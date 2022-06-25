山裡喝一杯，無時無刻都是Happy Hour！七組戶外人都帶些什麼酒上山？
我們想讓你知道的是
因地制宜，愛喝之人從不被環境給限制，唯有需提醒注意的是自身和他人安全及不造成別人困擾。訪問對象鎖定常往戶外跑的人，屬性皆是——愛喝，不需要正義魔人提醒，他們有自己安全的喝酒模式。
文：Lig Lin
台灣俗諺有句話是「未食五月粽，破裘毋甘放。」意指過了端午節，才真正入仲夏。於是，在尚未熱爆的夏天來臨前，想看看山裡一顆顆帳篷裡的人，都帶些什麼酒上山。七組戶外人包括：WILDER主理Marc、部落客TAITAI阿泰&呆呆、模特兒劉欣瑜、選物店主Billy、雙生過日子Yin & Yei、路邊烤肉老闆李倫、攝影師Stuart Chou和喝酒有自己儀式的Anderson。
抵達營地後，無時無刻都是Happy Hour
才從西班牙聖雅各原始之路（Camino de Santiago）回來，就往山裡跑的WILDER主理Marc，他愛喝程度是我認識山系裡數一數二有名。「我以為Happy Hour是無時無刻？」他玩笑地說起戶外喝一杯的最佳時機，心想果真是找對人。在他而言，當營帳建設完畢，晚餐後的星空下，與友人乾一杯的垃圾話時間，是屬於他男人的浪漫。
講到星空，我就想到劉欣瑜，會根據露營內容、心情和夥伴組合來喝的她，基本上一直在喝，確切開酒的時間點是在搭帳後半小時左右，邊喝邊搭。
綜合他們回答，山上喝酒的時機大抵是：抵達營地、卸裝備、搭完帳、洗澡後、焚火時刻......至於在山上喝酒又該注意什麼？
TAITAI 阿泰&呆呆：「山上可以喝比較多，酒量有變好的錯覺（？）在山上喝要注意周圍地形，要記得廁所和帳篷的位置，免得喝茫了找不到。」
Billy：「得來不易的東西總是最美，尤其自己辛苦背上山的話，幸福感絕對放大10倍！需要注意的是不要被別人發現，不然你一口我一口自己還沒享受到，就被喝光光。」
Anderson：「量不要帶不夠，喝得不盡興！」
Yin & Yei：「評估酒量注意酒品，不要喝得爛醉過量，讓身邊的人耗費心思去照顧你，整個晚上就毀了。」
專業愛喝的他們，山裡喝的推薦酒單
攝影師Stuart Chou一年四季推薦的都是自釀梅酒，能因應不同天氣變化飲用的梅酒，夏天可以氣泡水加冰塊，冬天則可配熱水飲用，萬搭的梅酒還可搭配各式茶品，可說是很實際的酒精選項。
而秉持在野地能吃到美味料理的精神，當看見一群黑衣男子搭建起巨型烤肉器具時，直火慢烤的炭香撲鼻而來，你會知道路邊烤肉也在這。常常直接把生啤酒機帶上山的李倫，他告訴我山上最棒的餐搭酒就是——烤肉配自家生啤酒。
「自然酒，輕輕的很適合大自然。熱的時候會想大口喝啤酒，白酒和Prosecco也很適合；天冷時喝紅酒或熱紅酒。不分四季的話清酒與梅酒也是不錯的選擇，冰的熱的都行。」很懂享受的劉欣瑜如此說明。
上山前的補給採買，多以鄰近的便利商店、賣場為主，畢竟酒條通、買酒網、橡木桶不大可能出現在山下。因此，Yin和Yei說她倆最愛的正是可倫堡1664白啤酒和智利之星紅酒。
野營時，解決酒水的真心提問
若以野營來說，能背負的重量有限之外，最大的煩惱肯定是酒帶不夠，和酒不夠冰的實際問題，針對這些問題我向他們一一請益。
直接也踏實的做法，不約而同地Marc與Billy都回答——「把啤酒泡在溪水中啊！」拿夏天為例，平均來說海拔高度每上升100米，氣溫平均下降0.6度，因此愈往上走，相對平地涼爽的山裡溪水能夠達到保冷、冰鎮效果。接著使用不鏽鋼保冷罐，直接把啤酒罐插進去，保冰效果非常好。
能讓人高呼夏天萬歲的啤酒，除上述解套方式，李倫一句話點醒所有啤酒愛好者——不夠冰就將就。而除消暑的啤酒外，當沒辦法攜帶太多裝備時，他們大多攜帶濃度高的烈酒品項，一來用小酒壺輕便不佔空間，二來入夜轉換能讓身體暖活起來，至於什麼品項，取決個人。
飲酒杯具、裝備的私心推薦
最後，直接歸納幾個戶外愛喝人士也能參考的裝備清單：
#01：YETI Roadie 24保冰桶｜推薦者：Yin、Yei、Stuart Chou
比起過去減輕了10%的重量，挑高設計的尺寸可將整隻葡萄酒直立放入，想放三手啤酒也行。
#02：STANLEY Shot杯組｜推薦者：Marc、Stuart Chou
一組四個酒杯，加上一個鋼質附蓋保護杯（掛環式杯蓋），耐用、精巧又有優良的收納結構，除Shot杯組外，也有多了個酒壺的組合。
#03：YETI Rambler 12oz 保冰杯｜推薦者：Billy、Yin、Yei
適中的容量用來放啤酒、可樂、蘇打水剛剛好，喝到最後一口一樣沁涼。（推薦者：Billy、Yin、Yei）
#04：VARGO Flip Cozy不鏽鋼保冷罐｜推薦者：TAITAI 阿泰&呆呆
食品級矽膠圈可以依據瓶罐大小來調整使用，保冰效果一流。
除戶外專用杯具外，Anderson跟我說自己經常攜帶的是日本球場會使用的塑膠杯。好奇心驅使下，一問才知原來在日本球場看球，由於擔心觀眾太過激動是禁止攜帶鐵鋁罐入場的，於是想喝啤酒的人便會跟場內啤酒女孩購買用塑膠杯裝的啤酒。
久而久之塑膠啤酒杯開始印上球隊、球場或者品牌Logo，成為許多人收藏的紀念物。且在社群興起後，日本人習慣拿著酒杯在球場拍張照，標題通常為今日はここから，意味在社群與自家的球迷告知：我今天坐在這，替球隊一起奮鬥！也帶點與球場乾杯、尊敬這場球賽的意涵存在。
儘管與戶外沒有直接關係，但在山上喝啤酒，我想這幾組人想必也是抱持一種與營地乾杯，尊敬大自然的意思吧。敬，戶外一杯！
Tags：
迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
了解更多 UI 企業文化與產品研發思維：
Life at UI Taiwan Facebook | Life at UI Taiwan Youtube