亞馬遜內部備忘錄曝缺工危機：工作條件惡劣造成高流動率，2024年恐耗盡美國可用勞動力

全球最大電商亞馬遜正在面臨一場迫在眉睫的危機，一份洩露的內部備忘錄指出，到2024年亞馬遜位在美國的倉儲業務可能面臨嚴重缺工，顯示該公司的服務品質、成長計劃以及推崇高員工流動率的原則都存在著一定風險。

根據《Recode》洩露的備忘錄，如果亞馬遜持續照常營業，到2024年公司將可能耗盡美國國內可用的勞動力。某些地區的缺工情況甚至更為嚴重，備忘錄就曾指出亞馬遜在2021年底就可能耗損完亞利桑那州鳳凰城都會區內可用的勞動力；今（2022）年年底洛杉磯東部倉儲可用的人力資源也將枯竭。

備忘錄指出，亞馬遜於2019、2020年的離職率分別為123%、159%。此外，根據美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）數據，亞馬遜員工的流動率遠遠超出美國運輸以及倉儲業的總體平均，該公司2019年與2020年的跳槽比率分別高達46%與59%。亞馬遜內部則是預測，未來若能將離職率降低至2019年的水平，公司將多獲得3年的招聘時間。

事實上，員工與勞動權維權人士批評亞馬遜工作條件刻薄、職場環境惡劣已非一天兩天的事。亞馬遜一鍵式購物和24小時到貨機制，讓員工幾乎需要全天候揀貨、包裝和配送客戶訂單。此外，該公司強調員工生產力勝過一切的做法，導致其每年流失近乎一整個公司前線的勞動力。

長期以來，亞馬遜員工對薪資水準、工作節奏、業績監控以及高職業災害發生率等問題一直大為不滿。對此，亞馬遜這一兩年內持續出現工會浪潮，今年4月美國紐約市倉儲員工終於成立企業內部首個工會，抗爭公司長期忽略員工福利、工作環境惡劣等問題。

面對管理模式出現危機，且離職率開始失控的情況，貝佐斯於去（2021）年罕見改變態度，向股東說明亞馬遜將致力於成為地球上最好的雇主和最安全的工作場所。過去，貝佐斯的管理政策以鼓勵高員工流動率為原則，認為倉儲員工是必要的，卻也可以被替代，並擔心在公司服務太久的員工會因此變得怠惰或開始感到不滿。

正在肯塔基州試圖組織工會的亞馬遜員工利特雷（Matt Littrell）向《衛報》指出，公司的招聘方式、生產力配額、出勤政策等都是造成流動率居高不下的原因。他指出亞馬遜會監控員工生產力並留下書面紀錄，若休假次數過多就有可能被解雇。

此外，亞馬遜也制定生產配額，要求員工達到一定生產量。「每一次尋找貨物時間過長對我來說都極為不利，他們會依此決定我的休假時數，有沒有在做工作根本不重要，重要的是你沒有達到他們的預期。」利特雷也說明，由於倉庫並沒有將貨物自動送給揀貨員的機器人技術，因此為完成工作自己每天必須奔走大約24公里或更遠。

另一方面，根據工會聯盟—戰略組織中心（Strategic Organizing Center）4月發布的職業安全與健康管理數據，2021年亞馬遜員工每100人就有6.8人在職災中受重傷，是整體倉儲業的兩倍多，比起2020年更成長了20%。

為解決缺工危機，備忘錄也顯示公司內部各項解決方案，然而每種方案背後都可能存在著亞馬遜高管難以接受的代價。若提高員工薪資，公司就必須削減其他方面的預算；提高自動化營運，可能會招致以機器取代人力的批評； 摒棄生產力至上的原則，也意味者減少業績追蹤與產能的監控，這些指標儘管存在爭議，卻無可否認的造就亞馬遜當今難以超越的商業成就。

《Vox》報導，加薪以及推動倉庫自動化是亞馬遜眼下最有力的解決方案，可將多年累積起的勞動力危機再往後推遲幾年。然而亞馬遜員工指出，唯有公司徹底改變業務運作以及員工管理模式，才有可能做出改變。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航