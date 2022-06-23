今日本土新增4萬8283例、死亡166例：周遭國家陸續出現流感疫情，若同時感染COVID-19出現併發症機率更高
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國內今日新增4萬8356例COVID-19確定病例，另新增166例死亡。莊人祥指出調整COVID-19應對方式主要分為兩種，其一是將疾病從第5類降至第4類，意即不管是重症或輕症，還是會監測COVID-19；另一種則是像流感一樣只偵測COVID-19重症。
中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增4萬8356例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬8283例本土個案及73例境外移入；另確診個案中新增166例死亡。莊人祥指出，今日除了嘉義縣、澎湖縣、金門縣等地區外，其他縣市的確診人數都比昨日低，整體下降75%。
指揮中心指出，今日新增166例本土病例死亡個案，為102例男性、64例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、150例具慢性病史、118例未接種3劑 COVID-19疫苗。
羅一鈞說明今日死亡個案包含兩位較年輕的30多歲男性，皆施打過3劑疫苗且有慢性病史。其中一人患有慢性肝病，於6月18日出現呼吸困難，送醫後檢驗陽性確診，住院時不幸因肺炎併呼吸衰竭過世。另外一位個案則是患有慢性腎臟疾病與心臟病，6月18日快篩陽性並於家中昏迷，送醫後因心肺衰竭離世。
此外，今日重症個案中有一名1歲、無慢性病史的男嬰。該個案6月18日出現呼吸費力、呼吸有雜音等症狀。送醫後因診斷出哮吼，開始插管並使用呼吸器治療，隨後也投入瑞德西韋、類固醇等藥物，所幸病況於21日好轉，目前仍於加護病房觀察中。該名男嬰是國內累計第8例兒童染疫哮吼重症個案，目前總體兒童重症人數來到67位，死亡人數則是維持19位。
關於國內口服抗病毒藥物開立狀況，羅一鈞解釋隨著疫情下降，無論開立人數或是最高點都有下跌的趨勢，反映出事實上已經沒有那麼多確診個案，也不需要開那麼多藥，整體投藥率落在8%。
至於如何加速死亡率的下降，莊人祥指出接種疫苗還是最有效的方法，尤其長者或是患有慢性疾病的高風險族群，希望三劑都可以打滿。另外就是要避免感染，如果家人曾經有疑似症狀或是與確診者接觸，就要避免和長者以及高風險家人接觸。
最後莊人祥強調「早期診斷、早期治療」的重要性，提醒民眾可特別關心長者身體情況，因為年紀較大的人症狀通常比較不明顯。若有症狀可隨時快篩，確診就趕緊通報並治療，如果有符合口服抗病毒藥物的開立條件就會趕快投藥。
另外，指揮中心指出最近已觀察到周遭國家陸續出現流感疫情，不過台灣因為有邊境檢疫與口罩規定，目前流感併發重症的確定病例從去年10月至今日為0；社區呼吸道監測顯示近幾週流感病毒也是零檢出，因此台灣目前是沒有流感流行的情況。
不過莊人祥指出，若同時感染COVID-19與流感，出現併發症的機率還是較高。但過去2年台灣一直都沒有流感疫情的發生，目前有這些狀況的國家都是因為口罩規定被解除。另外，流感疫苗今（2022）年還是一樣會在10月1日接種，並分兩個階段進行，除了50至64歲民眾是11月1日施打，其他都是10月開始。
最後，關於是否將COVID-19從第5類法定傳染病降為第4類，並將其改為重症再通報等疑問，莊人祥回覆會再召集專家進行討論。若進行調整主要會有兩種方式，其一是將疾病從第5類降至第4類，意即不管是重症或輕症，還是會監測COVID-19；另一種則是像流感一樣只偵測COVID-19重症。莊人祥補充，雖然兩種方式皆可行，但後續真的要實施還是有許多配套措施需要討論。
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
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本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。