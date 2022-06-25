山裡喝一杯，無時無刻都是Happy Hour！七組戶外人都帶些什麼酒上山？

文：Lig Lin

台灣俗諺有句話是「未食五月粽，破裘毋甘放。」意指過了端午節，才真正入仲夏。於是，在尚未熱爆的夏天來臨前，想看看山裡一顆顆帳篷裡的人，都帶些什麼酒上山。七組戶外人包括：WILDER主理Marc、部落客TAITAI阿泰&呆呆、模特兒劉欣瑜、選物店主Billy、雙生過日子Yin & Yei、路邊烤肉老闆李倫、攝影師Stuart Chou和喝酒有自己儀式的Anderson。

抵達營地後，無時無刻都是Happy Hour

才從西班牙聖雅各原始之路（Camino de Santiago）回來，就往山裡跑的WILDER主理Marc，他愛喝程度是我認識山系裡數一數二有名。「我以為Happy Hour是無時無刻？」他玩笑地說起戶外喝一杯的最佳時機，心想果真是找對人。在他而言，當營帳建設完畢，晚餐後的星空下，與友人乾一杯的垃圾話時間，是屬於他男人的浪漫。

講到星空，我就想到劉欣瑜，會根據露營內容、心情和夥伴組合來喝的她，基本上一直在喝，確切開酒的時間點是在搭帳後半小時左右，邊喝邊搭。

Photo Credit：Marc

綜合他們回答，山上喝酒的時機大抵是：抵達營地、卸裝備、搭完帳、洗澡後、焚火時刻......至於在山上喝酒又該注意什麼？

TAITAI 阿泰&呆呆：「山上可以喝比較多，酒量有變好的錯覺（？）在山上喝要注意周圍地形，要記得廁所和帳篷的位置，免得喝茫了找不到。」

Billy：「得來不易的東西總是最美，尤其自己辛苦背上山的話，幸福感絕對放大10倍！需要注意的是不要被別人發現，不然你一口我一口自己還沒享受到，就被喝光光。」

Anderson：「量不要帶不夠，喝得不盡興！」

Yin & Yei：「評估酒量注意酒品，不要喝得爛醉過量，讓身邊的人耗費心思去照顧你，整個晚上就毀了。」

專業愛喝的他們，山裡喝的推薦酒單

攝影師Stuart Chou一年四季推薦的都是自釀梅酒，能因應不同天氣變化飲用的梅酒，夏天可以氣泡水加冰塊，冬天則可配熱水飲用，萬搭的梅酒還可搭配各式茶品，可說是很實際的酒精選項。

而秉持在野地能吃到美味料理的精神，當看見一群黑衣男子搭建起巨型烤肉器具時，直火慢烤的炭香撲鼻而來，你會知道路邊烤肉也在這。常常直接把生啤酒機帶上山的李倫，他告訴我山上最棒的餐搭酒就是——烤肉配自家生啤酒。

Photo Credit：李倫

「自然酒，輕輕的很適合大自然。熱的時候會想大口喝啤酒，白酒和Prosecco也很適合；天冷時喝紅酒或熱紅酒。不分四季的話清酒與梅酒也是不錯的選擇，冰的熱的都行。」很懂享受的劉欣瑜如此說明。

上山前的補給採買，多以鄰近的便利商店、賣場為主，畢竟酒條通、買酒網、橡木桶不大可能出現在山下。因此，Yin和Yei說她倆最愛的正是可倫堡1664白啤酒和智利之星紅酒。

野營時，解決酒水的真心提問

若以野營來說，能背負的重量有限之外，最大的煩惱肯定是酒帶不夠，和酒不夠冰的實際問題，針對這些問題我向他們一一請益。

直接也踏實的做法，不約而同地Marc與Billy都回答——「把啤酒泡在溪水中啊！」拿夏天為例，平均來說海拔高度每上升100米，氣溫平均下降0.6度，因此愈往上走，相對平地涼爽的山裡溪水能夠達到保冷、冰鎮效果。接著使用不鏽鋼保冷罐，直接把啤酒罐插進去，保冰效果非常好。

能讓人高呼夏天萬歲的啤酒，除上述解套方式，李倫一句話點醒所有啤酒愛好者——不夠冰就將就。而除消暑的啤酒外，當沒辦法攜帶太多裝備時，他們大多攜帶濃度高的烈酒品項，一來用小酒壺輕便不佔空間，二來入夜轉換能讓身體暖活起來，至於什麼品項，取決個人。

Photo Credit：Billy

飲酒杯具、裝備的私心推薦

最後，直接歸納幾個戶外愛喝人士也能參考的裝備清單：

#01：YETI Roadie 24保冰桶｜推薦者：Yin、Yei、Stuart Chou

比起過去減輕了10%的重量，挑高設計的尺寸可將整隻葡萄酒直立放入，想放三手啤酒也行。

Photo Credit：Anderson

#02：STANLEY Shot杯組｜推薦者：Marc、Stuart Chou

一組四個酒杯，加上一個鋼質附蓋保護杯（掛環式杯蓋），耐用、精巧又有優良的收納結構，除Shot杯組外，也有多了個酒壺的組合。

#03：YETI Rambler 12oz 保冰杯｜推薦者：Billy、Yin、Yei

適中的容量用來放啤酒、可樂、蘇打水剛剛好，喝到最後一口一樣沁涼。（推薦者：Billy、Yin、Yei）

#04：VARGO Flip Cozy不鏽鋼保冷罐｜推薦者：TAITAI 阿泰&呆呆

食品級矽膠圈可以依據瓶罐大小來調整使用，保冰效果一流。

Photo Credit：TAITAI 阿泰&呆呆

除戶外專用杯具外，Anderson跟我說自己經常攜帶的是日本球場會使用的塑膠杯。好奇心驅使下，一問才知原來在日本球場看球，由於擔心觀眾太過激動是禁止攜帶鐵鋁罐入場的，於是想喝啤酒的人便會跟場內啤酒女孩購買用塑膠杯裝的啤酒。

久而久之塑膠啤酒杯開始印上球隊、球場或者品牌Logo，成為許多人收藏的紀念物。且在社群興起後，日本人習慣拿著酒杯在球場拍張照，標題通常為今日はここから，意味在社群與自家的球迷告知：我今天坐在這，替球隊一起奮鬥！也帶點與球場乾杯、尊敬這場球賽的意涵存在。

儘管與戶外沒有直接關係，但在山上喝啤酒，我想這幾組人想必也是抱持一種與營地乾杯，尊敬大自然的意思吧。敬，戶外一杯！