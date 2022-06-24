北戴河會議前夕出現特斯拉上路禁令，中共在擔心什麼？

文：德國之聲中文網（綜合報導）

《路透社》報導，本週一（6月20日），河北省北戴河一位不願具名的交通警官證實，自7月1日起，特斯拉汽車將被禁止在北戴河上路。措施將實行至少兩個月。

有分析人士認為，這一消息表明，中共高層北戴河會議將在這段時間內舉行。加州大學聖地亞哥分校全球政治與戰略學院副教授史宗瀚（Victor Shih）在推特上寫道：「我猜那將是北戴河會議召開的時間，我也猜中國政府不信任特斯拉。」

位於渤海之濱的北戴河歷來是中共官員避暑的地方，現任和前任領導人暑期在北戴河療養的慣例一直延續。他們在渡假之餘會有一些工作性的會談，這就是外界俗稱的「北戴河會議」。因其閉門不公開的特性，這個會議被賦予了一層神秘色彩。開會日期一般也不會事先公佈。今（2022）年秋天中共將召開二十大，議程包括確認習近平連任，因此今夏的北戴河會議格外引人注目。

「安全隱患」？

特斯拉在中國城市被禁駛並非第一次。本月初，成都市部分街道也曾禁止特斯拉汽車行駛。時間上恰逢習近平到當地視察。這一限令並未正式公開宣佈，但有人在社群網站上發布影片，顯示警方在某些區域指揮特斯拉車輛移開。

北戴河交警大隊官員也沒有對禁駛特斯拉的措施給出理由，並對《路透社》記者表示這涉及到「國家事務」，而相關公告即將發布。

2021年3月中，《路透社》援引消息人士報導，中國當局出台規定，禁止特斯拉汽車進入軍方設施，原因是車輛上安裝的攝影鏡頭存在安全隱患。人們擔心車載攝影鏡頭蒐集過多的數據，導致國家安全訊息洩露。

《華爾街日報》也報導稱，中國政府正在限制軍隊人員和重點國企的員工使用特斯拉。報導援引知情人士透露，中國有關部門對特斯拉汽車的安全評估顯示，汽車攝影鏡頭不僅全方位記錄影像，而且可獲取各種數據，比如用車時間、方式和地點，以及與汽車同步的手機上聯繫人名單等。

特斯拉首席執行官馬斯克（Elon Musk）隨即公開強調，特斯拉不會利用汽車從事間諜活動。馬斯克在由中國國務院下屬基金會主辦的中國發展高層論壇的網路會議中說，「如果特斯拉使用汽車在中國或其他任何地方從事間諜活動，我們將被關閉。」接下來在5月，這家電動車巨頭宣佈在中國設立數據中心，實現數據存儲本地化。所有在中國大陸市場銷售車輛所產生的數據，都將存儲在中國境內。

「如果發生在美國，馬斯克會怎麼說？」

德國數據保護平台「數據保護紀要」（datenschutz-notizen.de）今年4月指出，特斯拉汽車的8台攝影機可進行360度的監控，視程可達250公尺，輔以12個超聲波感測器，在開啟「哨兵模式」的情況下，可無死角記錄車輛四周大範圍內的一切活動，包括在停車狀態下。對於領導人安保要做到萬無一失的中國地方當局來說，這或許構成一種挑戰。

中國當局關於在北戴河被禁駛，特斯拉方面沒有對《路透社》的詢問做出回應。《華盛頓郵報》專欄作家石宇（Isaac Stone Fish）發推評論道：「我們如何知道伊隆・馬斯克與北京之間的好處往來？只需要三個簡單的步驟。1.想像如果這樣的事發生在美國。2.想像馬斯克會對美國政府或地方政府做出的批評回應。3.再看看馬斯克現在是多麼的安靜。」

中國是特斯拉最大的市場和生產基地之一。去（2021）年特斯拉在全球銷售的93.6萬輛電動車中，有一半是在該公司上海的超級工廠生產的。今年因上海的新冠疫情封城措施，特斯拉工廠被迫停產超過3週。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航