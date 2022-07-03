【小說】保羅科爾賀《神射手》選摘：追隨弓道的弓箭手並不需要一把弓，一支箭，或一個箭靶
我們想讓你知道的是
在《神射手》一書中，我們遇見哲也，他曾以弓箭天賦而名滿天下，但隨後便隱退江湖。一名挑戰者登門造訪，少年目睹了他們的比賽。之後，少年有著滿腹疑問，哲也逐一回答，同時說明弓道與人生真諦。
文：保羅．科爾賀（Paulo Coelho）
序（Prologue）
「哲也。」
少年驚訝地看著陌生人。
「城裡沒有一個人看過哲也拿著弓，」少年回答。「大家只知道他是一名木匠。」
「也許他放棄了，也許他失去了勇氣，但對我來說都不重要，」陌生人堅持說。「不過，如果他放棄了這門藝術，他便不能算是這個國家最好的弓箭手。這就是為什麼我近來四處遊歷，為了挑戰他，終結他不再值得擁有的名聲。」
少年覺得沒有爭辯的意義，最好還是帶這個人到木匠店，讓他親眼看到他弄錯了。
哲也在屋子後面的工作坊。他轉身看誰走了進來，當他的目光落在陌生人拿著的長型提袋時，他的微笑僵住了。
「正是你想的東西，」那名訪客說。「我不是來羞辱或挑釁你這位傳奇人物。我只是想證明，在多年的練習之後，我終於達到了完美境界。」
哲也假裝繼續他的工作：他在組裝桌子的桌腳。
「一代宗師怎麼可以像你這樣失蹤，」陌生人接著說。「我跟隨你的教導，我試著尊重弓箭之道，我值得讓你看我射箭。只要你看過，我就會離開，永遠不會告訴別人哪裡可以找到你這位大師中的宗師。」
陌生人從他的袋中拿出一把塗漆的竹製長弓，握把略低於中間。他向哲也一鞠躬，走到花園，對著某個地方再次鞠躬。他拿出一支裝飾著鷹翎的箭，兩腳站穩在地上，採取射箭的穩固下盤，一隻手將弓舉到他面前，另外一隻手將箭定位。
少年開心又神奇地看著。哲也此時停止工作，有些好奇地觀察陌生人。
箭穩穩搭在弦上，陌生人將弓舉高到與胸部中央齊平。再高舉過頭，然後慢慢放下手來，並且開始向後拉弦。
當箭降到臉部時，弓已經張滿。在彷彿永恆的瞬間，弓箭手與弓維持靜止不動。少年看向箭頭所指之處，可是什麼也沒看見。
忽然間，拉弦的手放開了，被彈往後方，另一隻手裡的弓彎成一道優雅的弧形，箭從視野裡消失，而後出現在遠方。
「去拿回來，」哲也說。
少年拿著箭回來：他在四十公尺之外的地上找到箭，箭射穿了一顆櫻桃。
哲也向弓箭手鞠躬，走到工作坊的角落，拾起一根弧形的細長木頭，用長條皮革包裹著。他慢慢解開皮革，露出一把弓，類似陌生人的那把，只不過看起來使用得更多次。
「我沒有箭，所以必須借用你的一支箭。我會如你所願，可是你必須謹守承諾，絕對不能洩漏我所居住的村莊。如果有人跟你問起我，就說你走遍天涯海角想要找到我，最後探聽到我被蛇咬之後兩天死亡。」
陌生人點頭，遞給他一支箭。
將竹製長弓一端靠在牆上，哲也用力壓弓，給弓綁上弓弦。隨後，一語不發地往山上出發。
陌生人與少年跟隨著他。他們走了一小時，抵達一座山谷，兩側是岩石，底下有湍急的河流，想要跨越山谷的話，只能走一條已磨損到幾乎要斷掉的繩索橋。
哲也鎮定自若地走到橋的中央，橋身搖晃不已；他對著彼岸敬禮，和陌生人一樣的張弓，舉起，落下到胸前，而後射出。
少年與陌生人看到大約二十公尺外，一顆熟透的桃子被箭射穿。
「你射穿一粒櫻桃，我射穿一顆桃子，」哲也安全地回到岸上後說。「櫻桃更小顆，你射中距離四十公尺的標的，我則是一半的距離。因此，你應能做到我剛才所做的。站在橋中央，像我做的一樣。」
陌生人驚恐地走到殘破不堪的橋中間，因腳下的高度而怔住。他進行了相同的儀式，射向桃樹，但箭卻從樹旁擦過。
他回到岸邊時，已是面如死灰。
「你有技巧、尊嚴與姿勢，」哲也說。「你牢牢掌握技巧，也掌握了弓，可是沒有掌控你的心。你知道如何在一切環境有利下射箭，惟若處於險境，你便無法射中目標。弓箭手無法總是能夠選擇戰場，所以請再開始你的訓練，準備好面對不利的情況。請繼續弓之道，因為這是一條人生旅程，但請記住，準確的射箭跟心靈平和時的射箭是非常不同的。」
陌生人深深一鞠躬，將弓與箭收回揹在自己肩上的長袋，而後離去。
回程中，少年非常興奮。
「你向他證明了，哲也！你才是最棒的！」
「我們絕對不可以在不學習傾聽與尊重他人之前就批評別人。這位陌生人是個好人；他並未羞辱我，或者想要證明他比我好，雖然他可能給人這種印象。他想要展現他的技巧，並且得到認同，即使他看起來好像是要挑戰我。而且，面對意外的試煉本來就是弓道的一部分，那正是陌生人今天讓我做到的事。」
「他說您曾是最好的，我甚至不知道原來您是一位射箭大師。那麼，您為何要做個木匠呢？」
「因為弓道適用於一切事物，而我的夢想是做木頭工作。況且，追隨弓道的弓箭手並不需要一把弓，一支箭，或一個箭靶。」
「這個村子沒有發生過什麼有趣的事，現在，我突然間跟一位大師面對面在一起，而這門藝術已經沒有人關心了，」少年說，眼睛閃爍光芒。「什麼是弓道？您可以教我嗎？」
「教導弓道並不難。我可以在我們走回村子的不到一小時之內教完。困難的是要每天練習，直到你達到必要的準確度。」
少年的眼睛似乎在祈求哲也答應他。哲也沉默地走了將近十五分鐘，當他再度開口，他的聲音聽起來變年輕了：
「今天我很滿足。我榮耀了很久以前拯救我性命的人，因為如此，我會教導你所有的規則，其餘的我便無能為力了。如果你了解我跟你說的，你可以隨意的利用我的教導。幾分鐘以前，你稱我為大師。何謂大師？我會說大師不是教導某些事的人，而是啟發學生盡全力發掘他們靈魂裡既有知識的人。」
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
我們想讓你知道的是
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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