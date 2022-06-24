北戴河會議前夕出現特斯拉上路禁令，中共在擔心什麼？
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據路透社援引河北警方官員報導，北戴河市將在至少兩個月時間裡禁止特斯拉汽車行駛。這引起猜測：中共領導高層帶有神秘色彩的「北戴河會議」可能在此期間舉行。
文：德國之聲中文網（綜合報導）
《路透社》報導，本週一（6月20日），河北省北戴河一位不願具名的交通警官證實，自7月1日起，特斯拉汽車將被禁止在北戴河上路。措施將實行至少兩個月。
有分析人士認為，這一消息表明，中共高層北戴河會議將在這段時間內舉行。加州大學聖地亞哥分校全球政治與戰略學院副教授史宗瀚（Victor Shih）在推特上寫道：「我猜那將是北戴河會議召開的時間，我也猜中國政府不信任特斯拉。」
位於渤海之濱的北戴河歷來是中共官員避暑的地方，現任和前任領導人暑期在北戴河療養的慣例一直延續。他們在渡假之餘會有一些工作性的會談，這就是外界俗稱的「北戴河會議」。因其閉門不公開的特性，這個會議被賦予了一層神秘色彩。開會日期一般也不會事先公佈。今（2022）年秋天中共將召開二十大，議程包括確認習近平連任，因此今夏的北戴河會議格外引人注目。
「安全隱患」？
特斯拉在中國城市被禁駛並非第一次。本月初，成都市部分街道也曾禁止特斯拉汽車行駛。時間上恰逢習近平到當地視察。這一限令並未正式公開宣佈，但有人在社群網站上發布影片，顯示警方在某些區域指揮特斯拉車輛移開。
北戴河交警大隊官員也沒有對禁駛特斯拉的措施給出理由，並對《路透社》記者表示這涉及到「國家事務」，而相關公告即將發布。
2021年3月中，《路透社》援引消息人士報導，中國當局出台規定，禁止特斯拉汽車進入軍方設施，原因是車輛上安裝的攝影鏡頭存在安全隱患。人們擔心車載攝影鏡頭蒐集過多的數據，導致國家安全訊息洩露。
《華爾街日報》也報導稱，中國政府正在限制軍隊人員和重點國企的員工使用特斯拉。報導援引知情人士透露，中國有關部門對特斯拉汽車的安全評估顯示，汽車攝影鏡頭不僅全方位記錄影像，而且可獲取各種數據，比如用車時間、方式和地點，以及與汽車同步的手機上聯繫人名單等。
特斯拉首席執行官馬斯克（Elon Musk）隨即公開強調，特斯拉不會利用汽車從事間諜活動。馬斯克在由中國國務院下屬基金會主辦的中國發展高層論壇的網路會議中說，「如果特斯拉使用汽車在中國或其他任何地方從事間諜活動，我們將被關閉。」接下來在5月，這家電動車巨頭宣佈在中國設立數據中心，實現數據存儲本地化。所有在中國大陸市場銷售車輛所產生的數據，都將存儲在中國境內。
「如果發生在美國，馬斯克會怎麼說？」
德國數據保護平台「數據保護紀要」（datenschutz-notizen.de）今年4月指出，特斯拉汽車的8台攝影機可進行360度的監控，視程可達250公尺，輔以12個超聲波感測器，在開啟「哨兵模式」的情況下，可無死角記錄車輛四周大範圍內的一切活動，包括在停車狀態下。對於領導人安保要做到萬無一失的中國地方當局來說，這或許構成一種挑戰。
中國當局關於在北戴河被禁駛，特斯拉方面沒有對《路透社》的詢問做出回應。《華盛頓郵報》專欄作家石宇（Isaac Stone Fish）發推評論道：「我們如何知道伊隆・馬斯克與北京之間的好處往來？只需要三個簡單的步驟。1.想像如果這樣的事發生在美國。2.想像馬斯克會對美國政府或地方政府做出的批評回應。3.再看看馬斯克現在是多麼的安靜。」
中國是特斯拉最大的市場和生產基地之一。去（2021）年特斯拉在全球銷售的93.6萬輛電動車中，有一半是在該公司上海的超級工廠生產的。今年因上海的新冠疫情封城措施，特斯拉工廠被迫停產超過3週。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
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黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。
在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。
融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。
愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。
平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。
與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。
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