阿爆《Ari 帶著問號往前走》：在長庚護專那五年，我學到「你所不知道的原住民」這一課
我們想讓你知道的是
所以說到我真正的文化啟蒙，就是在長庚發生的。雖然我從小到大一直都在原漢混合的環境中生活，但在長庚之前我沒有太強的使命感，多半屬於觀察者角色。但大學時期，和不同族群的原住民相處，我好像真正有了意識，覺得可以做點什麼。
文：阿爆（Aljenljeng）、李郁淳
念護專的日子，開了另一種眼界
小時候大家對我的評價就是「很聰明」。我有很多叔叔伯伯會來家裡拜訪，記得有個叔叔是開統一麵包車的司機，他的工作內容就是開著車到處送麵包。我記得他會特地把車繞過來，停在我家樓下，拿麵包給我爸。因為那時候麵包都會附贈玩具，他跟我爸說：「你小孩很聰明，我每次給她玩具，她都可以很快拼好。」我想，他應該是沒見過真正的聰明人才會這樣說吧。
又或者，聰明可能在我身上，以另一種形式展現。
如果沒念護專的話，我應該會考上公立高中，然後不靠加分念到大學。我爸在我幼時開計程車，三十七歲才去考警察學校走入公職，他是希望我念大學的。但我們家境並不好，媽媽為了生存，換過很多工作，公職或一般公司的工作，對她來說太抽象、太遙遠。她擔心我以後出路有限，叫我去念長庚護專，那是近在眼前的方便考量。
回想起來，我們的確會因為身為原住民，而被加諸許多刻板印象，話是這樣講，但我也一直都是因這個身分而受惠的人。國中畢業後，我媽叫我去考長庚護專，那間學校幾乎是原住民的第一志願。為什麼？因為在甚至國立大學學費都可能是一筆負擔的情況下，長庚護專一進去就學費全免，還有許多打工賺錢的機會，畢業後也不必工作償還。
我參加了一九九六年第三屆長庚護專的獨立招生，成為村子裡第一個考上長庚護專的學生。那時一個年級有二十個班級共約一千名學生，原住民就佔了一百多個名額。能參加獨立招生考進去的，多半都是排名原住民前百分之十，大家都很認真念書才拚進來的。
王永慶成立長庚護專的用意之一，就是讓原漢界線更模糊，也幫助原住民早日融入社會，所以原住民學生會被平均分散到各個班級，一班約七到八個人。在長庚護專的五年，我的確開了眼界。原來啊，台灣有這麼多來自不同地方的原住民。也打破我一個迷思，原來啊，原住民不見得了解原住民。
不禁讓我想起我媽常說的一句經典名言：「我們原住民都不知道自己有幾族，你們漢人考試還要全部背出來！」
跟漢人相處，我很有經驗，但一下子跟這麼不同的原住民當同學，我還真是得重新學起。在這些原住民中，阿美族很常見；布農族是超級慢熟；蘭嶼達悟族說話的口音，就是有自己的味道；鄒族的基因據說有荷蘭血統，所以五官高聳；但賽夏族是我這輩子第一次見到，他們的女生五官好精緻，每個都是美人。
在長庚護專，我才知道其他原住民是長這樣，並且這樣生活的。
有趣的是，當來自各地的原住民首度在學校碰頭，除了族裔和部落這種很明顯的小圈圈，另一個展現身分差異的方式，就是「都市 VS. 部落」。原住民這樣的對立，好像童年的事件重演。我們看著其他原住民，理應像看到自己的倒影，不都是台灣社會裡的少數族群嗎？儘管這樣，我們還是會對彼此有差別心。都市長大的，看不起部落來的，部落來的覺得你怎麼忘了本。
好比說，以前我們住宿生想打公共電話，就是要排隊，等待的同時你也常會聽到別人說話。如果你是部落來的，打電話回家會用母語講，對我們來說這是正常且理所當然的事。可是換到「都市原住民」，他們會用國語講，甚至已經不會用母語說話，這時候雙方就會在內心有各種murmur，可能是「我好羨慕她可以用全母語聊天！」和「她怎麼都不會說母語？」有一條看不見的線，隱隱劃開了我們之間。
我比較像處於兩個圓圈中間的交疊地帶，因為我同時有都市與部落的成長背景，使我看得出他們的差異，知道他們在意的點，而我熱愛交朋友的個性也可以扮演他們的橋樑。
其實，部分都市原住民，他們對自己的身分會缺乏安全感，他們不想被人家看到他們不懂原住民文化這件事。他們從最早的部落生活圈遷移到都市，體驗到從部落的傳統和教會系統被解放出來的滋味，好像到了都市，他們才能當自己。一到過年過節返鄉時，他們又得乖乖當回部落的孩子。
這樣不斷在城市與部落之間切換，已經是現代原民必須面對與適應的生活方式，有時矛盾，有時焦慮於何時可以安身。而我所做的就是聆聽，或給予他們想學習的資源。
很多原住民認為漢人看不起我們，可是我覺得不只是漢人，連我們也會看不起彼此，所以得要先解決自己的問題才是。我的方式是，我不可能改變別人，但可以從磁場相近的人開始改變起。
原民身分也會帶來意外的驚喜。長庚五年校園生活，我們常會參與很多社團活動或校內比賽，在某些特定社團，原民籍的同學反而特別吃香，大家搶著要延攬我們入社。以我加入的熱舞社來說，那時因為大量接觸黑人音樂與舞曲，這些都成為日後我創作的養分，我黝黑的皮膚、活潑的肢體，過去可能是刻板的負面印象，到了熱舞社反而令眾人羨慕。為什麼？說來可能政治不正確，但我不論外型或穿著打扮，都更符合大家對黑人文化的投射。因為這樣，在一些全國性的大專盃比賽，我們也因為擁有高比例的原民女孩而被其他學校記住，在這樣特定環境中，黝黑膚色反而像一種加分，一種優勢。
除了熱舞社，也有原住民族團康社團，固定到部落做些服務，協助山區或部落的健檢與衛教，我們社團會練習傳統原民舞蹈，在成果發表會時也會看到各族的傳統服飾。我以前在台東、高雄接觸的族群，以阿美、排灣、布農居多。而長庚時期，應該是我第一次看到台東、高雄以北的族服。這些泛文面族群（例如泰雅、太魯閣和賽夏）的服飾有許多相同之處，例如代表祖靈之眼的菱形圖紋，由貝殼、獸牙或種子做成的配件，用色以紅白居多，主要運用編織手法製作衣服等。
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我們想讓你知道的是
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一鍵輕鬆編修，讓你幾個步驟就能創造出個人風格的Lightroom
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這個功能非常推薦使用在人像的補光上，會有非常好的效果。在這裡我們分享修整的前後，透過『『自適應：主體』預設集的修整，可以看到人像的主體有更自然的打亮，如果你想製造出更多風格的話，除了主體亮度也能有其他變化。
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要建立屬於自己的照片風格最常遇到的問題是不知道從何處下手。但在Lightroom裡可輕鬆解決這樣的困擾，使用「圖庫」這個功能分頁下瀏覽、挑選管理照片時，就能用非常簡單的方式編修好手上的照片。
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若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。
這樣的風格照片涵蓋我們日常會遇到的各種類型，舉凡人像、旅遊、生活紀錄等等…若你是喜歡在IG分享生活或者撰寫部落格的人，這就是一個快速且簡單建立自己風格的方式。
自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片
如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。
經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。
以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。
這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。
神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。
神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。
「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。
「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。
出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。
攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感
Adobe「攝影計畫」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。
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Adobe「攝影計畫」：優惠訂閱方案