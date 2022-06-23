中國堅持「清零」政策擾亂供應鏈，東南亞與拉美國家將從後疫情時代受惠

文：詹寧斯

專家們說，由於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，不管是跨國服裝生產商還是消費電子公司，各個企業都在重新評估他們原材料、零組件和生產線的來源。

這意味著，隨著企業在後疫情時代將供應鏈轉移出中國，東南亞和拉丁美洲國家將成為全球供應鏈中受青睞的重要一環。

得益於廉價勞動力和較高的生產效率，中國自1980年代以來一直吸引著外資到中國建廠。但是新加坡東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）區域經濟學項目訪問高級研究員賈揚特・梅農（Jayant Menon）認為，在後疫情時代，隨著美國和歐洲跨國企業在本土尋找高端商品的零組件、勞動力和生產線——或者附近或有補貼的任何地方，中國世界工廠的這個傳統角色將會被削弱。

梅農通過WhatsApp對美國之音說：「像中國這樣COVID-19管控不當的國家受到的衝擊最大。因為他們的COVID-19清零政策給供應鏈造成非常大的混亂。」

在越南、泰國和印尼等東南亞國家今年都已放開疫情限制措施之際，中國卻在兩大主要城市重新採取了封控的做法。封控措施打亂了工廠訂單——也提高了消費品價格，因為封控造成運輸遲緩、工人短缺。

尋求中國替代

除了中國的這些與疫情有關的供應鏈中斷之外，包括韓國和美國在內的全球主要港口和機場的工人短缺也造成供應鏈延遲，阻礙了消費品向歐洲、北美和亞洲部分地區的流動。

台灣個人電腦製造商宏碁（Acer）的一位發言人告訴美國之音，該公司正在通過對「有必要時第二原料來源」的質量認證，來解決因封控造成的供應鏈問題。宏基的市佔率位居全球第五，公司的大部分生產都在中國。公司發言人說，第二來源將「來自多個國家」，但沒有具體說明。

華盛頓貿易團體美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）傳媒事務副總裁道格拉斯・巴里（Douglas Barry）表示，美國企業總體上傾向於留在中國，但是會分散業務。他說：「我們不斷聽到不要把雞蛋放在一個籃子裡這樣的說法。中國應對 COVID-19的做法以及日益增加的地緣政治緊張關係，再次提醒我們這句至理名言。」

東南亞

在2020年之前，越南和泰國等國家就從中國分走了一些業務，當時正是投資者面臨中國勞動力價格上漲以及2018年美中貿易爭端以來的高額關稅之際。

梅農說：「我認為東南亞明顯會是所有這些重組的受益者。像越南等國，還有泰國和馬來西亞，已經從供應鏈重組中嚐到了好處。」

他說，越南在這當中遙遙領先，因為越南擁有勞動力人才，推行支持企業的改革，並且具有自貿協議網絡。電子設備巨頭三星（Samsung）和美國晶片開發商英特爾（Intel）都在越南設廠，還有外資在越南投資建汽車工廠。

他指出，馬來西亞正在試圖吸引更多的跨國科技公司。上個月，台灣電子組裝巨頭富士康（Foxconn Technology）的一個子公司與馬來西亞合作夥伴迪耐公司（Dagang NeXchange）簽署一項建廠的協議，該廠可能將生產用於電動車的晶片。

位於新加坡的標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）亞太首席經濟學家拉吉夫・比斯瓦斯（Rajiv Biswas）說，馬來西亞，還有泰國、印尼和菲律賓，相比中國來說，「工資水平適度」。

他說，跨國公司可能會在多個地方擴展產能，但是仍然會留在中國，因為中國擁有一個十多億人口的市場。

比斯瓦斯說：「他們仍然會在中國生產，但是他們也會在其他樞紐地區建立其他的生產能力，因為我們在疫情期間看到，多個地方都出現了供應鏈中斷，供應鏈韌性來自於擁有多個生產設施，我認為這也包括在亞洲以外的地方生產。」

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 圖為檳城島的峇六拜（Bayan Lepas）工業區，是馬來西亞半導體產業重鎮，包括Intel、AMD等企業都在此設廠。

拉丁美洲

在拉丁美洲，尤其是工業中心墨西哥，產品一直銷往至關重要的鄰國市場美國。分析人士說，墨西哥將從近岸趨勢中獲益。

美國陸軍戰爭學院（U.S. Army War College）戰略研究所拉美研究教授伊万・埃利斯（Evan Ellis）說，墨西哥與美國共享邊境線，有共同的時區，語言上也相近，這讓墨西哥尤其得到美國青睞。他說，墨西哥勞動力受教育的程度也相對較高。

埃利斯說：「相比在亞洲國家或西半球以外的其他國家開店，通常來講，墨西哥對很多美國企業來說在語言和文化等方面更好打交道。」

埃利斯說，墨西哥自1990年代以來就在吸引美國企業，而且仍然保持著「強大優勢」，不過毒品犯罪和電力費用依舊是不利因素。

美中貿易全國委員會的巴里說，墨西哥之所以吸引一些投資者，是因為墨西哥的商品在自貿規則之下可以免關稅進入美國。

埃利斯說，巴西對那些需要鐵礦石或石油等自然資源的公司來說是有意義的，或者是想要向這個擁有2.12億人口的市場銷售汽車的公司。巴西的很多人口生活在中產城市。他指出，成本和監管是投資巴西的挑戰。

四大會計師事務所之一的畢馬威（KPMG）曾在網站上寫道：「製造商正在爭奪有限的關鍵大宗商品和物流能力，導致消費者經歷空空如也的貨架和很長的補貨時間。」