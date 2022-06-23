今日本土新增4萬8283例、死亡166例：周遭國家陸續出現流感疫情，若同時感染COVID-19出現併發症機率更高

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增4萬8356例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬8283例本土個案及73例境外移入；另確診個案中新增166例死亡。莊人祥指出，今日除了嘉義縣、澎湖縣、金門縣等地區外，其他縣市的確診人數都比昨日低，整體下降75%。

指揮中心指出，今日新增166例本土病例死亡個案，為102例男性、64例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、150例具慢性病史、118例未接種3劑 COVID-19疫苗。

羅一鈞說明今日死亡個案包含兩位較年輕的30多歲男性，皆施打過3劑疫苗且有慢性病史。其中一人患有慢性肝病，於6月18日出現呼吸困難，送醫後檢驗陽性確診，住院時不幸因肺炎併呼吸衰竭過世。另外一位個案則是患有慢性腎臟疾病與心臟病，6月18日快篩陽性並於家中昏迷，送醫後因心肺衰竭離世。

此外，今日重症個案中有一名1歲、無慢性病史的男嬰。該個案6月18日出現呼吸費力、呼吸有雜音等症狀。送醫後因診斷出哮吼，開始插管並使用呼吸器治療，隨後也投入瑞德西韋、類固醇等藥物，所幸病況於21日好轉，目前仍於加護病房觀察中。該名男嬰是國內累計第8例兒童染疫哮吼重症個案，目前總體兒童重症人數來到67位，死亡人數則是維持19位。

關於國內口服抗病毒藥物開立狀況，羅一鈞解釋隨著疫情下降，無論開立人數或是最高點都有下跌的趨勢，反映出事實上已經沒有那麼多確診個案，也不需要開那麼多藥，整體投藥率落在8%。

至於如何加速死亡率的下降，莊人祥指出接種疫苗還是最有效的方法，尤其長者或是患有慢性疾病的高風險族群，希望三劑都可以打滿。另外就是要避免感染，如果家人曾經有疑似症狀或是與確診者接觸，就要避免和長者以及高風險家人接觸。

最後莊人祥強調「早期診斷、早期治療」的重要性，提醒民眾可特別關心長者身體情況，因為年紀較大的人症狀通常比較不明顯。若有症狀可隨時快篩，確診就趕緊通報並治療，如果有符合口服抗病毒藥物的開立條件就會趕快投藥。

另外，指揮中心指出最近已觀察到周遭國家陸續出現流感疫情，不過台灣因為有邊境檢疫與口罩規定，目前流感併發重症的確定病例從去年10月至今日為0；社區呼吸道監測顯示近幾週流感病毒也是零檢出，因此台灣目前是沒有流感流行的情況。

不過莊人祥指出，若同時感染COVID-19與流感，出現併發症的機率還是較高。但過去2年台灣一直都沒有流感疫情的發生，目前有這些狀況的國家都是因為口罩規定被解除。另外，流感疫苗今（2022）年還是一樣會在10月1日接種，並分兩個階段進行，除了50至64歲民眾是11月1日施打，其他都是10月開始。

最後，關於是否將COVID-19從第5類法定傳染病降為第4類，並將其改為重症再通報等疑問，莊人祥回覆會再召集專家進行討論。若進行調整主要會有兩種方式，其一是將疾病從第5類降至第4類，意即不管是重症或輕症，還是會監測COVID-19；另一種則是像流感一樣只偵測COVID-19重症。莊人祥補充，雖然兩種方式皆可行，但後續真的要實施還是有許多配套措施需要討論。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航