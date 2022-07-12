沒有富爸爸的十人地方團隊，如何贏得王品集團等上市公司青睞，成為食材合作夥伴？
我們想讓你知道的是
從返鄉投入農事，到透過契作合約幫在地農業人力做清楚分工，這家台南的小型農企業，正以青銀共農概念，協助上市公司放大ESG永續影響力，他們的經驗能帶給地方創生夥伴哪些啟發？
文：王先棠
沒有富爸爸的十人地方團隊，怎樣贏得王品集團、中華開發、嘉新水泥等上市公司青睞，成為合作夥伴？台灣觀光地方創生協會（觀創會）與RTM泛旅遊合作，邀夫妻檔創業「幸福良食」執行長吳詩涵線上分享建立雜糧品牌、推動永續農業的心得，以及她打開企業合作之門的眉角。
「我們是一間青銀共農、友善耕作的雜糧農企業。『返鄉青農』、『社會企業』、『新創事業』，是2015年幸福良食成立以來，累積的幾個品牌關鍵字。」吳詩涵點出公司定位。
幸福良食關心老農生活，也鼓勵青年努力變身「專業大農」，以產地直售、企業B2B採購或認養田地等型態，把優質雜糧帶給消費者。終極目標，是帶動雜糧農業的永續轉型。
從黑豆田，切入企業ESG
透過公司形象影片，可以看到幸福良食不用除草劑的黑豆種法，黑豆植株枯梗落葉，被翻回土地，變作有機肥。他們還採用蘇力菌等生物性方法做蟲害防治，維持土地健康。攝影鏡頭一轉，出現上市公司主管、員工在幸福良食指導下當田間志工，體驗永續農業，播種玉米，也替有助掃除鼠害的黑翅鳶架設棲架。
幸福良食在做的事，恰可扣連聯合國永續發展目標（SDGs）之中消除飢餓、責任消費及生產、保育陸域生態相關行動。大企業與他們合作，也有ESG（環境、社會、公司治理）層面的價值，透過責任採購支持友善耕作土地永續、協助老農交棒青農的農業人力永續，以及藉由志工活動凝聚企業團隊向心力。
她的新郎，開曳引機
乍聽主講人暢談農事與黑豆乳、黑豆茶等自家產品，不免以為她出身農家。但她一直在台北成長求學，是台大商研所碩士，2020年嫁作農夫娘之前，沒碰過農業。
「曳引機一台五、六百萬，價格不輸雙B跑車。」吳詩涵坦言，台灣人仍有務農辛苦、不如改行的刻板印象，青年從農意願也低。沒想到有一天，她與返回台南學甲從農十多年、農委會首屆「百大青農」得主劉震鋐結婚。婚禮上，農用曳引機的浩蕩車隊，還登上電視新聞。
當初劉震鋐揹下千萬債務購置農事機具，並未打算做「地方創生」，而是眼見家鄉人口急速老化，父親農作急需有人接手，才放下北部補習班教職返鄉。
爭取資源，增加曝光
前幾年，劉震鋐投入種植黑豆、玉米、小麥等雜糧作物的農事，沒有心力對外推廣農產。
直到劉震鋐的農地經驗，與吳詩涵的行銷頭腦充分結合，公司才更積極地對外連結，透過各種政府計畫與比賽爭取曝光。
例如，參與水保局青年回鄉計畫，在經濟部中小企業處登錄社會創新組織名列Buying Power社創良品，以及加入女性創業飛雁計畫、好食好事基金會加速器計畫。後來，還借農委會計畫之力，推出「幸福千千歲」新品牌。
慢慢地，幸福良食陸續有報章雜誌、網路新聞的露出，在缺乏媒體人脈、公關預算之下，打出知名度。
「我們也做陌生開發，曾拜訪南科企業，並向在地鄰近餐廳推銷產品，效果有限。但是參加比賽、計畫的經歷，加速了團隊成長，強化商業模式，也提高公司可信度。」
品牌溝通，影片說故事
吳詩涵分享，經過中小企業處社創平台輔導引介，才有機會跟王品集團石二鍋談首次企業合作，進而成為石二鍋指定採購的黑豆茶廠商。石二鍋也幫他們拍了影片、印製DM文宣，創造曝光機會。
「照片、影片呈現的力量大小，還是有差異。畢竟不能把田地搬去給企業看，製作臨場感強烈的影片，有助與企業溝通。只是我們要把自己的故事想清楚，說個好故事，別人才願意幫忙拍片。去年，我們也錄取由慈濟基金會支持的青年公益實踐計畫，取得經費拍攝形象影片，架設官網。」
「拍影片、開設官網、經營社群媒體，或是寫文章做食農教育倡議，盡量拓寬品牌傳播管道，有助提高企業與我們合作的意願。」
青銀共農，智慧農法
「許多老農沒有兒孫接手耕作，甚至老人家過世，都不一定有人幫忙處理土地，讓田園荒廢。」
吳詩涵表示，幸福良食透過契作合約，幫在地農業人力做清楚分工。
公司負責買種子、肥料等資材，讓不容易取得土地、農事技能有待提昇的青農專心下田耕種。老農則負責飯後散步巡田，發現病蟲害問題，立刻聯絡青農來處理。
過去農產交易經過中間商，老農真實收入不多。現在，公司統一控管品質並取得產銷履歷等認證，再以高於市價收購農產，也扛起產品銷售責任，逐步取得老農信任。
劉震鋐善用大型機具、無人機，以機械化、智慧化農法，串連200多位老農與地主，統一管理許多缺乏灌溉水源的零碎旱田。最初總面積未滿60公頃，現在達到300公頃。
田間管理的數據，會送上網路雲端，為翻土、播種做排程，遠比舊時人力密集、單靠經驗法則的方法有效率，生產規模效益也提高。導入友善耕作無毒農法、合理化施肥與精準用藥，成本比慣行農法少一半。純人工噴灑防治，一公頃田要花5小時，現在操作無人機噴灑，40分鐘完工。
至終，農民收入增加10％到50％。
企業合作，撇步在此
大企業要與地方團隊合作ESG專案，選擇很多，怎樣做才更能受大企業青睞？
「要讓企業清楚知道你是誰，表明你能給企業哪些好處。」吳詩涵說。
大企業支持地方創生、環境永續相關專案，會希望找到有明確價值主張的合作對象。首先，商品品質無虞，是基本要求。例如商品加工委託擁有HACCP、ISO認證的加工廠，供貨質量較穩定，易取得企業信賴。
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
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因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
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3「我國金融科技之發展— 從國際觀點分析金融服務相關法規」 研究報告
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