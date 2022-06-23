亞馬遜內部備忘錄曝缺工危機：工作條件惡劣造成高流動率，2024年恐耗盡美國可用勞動力
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亞馬遜一份內部備忘錄指出，如果公司持續照常營業，到2024年公司將可能耗盡美國國內可用的勞動力。外媒報導加薪以及推動倉庫自動化是亞馬遜眼下最有力的解決方案，亞馬遜員工指出，唯有公司徹底改變業務運作以及員工管理模式，才有可能做出改變。
全球最大電商亞馬遜正在面臨一場迫在眉睫的危機，一份洩露的內部備忘錄指出，到2024年亞馬遜位在美國的倉儲業務可能面臨嚴重缺工，顯示該公司的服務品質、成長計劃以及推崇高員工流動率的原則都存在著一定風險。
根據《Recode》洩露的備忘錄，如果亞馬遜持續照常營業，到2024年公司將可能耗盡美國國內可用的勞動力。某些地區的缺工情況甚至更為嚴重，備忘錄就曾指出亞馬遜在2021年底就可能耗損完亞利桑那州鳳凰城都會區內可用的勞動力；今（2022）年年底洛杉磯東部倉儲可用的人力資源也將枯竭。
備忘錄指出，亞馬遜於2019、2020年的離職率分別為123%、159%。此外，根據美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）數據，亞馬遜員工的流動率遠遠超出美國運輸以及倉儲業的總體平均，該公司2019年與2020年的跳槽比率分別高達46%與59%。亞馬遜內部則是預測，未來若能將離職率降低至2019年的水平，公司將多獲得3年的招聘時間。
事實上，員工與勞動權維權人士批評亞馬遜工作條件刻薄、職場環境惡劣已非一天兩天的事。亞馬遜一鍵式購物和24小時到貨機制，讓員工幾乎需要全天候揀貨、包裝和配送客戶訂單。此外，該公司強調員工生產力勝過一切的做法，導致其每年流失近乎一整個公司前線的勞動力。
長期以來，亞馬遜員工對薪資水準、工作節奏、業績監控以及高職業災害發生率等問題一直大為不滿。對此，亞馬遜這一兩年內持續出現工會浪潮，今年4月美國紐約市倉儲員工終於成立企業內部首個工會，抗爭公司長期忽略員工福利、工作環境惡劣等問題。
面對管理模式出現危機，且離職率開始失控的情況，貝佐斯於去（2021）年罕見改變態度，向股東說明亞馬遜將致力於成為地球上最好的雇主和最安全的工作場所。過去，貝佐斯的管理政策以鼓勵高員工流動率為原則，認為倉儲員工是必要的，卻也可以被替代，並擔心在公司服務太久的員工會因此變得怠惰或開始感到不滿。
正在肯塔基州試圖組織工會的亞馬遜員工利特雷（Matt Littrell）向《衛報》指出，公司的招聘方式、生產力配額、出勤政策等都是造成流動率居高不下的原因。他指出亞馬遜會監控員工生產力並留下書面紀錄，若休假次數過多就有可能被解雇。
此外，亞馬遜也制定生產配額，要求員工達到一定生產量。「每一次尋找貨物時間過長對我來說都極為不利，他們會依此決定我的休假時數，有沒有在做工作根本不重要，重要的是你沒有達到他們的預期。」利特雷也說明，由於倉庫並沒有將貨物自動送給揀貨員的機器人技術，因此為完成工作自己每天必須奔走大約24公里或更遠。
另一方面，根據工會聯盟—戰略組織中心（Strategic Organizing Center）4月發布的職業安全與健康管理數據，2021年亞馬遜員工每100人就有6.8人在職災中受重傷，是整體倉儲業的兩倍多，比起2020年更成長了20%。
為解決缺工危機，備忘錄也顯示公司內部各項解決方案，然而每種方案背後都可能存在著亞馬遜高管難以接受的代價。若提高員工薪資，公司就必須削減其他方面的預算；提高自動化營運，可能會招致以機器取代人力的批評； 摒棄生產力至上的原則，也意味者減少業績追蹤與產能的監控，這些指標儘管存在爭議，卻無可否認的造就亞馬遜當今難以超越的商業成就。
《Vox》報導，加薪以及推動倉庫自動化是亞馬遜眼下最有力的解決方案，可將多年累積起的勞動力危機再往後推遲幾年。然而亞馬遜員工指出，唯有公司徹底改變業務運作以及員工管理模式，才有可能做出改變。
新聞來源
- Amazon’s warehouse problems? It’s running out of workers to hire, and has too much space（Fortune）
- Amazon could run out of workers in US in two years, internal memo suggests（The Guardian）
- Leaked Amazon memo warns the company is running out of people to hire（Vox）
延伸閱讀
- 把人當機器管理、不在乎員工感受，亞馬遜「血汗文化」從何而來？
- 如同大衛擊敗歌利亞，亞馬遜紐約倉儲員工投票成立第一個企業內部工會
- 《一鍵購買》：在亞馬遜倉庫攝影機拍不到的角落，寫著塗鴉文字「歡迎來到地獄」
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
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隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」