者鄭恬恬在大連的卡拉OK酒吧見證，針對女性持續的暴力襲擊和性騷擾。Palmer說，唐山的事件讓市民挺身訴苦，地方的公部門也因黑社會暴力問題的舉報應接不暇。
不少評論員指警察僅在打人影片瘋傳後行動。James Palmer引述研究中國政治的學者Suzanne Scroggins的研究指，很大部份的中國的公共秩序經費被用在「維穩」和控制示威上；警察工作實際上欠備資金。
不過，Palmer認為將焦點放在黑社會罪案，是刻意避開男性性別暴力問題。他指調查發現有25%至39%的中國女性經歷過親密伴侶的暴力；在法庭上，這通常被忽視。此外，中國政府將國內迅速發展的女性主義運動視為威脅。
本月21日，當地警察公布法醫報告，稱兩名女性受二級小程度傷害，另外兩名女性受輕微傷害。但這報告未能有效釋除公眾憤怒，或消除對受害者的擔憂。同日，警方指4名疑犯在事件前從江蘇前往唐山，與其餘5人串謀進行網上非法賭博和洗錢罪行；其中數名人士有犯罪紀錄，包括非法禁錮和蓄意傷人。警方指已開啟內部調查，審視當地公安局是否應對不及時，及有否在執法時違例；又稱一名局長被停職。
資訊空窗期持續數日，有網民憂慮受害女性已經往生。官媒隨即否認說法，但沒能說服網民。微博用戶諷：「你們官方媒體每天都在否認謠言。你的證據在哪？」
日前，一些記者透露採訪受阻。貴州廣播電視台《百姓關注》節目記者張巍瀚網上發布影片表示，在一間餐廳就事件採訪民眾時，警察闖入要求他接受無關案件的調查，又沒收證件、移動充電器和強迫他解鎖手機；到公安局後，他指被粗暴對待，也被斥責「沒素養沒文化」。據張巍瀚透露，官方以防疫手段限制他出行；雖然他已取得綠色健康碼，也有陰性檢測證明，但一度因「沒有向當地住宅小區報告」而不能離開唐山火車站。
此影片在微博流傳不久便被刪除。
微博網民稱，「沒有照片、沒有影片，記者不被允許採訪受害者，只有你（官方）可以發布資訊」；又有網民說，「一個沒有誠信的城市——我們要怎麼相信這醫療報告？警察的聲明有多可信？」
知名作家李承鵬就事件感嘆，「八天了，你根本不知道唐山女孩任何一點信息，但河南一秒鐘就精準掌握你全部數據，你在哪兒，訂了哪天的火車票，想去幹什麼，有沒有買杜蕾斯。你知道的，是讓你知道的，你不知道的，永遠不會知道。」
感嘆過後，李承鵬的文章也被查禁了。
新聞來源：
- Viral video of women being attacked sparks fury in China（CNN）
- 唐山“全国文明城市”资格被停止（中国城市报）
- 停止唐山“文明城市”资格：“文明”的前提先要安全（新京报）
- 微博话题“唐山被打女生后续”阅读量达2亿，民众在案发地献花（China Digital Times）
- China’s Tangshan city stripped of ‘civilised’ status after brutal attack on women diners Xinlu Liang（SCMP）
- Police officer fired and 5 under investigation over attack on women in Chinese city of Tangshan（SCMP）
- Chinese city stripped of ‘civilised’ title after attack on female diners（The Guardian）
- China: Tangshan Attack Stirs Anger and Shame（Foreign Policy）
- Chinese reporter Zhang Weihan recounts police harassment, detention in Tangshan - Committee to Protect Journalists（CPJ）
- Victims of Tangshan restaurant attack recovering from injuries, Chinese police say（CNN）
- 'What happened to the Tangshan women?': Chinese demand answers on brutal restaurant attack（CNN）
- 李承鹏：中国人，你为什么没有安全感（议报）
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責任編輯：Will
核稿編輯：Alvin
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危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。免費報名全球雲端服務供應龍頭AWS於6月30日下午舉辦的「AWSome Day線上雲端培訓日」，展開雲端之旅重要第一步。
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疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
企業上雲、數位轉型是必然趨勢
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