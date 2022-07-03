阿爆《Ari 帶著問號往前走》：在長庚護專那五年，我學到「你所不知道的原住民」這一課

文：阿爆（Aljenljeng）、李郁淳

念護專的日子，開了另一種眼界

小時候大家對我的評價就是「很聰明」。我有很多叔叔伯伯會來家裡拜訪，記得有個叔叔是開統一麵包車的司機，他的工作內容就是開著車到處送麵包。我記得他會特地把車繞過來，停在我家樓下，拿麵包給我爸。因為那時候麵包都會附贈玩具，他跟我爸說：「你小孩很聰明，我每次給她玩具，她都可以很快拼好。」我想，他應該是沒見過真正的聰明人才會這樣說吧。

又或者，聰明可能在我身上，以另一種形式展現。

如果沒念護專的話，我應該會考上公立高中，然後不靠加分念到大學。我爸在我幼時開計程車，三十七歲才去考警察學校走入公職，他是希望我念大學的。但我們家境並不好，媽媽為了生存，換過很多工作，公職或一般公司的工作，對她來說太抽象、太遙遠。她擔心我以後出路有限，叫我去念長庚護專，那是近在眼前的方便考量。

回想起來，我們的確會因為身為原住民，而被加諸許多刻板印象，話是這樣講，但我也一直都是因這個身分而受惠的人。國中畢業後，我媽叫我去考長庚護專，那間學校幾乎是原住民的第一志願。為什麼？因為在甚至國立大學學費都可能是一筆負擔的情況下，長庚護專一進去就學費全免，還有許多打工賺錢的機會，畢業後也不必工作償還。

我參加了一九九六年第三屆長庚護專的獨立招生，成為村子裡第一個考上長庚護專的學生。那時一個年級有二十個班級共約一千名學生，原住民就佔了一百多個名額。能參加獨立招生考進去的，多半都是排名原住民前百分之十，大家都很認真念書才拚進來的。

王永慶成立長庚護專的用意之一，就是讓原漢界線更模糊，也幫助原住民早日融入社會，所以原住民學生會被平均分散到各個班級，一班約七到八個人。在長庚護專的五年，我的確開了眼界。原來啊，台灣有這麼多來自不同地方的原住民。也打破我一個迷思，原來啊，原住民不見得了解原住民。

不禁讓我想起我媽常說的一句經典名言：「我們原住民都不知道自己有幾族，你們漢人考試還要全部背出來！」

跟漢人相處，我很有經驗，但一下子跟這麼不同的原住民當同學，我還真是得重新學起。在這些原住民中，阿美族很常見；布農族是超級慢熟；蘭嶼達悟族說話的口音，就是有自己的味道；鄒族的基因據說有荷蘭血統，所以五官高聳；但賽夏族是我這輩子第一次見到，他們的女生五官好精緻，每個都是美人。

在長庚護專，我才知道其他原住民是長這樣，並且這樣生活的。

有趣的是，當來自各地的原住民首度在學校碰頭，除了族裔和部落這種很明顯的小圈圈，另一個展現身分差異的方式，就是「都市 VS. 部落」。原住民這樣的對立，好像童年的事件重演。我們看著其他原住民，理應像看到自己的倒影，不都是台灣社會裡的少數族群嗎？儘管這樣，我們還是會對彼此有差別心。都市長大的，看不起部落來的，部落來的覺得你怎麼忘了本。

好比說，以前我們住宿生想打公共電話，就是要排隊，等待的同時你也常會聽到別人說話。如果你是部落來的，打電話回家會用母語講，對我們來說這是正常且理所當然的事。可是換到「都市原住民」，他們會用國語講，甚至已經不會用母語說話，這時候雙方就會在內心有各種murmur，可能是「我好羨慕她可以用全母語聊天！」和「她怎麼都不會說母語？」有一條看不見的線，隱隱劃開了我們之間。

我比較像處於兩個圓圈中間的交疊地帶，因為我同時有都市與部落的成長背景，使我看得出他們的差異，知道他們在意的點，而我熱愛交朋友的個性也可以扮演他們的橋樑。

其實，部分都市原住民，他們對自己的身分會缺乏安全感，他們不想被人家看到他們不懂原住民文化這件事。他們從最早的部落生活圈遷移到都市，體驗到從部落的傳統和教會系統被解放出來的滋味，好像到了都市，他們才能當自己。一到過年過節返鄉時，他們又得乖乖當回部落的孩子。

這樣不斷在城市與部落之間切換，已經是現代原民必須面對與適應的生活方式，有時矛盾，有時焦慮於何時可以安身。而我所做的就是聆聽，或給予他們想學習的資源。

很多原住民認為漢人看不起我們，可是我覺得不只是漢人，連我們也會看不起彼此，所以得要先解決自己的問題才是。我的方式是，我不可能改變別人，但可以從磁場相近的人開始改變起。

原民身分也會帶來意外的驚喜。長庚五年校園生活，我們常會參與很多社團活動或校內比賽，在某些特定社團，原民籍的同學反而特別吃香，大家搶著要延攬我們入社。以我加入的熱舞社來說，那時因為大量接觸黑人音樂與舞曲，這些都成為日後我創作的養分，我黝黑的皮膚、活潑的肢體，過去可能是刻板的負面印象，到了熱舞社反而令眾人羨慕。為什麼？說來可能政治不正確，但我不論外型或穿著打扮，都更符合大家對黑人文化的投射。因為這樣，在一些全國性的大專盃比賽，我們也因為擁有高比例的原民女孩而被其他學校記住，在這樣特定環境中，黝黑膚色反而像一種加分，一種優勢。

除了熱舞社，也有原住民族團康社團，固定到部落做些服務，協助山區或部落的健檢與衛教，我們社團會練習傳統原民舞蹈，在成果發表會時也會看到各族的傳統服飾。我以前在台東、高雄接觸的族群，以阿美、排灣、布農居多。而長庚時期，應該是我第一次看到台東、高雄以北的族服。這些泛文面族群（例如泰雅、太魯閣和賽夏）的服飾有許多相同之處，例如代表祖靈之眼的菱形圖紋，由貝殼、獸牙或種子做成的配件，用色以紅白居多，主要運用編織手法製作衣服等。