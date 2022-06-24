侯友宜團隊回應恩恩爸的方式，堪稱政治溝通與危機處理最為失敗的代表

恩恩爸為愛子找尋真相的動機其實十分單純，這種出自於親情與人性的初衷實在不難理解，然而三個星期以來，侯友宜與新北市政府的回應方式實在令人匪夷所思，堪稱是政治溝通與危機處理模式最為失敗的代表。

究竟侯友宜團隊犯了哪些連鎖且致命的低級錯誤呢？

首先，侯友宜被過度包裝的形象與高民調假象沖昏了頭

侯友宜從政以來其實沒有經歷過真正的挑戰，初次投入大選時打著親民樸實的漢子形象，輕易拿下市長大位。然而侯團隊一直無法從「選舉模式」中轉換到「市政模式」，過度迷信鐵漢柔情的招牌，執著於高民調的光環，終究陷入政治人物明星情節的迷失，導致出現「自我預言實現」的套套邏輯：亦即我擁有高人氣，所以不會犯錯，我的決策無懈可擊，所以才有高支持率。

更何況，當領導人出現這種孤芳自賞的心態時，更容易被一群政治正確的決策同溫層所包圍，於是開始遠離實際的決策情境與民眾的真實需要，因為他只相信且享受媒體與民調的虛榮，豈不知箇中行政資源與形象反饋之間的因果關係；抑或是民眾期待的鐵漢魄力與執行力「必須就得起事實的考驗」。

一位藍營新北市議員私下透露，「被一小戳同質性高的幕僚簇擁包圍」就是侯友宜目前的真實決策處境。

明眼人都知道這種聲量過度擴張，超過產品自身品質與價值時，必然在某個時間點出現「泡沫化」的效應，只是侯友宜沒想到這個引爆點會發生在恩恩爸這個危機中，這似乎是「必然中的偶然」。

其次，侯友宜堅信自己政治資本雄厚，足以直接下注碾壓危機挑戰

自從疫情爆發以來，侯友宜並沒有正視自己防疫政策根本準備不足的問題，屢屢在各項危機爆發的時候，用自己的聲望壓過輿論的批評質疑。