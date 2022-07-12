沒有富爸爸的十人地方團隊，如何贏得王品集團等上市公司青睞，成為食材合作夥伴？

文：王先棠

沒有富爸爸的十人地方團隊，怎樣贏得王品集團、中華開發、嘉新水泥等上市公司青睞，成為合作夥伴？台灣觀光地方創生協會（觀創會）與RTM泛旅遊合作，邀夫妻檔創業「幸福良食」執行長吳詩涵線上分享建立雜糧品牌、推動永續農業的心得，以及她打開企業合作之門的眉角。

「我們是一間青銀共農、友善耕作的雜糧農企業。『返鄉青農』、『社會企業』、『新創事業』，是2015年幸福良食成立以來，累積的幾個品牌關鍵字。」吳詩涵點出公司定位。

幸福良食關心老農生活，也鼓勵青年努力變身「專業大農」，以產地直售、企業B2B採購或認養田地等型態，把優質雜糧帶給消費者。終極目標，是帶動雜糧農業的永續轉型。

從黑豆田，切入企業ESG

透過公司形象影片，可以看到幸福良食不用除草劑的黑豆種法，黑豆植株枯梗落葉，被翻回土地，變作有機肥。他們還採用蘇力菌等生物性方法做蟲害防治，維持土地健康。攝影鏡頭一轉，出現上市公司主管、員工在幸福良食指導下當田間志工，體驗永續農業，播種玉米，也替有助掃除鼠害的黑翅鳶架設棲架。

幸福良食在做的事，恰可扣連聯合國永續發展目標（SDGs）之中消除飢餓、責任消費及生產、保育陸域生態相關行動。大企業與他們合作，也有ESG（環境、社會、公司治理）層面的價值，透過責任採購支持友善耕作土地永續、協助老農交棒青農的農業人力永續，以及藉由志工活動凝聚企業團隊向心力。

她的新郎，開曳引機

乍聽主講人暢談農事與黑豆乳、黑豆茶等自家產品，不免以為她出身農家。但她一直在台北成長求學，是台大商研所碩士，2020年嫁作農夫娘之前，沒碰過農業。

「曳引機一台五、六百萬，價格不輸雙B跑車。」吳詩涵坦言，台灣人仍有務農辛苦、不如改行的刻板印象，青年從農意願也低。沒想到有一天，她與返回台南學甲從農十多年、農委會首屆「百大青農」得主劉震鋐結婚。婚禮上，農用曳引機的浩蕩車隊，還登上電視新聞。

當初劉震鋐揹下千萬債務購置農事機具，並未打算做「地方創生」，而是眼見家鄉人口急速老化，父親農作急需有人接手，才放下北部補習班教職返鄉。

爭取資源，增加曝光

前幾年，劉震鋐投入種植黑豆、玉米、小麥等雜糧作物的農事，沒有心力對外推廣農產。

直到劉震鋐的農地經驗，與吳詩涵的行銷頭腦充分結合，公司才更積極地對外連結，透過各種政府計畫與比賽爭取曝光。

例如，參與水保局青年回鄉計畫，在經濟部中小企業處登錄社會創新組織名列Buying Power社創良品，以及加入女性創業飛雁計畫、好食好事基金會加速器計畫。後來，還借農委會計畫之力，推出「幸福千千歲」新品牌。

Photo Credit: 幸福良食

慢慢地，幸福良食陸續有報章雜誌、網路新聞的露出，在缺乏媒體人脈、公關預算之下，打出知名度。

「我們也做陌生開發，曾拜訪南科企業，並向在地鄰近餐廳推銷產品，效果有限。但是參加比賽、計畫的經歷，加速了團隊成長，強化商業模式，也提高公司可信度。」

品牌溝通，影片說故事

吳詩涵分享，經過中小企業處社創平台輔導引介，才有機會跟王品集團石二鍋談首次企業合作，進而成為石二鍋指定採購的黑豆茶廠商。石二鍋也幫他們拍了影片、印製DM文宣，創造曝光機會。

「照片、影片呈現的力量大小，還是有差異。畢竟不能把田地搬去給企業看，製作臨場感強烈的影片，有助與企業溝通。只是我們要把自己的故事想清楚，說個好故事，別人才願意幫忙拍片。去年，我們也錄取由慈濟基金會支持的青年公益實踐計畫，取得經費拍攝形象影片，架設官網。」

「拍影片、開設官網、經營社群媒體，或是寫文章做食農教育倡議，盡量拓寬品牌傳播管道，有助提高企業與我們合作的意願。」

青銀共農，智慧農法

「許多老農沒有兒孫接手耕作，甚至老人家過世，都不一定有人幫忙處理土地，讓田園荒廢。」

吳詩涵表示，幸福良食透過契作合約，幫在地農業人力做清楚分工。

公司負責買種子、肥料等資材，讓不容易取得土地、農事技能有待提昇的青農專心下田耕種。老農則負責飯後散步巡田，發現病蟲害問題，立刻聯絡青農來處理。

過去農產交易經過中間商，老農真實收入不多。現在，公司統一控管品質並取得產銷履歷等認證，再以高於市價收購農產，也扛起產品銷售責任，逐步取得老農信任。

劉震鋐善用大型機具、無人機，以機械化、智慧化農法，串連200多位老農與地主，統一管理許多缺乏灌溉水源的零碎旱田。最初總面積未滿60公頃，現在達到300公頃。

Photo Credit: 幸福良食

田間管理的數據，會送上網路雲端，為翻土、播種做排程，遠比舊時人力密集、單靠經驗法則的方法有效率，生產規模效益也提高。導入友善耕作無毒農法、合理化施肥與精準用藥，成本比慣行農法少一半。純人工噴灑防治，一公頃田要花5小時，現在操作無人機噴灑，40分鐘完工。

至終，農民收入增加10％到50％。

企業合作，撇步在此

大企業要與地方團隊合作ESG專案，選擇很多，怎樣做才更能受大企業青睞？

「要讓企業清楚知道你是誰，表明你能給企業哪些好處。」吳詩涵說。

大企業支持地方創生、環境永續相關專案，會希望找到有明確價值主張的合作對象。首先，商品品質無虞，是基本要求。例如商品加工委託擁有HACCP、ISO認證的加工廠，供貨質量較穩定，易取得企業信賴。