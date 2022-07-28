六億元也買不了的誠信（下）：高薪不是可以養廉嗎？為什麼這麼多關都擋不住弊案？

白手套是如何養成的

其實，沒有人一開始就立志要當白手套。郝緒光原本就是鴻海合格供應商的負責人，為了生意必須長期經營SMT技委會、使用單位或其他供應商的人脈關係，加上積極迎合廖萬成的興趣，自然成為白手套不二人選。

而白手套也沒這麼容易。

郝知道廖萬成喜歡打麻將，廖萬成一下班，郝就會積極幫忙聯絡廖萬成的好友牌腳來摸幾圈。麻將底台3000台幣，一台1000，價碼並不低，一個晚上輸贏1、20萬是家常便飯；為了搞好關係，還必須不定時偶爾放水讓廖萬成贏錢，輸得不露痕跡才行。

這些牌腳也不是好應付的，多是廖萬成的好友，所以郝就讓他們在公司坐領乾薪，每月人民幣1萬5000到2萬5000元不等，主要工作就是陪廖萬成打麻將或唱歌。

是的，聚會、上酒店、KTV唱歌也是工作內容之一，費用之後再跟郝報帳即可，十分愜意。

為什麼要給白手套抽成？

白手套既要抽成，溝通又需要來來回回，自己直接拿錢不好嗎？

因為白手套好處多多。

第一，透過白手套，佣金掩護賄款，把賄賂合理化。廠商對外可以宣稱（甚至簽訂正式代理合約），因為透過代理商的關係，為了激勵銷售，所以需要支付佣金，賄款的帳務支出上也變得有憑有據。

第二，對廖萬成來說，不用直接跟這些供應商開口，減少了被錄音蒐證的風險。當郝被人舉報索賄，廖萬成大可說那是郝的個人行為，他根本沒有同意，也根本沒放水。

第三，製造資金斷點。廠商舉報，最多拿出匯款給郝的證據，無法一槍斃命。當然，檢調若介入，還是查得出來，但還是增加了一些困難度。

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為什麼這麼多關都擋不住？

據報導指出，鴻海本身已經有相當完整的體系，來評估供應商是否「夠格」，包括知名的「工管」（工程管理）、「品管」（品質管理）、「生管」（生產管理）與「經管」（經營管理）等四大系統，都會對供應商進行製造、品質與信用背景的審查，希望盡可能能去除人為弊端的可能。

但老實說，要杜絕廖萬成案的狀況，還真的不容易。

以買車為例，在相同的預算下，能說選擇賓士，一定比寶馬還好嗎，或是反之？許多供應商提供的產品本來就互相競爭，因此選擇向A廠商購買，而非B廠商，只要專業上有其必要性，通常也很難說背後一定有勾結；而廠商驗收付款拖延，對於鴻海好像也沒什麼損失（還賺了利息），自然也不會有人說話。

除非像貼片機這種高單價，又經過鴻海詳細性價比分析的設備，硬要採購性價比最差的日立，才會被說話。廖萬成當然也沒傻到這種程度，畢竟他在SMT只能算是二把手，只能核准台幣100萬元以下的採購單，真正老大（主委）是戴正吳。但是，收了錢就得辦事，人類的創造力是無限的，制度永遠可以鑽出漏洞。

為了生產iPhone 4S，原本計畫要購買SONY或PANASONIC牌的貼片機，但廖萬成收錢後，擅自把採購單改為36台日立貼片機。這種金額8億多日圓的單據照理說要簽核到戴正吳與郭董，但因為是紙本，所以沒簽也不會有人發現；會計單位付款前檢核，發現採購單上採買的品牌，跟請購單不符，而陸籍會計人員直接以手寫塗改請購單，好讓款項可以付出去。

雖說改成電子簽核，可以防止這種漏洞，但其實即使提早堵了這個洞，舞弊犯還是會找到其他方法來鑽。最根本的原因，是SMT技委會權力過大，廖萬成本身無人制衡，加上幾個重點角色的共犯協助，才是整個弊案的關鍵。

後續的牢怎麼補？

據新聞報導，在調查局建議下，鴻海在法務處及稽核處之外，設立一個全新的單位，稱為弊端防制處，專門調查集團舞弊事件。透過強化內部舉報制度，只要員工發現可能的不法情事，弊端防制處就會主動出擊，舉報人也有實質的獎勵。

另外，也削弱了SMT技委會在採購上的決策權力，以免特定高管長期把持採購大權，同時深化輪調制度，不讓單一員工長期負責同一物料的評估與採購。

為什麼六億買不到誠信？

廖萬成雖然是從德州儀器過來，但他趕上了鴻海集團2000年後的快速成長期，還做到資深副總一職，據郭董表示，廖萬成這15年來的分紅跟抽獎股票若都沒賣，加上領的獎金跟薪水，至少有新台幣六億元。

高薪不是可以養廉嗎？六億了怎麼還會貪？而且還只貪了1億6000萬，太不合理了吧？

一點也不會不合理。

第一，極少極少人會嫌錢太多，也不會嫌鈔票重，畢竟轉帳過去就是存摺數字的變化，大概補摺的時候會重那麼零點幾克吧？第二，誘惑是很難抵抗的，白手套盡心盡力投其所好，也許可以抗拒第一次，也許可以抗拒99次，但只要拿了那一次，就再也回不了頭了。

有趣的是，郭董自爆曾經給過廖萬成機會，曾經警告廖萬成，並逼他退休，且未有深究責任的意圖，但廖萬成太過貪心（也無法回頭），在退休後運用原有人脈與同夥，繼續透過白手套收受回扣，讓郭董忍無可忍，祭出殺手。

數位鑑識角色越來越重要

白手套、供應商與廖萬成共犯集團間金流複雜，但只要讓白手套們交出關鍵帳戶，案情絕對可以水落石出。但是要他們在沒有強力證據的狀況下就乖乖交代，是癡人說夢。而檢警搜索弊案相關人士在台住所後，發現幾個隨身碟，送到調查局數位鑑識單位，協助將刪除資料還原後，就找到了所謂的「關鍵帳目」，而白手套們也因此認命地招供了。

裁判書曝光了什麼有趣的內幕

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Sony貼片機其實本來是沒通過量產測試的，但Sony有太多產品由鴻海集團代工，像是電視、PS遊戲機、手機等，是非常重要的大客戶（重要策略伙伴），所以還是把Sony不符合要求的貼片機納入考量，這就是商場上的現實。