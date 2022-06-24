選桃園市不如選新竹縣？林智堅空降桃園，恐怕留下後遺症

文：慎之

新竹市長林智堅，接受自由電子報《官我什麼事》節目專訪首度鬆口願意面對桃園市長選戰，民進黨選對會亦在本月18日建議徵召林智堅參選桃市長。

未來，林市長勢必要辭去新竹市長，並至遲於7月遷戶籍至桃園，內政部需派任代理市長。然而，此舉恐將讓過去民進黨詬病的朱立倫、韓國瑜落跑市長給解套，甚至讓侯友宜未來若以新北市長參選2024年總統大位賦予正當性，對民進黨的未來福禍難料。

在自由時報的專訪中，林智堅提到2014年參選新竹市長跌破大家眼鏡，成為最年輕的新竹市長。而林市長確實也不負市民所託，為新竹市的城市美化、增加質感。然而，在任期屆滿之際，提出大新竹市構想，理念雖佳但時機遭各界爭議，在朝野及新竹縣無共識之下，此案最終不了了之。

林智堅雖然受訪提出未來將打造桃園、新竹共同生活圈概念。但相較於桃園而言，與新竹有更緊密地緣及經濟連結的，當屬新竹縣、苗栗縣，過去包含國民黨也曾提出「2026竹竹苗科技都」的構想。因此，若真要說縣市升格做努力，林智堅應該要爭取的是新竹縣長，透過爭取最多新竹縣民的支持，甚至讓新竹縣議會理解，都是對大新竹合併升格較為負責的做法，落跑市長的後座力也會減輕許多。

但若選擇轉戰桃園市，外界看法恐認為是要直接爭取直轄市做跳板，替未來更上層樓鋪路，這反而對林智堅個人傷害。筆者認為林市長能將偏藍的新竹翻轉，甚至連任成功，當屬明日之星，不應讓林智堅過快政治報銷。

民進黨內人士目前表示，林智堅與韓國瑜不同，並非都是落跑市長，然而此說恐難過選民心證，因為同樣都是沒做滿任期就離任，未來新竹仍勢必要提出代理市長人選。

2018年，宜蘭、高雄均在代理縣長、市長手中，丟失民進黨長期執政的版圖，失去執政權的痛才過四年，不應如此率爾認定概念不同。何況林智堅是在任滿前夕，辭去原市長職務，轉戰另一市長，中間並無任何職務過度，縱使朱立倫自桃園轉戰新北市長，中間尚有行政院副院長經歷，但林智堅並無相關歷練，對新竹市民感情有傷，未來桃園市民是否接受，都仍充滿變數。

Photo Credit: 林智堅

此外，有人認為林智堅目前民調最高，所以徵召其參選。然而筆者認為，此說過於簡化，亦對未來所有弱勢、但具爆發力的候選人參選不利，這不應作為搪塞之詞。

真正的問題應該在於，為何會將其他縣市長放入桃園市長候選民調之中？若林智堅可納入，是否應放副總統賴清德、基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安進入民調人選？林智堅作為政治明星，知名度固然高，民調也或許會有煙火效應，但長久而言，對政黨政治攻防是否為佳？值得三思。

何況，當初林、鄭兩人參選起跑民調均低，最後仍上演逆轉奇蹟，僅以民調做人選布局，似非明智之舉。

桃園市長當前表態者眾，桃園亦非鐵板一塊，鄭文燦仍為現任市長，專心輔選，勝負仍猶未可知。若桃園、新竹兩戰皆勝，或至少選戰過程獲選民肯定，鄭文燦、林智堅兩人未來將不可限量。反之兩位不但恐政治重傷，甚至牽動2024年總統大選與台灣未來走向。

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航