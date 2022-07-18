缺乏能源的台灣，電力從哪裡來？未來三年台灣將處於供電極度吃緊的狀態

文：葉宗洸（核子工程博士，核能系統安全專業，長期關注國家能源安全與電力供給）

Take Home Message 台灣為天然資源不足的國家，因此「能源取得是否順利」、「備用存量是否充足」兩大問題，不僅攸關能源安全，更足以左右電力供給。

從台灣的發電量趨勢來看，在2015～2021年期間的火力發電量占比都在八成以上，未來若再生能源發展未獲得突破，在核電機組陸續停用後，火力發電占比持續攀升的情況恐怕難以避免。

關於未來供電，因應非核政策降低核能發電量，火力及再生能源需補足缺口，但是再生能源的發展卻不如預期，第三天然氣接收站也因生態考量延宕完工期程。面對迭創新高的用電量，第四、第五天然氣接收站需準時完工才可能應對供電難題。

今（2022）年3月3日全台發生大停電，台電公司宣稱，興達電廠開關廠爆炸當時的供電備轉容量率高達24.61％（註1），而停電的主因則是位於台南的龍崎超高壓變電所輸配線路故障，並非缺電所致。不過經濟部事後向行政院提交的《303停電事故檢討報告》中，卻明白指出在龍崎超高壓變電所故障後，中部及北部電網立即與南部電網切離，隨後因中、北部自身供電不足，最終才會導致全台大規模停電。

缺乏能源的台灣，電力從哪裡來？

充足且穩定的電力供給關係到整個國家的經濟發展命脈，各國政府無不因此竭盡心力地確保各式能源的取得無虞。如果我們檢視世界各國採取的發電方式，可以發現即使各國來自潔淨能源（泛指再生能源與核能）的電力占比，相較於上一個世紀已明顯提升。但是對全球絕大多數的國家而言，會衍生碳排的化石燃料仍是當前的發電主力。

對於化石燃料蘊藏量豐富的國家而言，能源取得並不是難事，除了自給自足，更有餘量可供出口；至於天然資源不足的國家，除了全力開發僅有的少量自主性能源，不足的部分只能依賴進口能源補齊。台灣屬於缺乏天然資源的國家，因此在電力布局上，除了滿足基本的用電需求，更必須優先評估各類能源取得的難易程度，以及儲存足夠能源量的可行性。

台灣能源供給高度依賴進口，根據經濟部能源局的統計資料，去（2021）年的能源進口量占了總供給量的98％，而能源總供給量的45％則用於公用發電及汽電共生（cogeneration）（註2），其中又以煤炭及天然氣發電占了最大部分，兩者合計超過八成。由此可知，目前台灣的發電方式仍以燃煤及燃氣（天然氣）為大宗，因此「能源取得是否順利」、「備用存量是否充足」這兩大問題，不僅攸關能源安全，更足以左右電力的供給。

在台灣，因用量大小、儲存腹地、儲存方式等不同考量，各類進口能源的安全存量不盡相同，其中石油為150天、煤炭為36天，天然氣則因季節差異為7～10天。如果未來發電方式想要邁向增氣減煤的道路，那麼現行的安全存量也就需要再進行調整。

火力發電居高不下？台灣電力供給的改變

隨著永續發展的聲浪四起，台灣的電力供給是否能夠從化石燃料邁向潔淨能源？讓我們先從過去的供電方式看起。依據經濟部能源局的資料，台灣過去十年的電力供給均以火力發電為主，核能發電及再生能源發電為輔，另搭配略高於1％的抽蓄水力發電，年發電量在此期間從2012年的2504億度增加至去年的2909億度，上升幅度高達16.2％（圖一）。

Photo Credit: 科學月刊 圖一｜台灣過去十年的總發電量變化。台灣在2012～ 2021年的年發電量呈現上升趨勢，從2504億度增加到2909億度，增幅度高達16.2％。

從能源類別來看，火力發電量在2012、2013年略低於2000億度，占比約為78％；之後便逐年增加，2017年甚至較2016年大幅增加157億度；到了去年，火力發電量已經突破2400億度，創下歷史新高，占比已超過83％（圖二）。

值得留意的是，火力發電占比曾於2017年創下85.9％的最高值，主因是當年度部分核電機組的提前除役及政治因素干擾，使得核能發電量與前一年相比驟減了93億度，因此才會增加火力發電量以滿足需求。

Photo Credit: 科學月刊 圖二｜台灣過去十年火力總發電量及占比變化。台灣火力發電量在2013年後逐年增加，並在2021年超過83％。2017年的高佔比則是因為部分核電機組提前除役及政治因素干擾，不足的電量需要火力發電補上。

從同一期間的核能發電量變化情形則可以看出，核電在2014年（含）之前的發電量可達400億度以上。但是從2015年開始，因為核一廠兩部機組相繼提前停止運轉，發電量逐漸下降，2017年發電量更僅剩224億度（圖三）。在前述干擾因素排除後，核二廠二號機於2018年6月重啟，年發電量逐步回升至300億度以上。

然而，核能發電量又於去年再度下滑，占比從前一年的11.2％大幅下跌至9.6％，主因則是核二廠一號機在去年7月1日提前停止運轉並進入除役階段。

Photo Credit: 科學月刊 圖三｜台灣過去十年核能總發電量及占比變化。台灣核電發電量從2015 起因為核一廠機組停止運轉而逐年下降，2018年核二廠二號機重啟，發電量回升，但2019年再度因核二廠一號機停止運轉而下跌。

而再生能源的發電量在過去十年間的成長超過六成，在2012～ 2021年間，從107億度增加到174億度（圖四）。台灣的各式再生能源中包含慣常式水力（註3）、地熱、太陽光電、風力、生質能、廢棄物能共六項，主要的發電量成長，則是貢獻自目前仍處於全力發展階段的太陽光電與風力發電。

其中太陽光電發電量更在去年一舉超越慣常式水力發電，在2016年創下的最高發電量（66億度），達到79億度。只不過因為台灣的總用電量持續上升，再生能源的發電量在去年整體發電量的占比僅達6％。

Photo Credit: 科學月刊 圖四｜台灣過去十年再生能源總發電量及占比變化。台灣的再生能源發電量在過去十年間的成長超過六成，但因為台灣的總用電量持續上升，再生能源的發電量在2021年整體發電量的占比僅6％。（資料來源：經濟部能源局）

從發電量的變化趨勢來看，2015～2021年期間，火力發電量占比都在八成以上。未來幾年，若再生能源發展未獲得爆發式的突破，在僅存的三部核電機組陸續除役後，火力發電占比持續攀升的情況恐怕難以避免。

台灣現在的電力供給情況

經濟部能源局最新的資料顯示，今年1～ 3月全台總發電量為653億度，與去年同期相比增加了10億度。其中燃煤、燃氣、燃油的發電量分別占了40.8％、40.1％、1.9％，而核能、再生能源、抽蓄式水力發電的發電量占比分別為8.4％、7.7％、1.1％。

此外，根據台電公司官網資料，全台尖峰用電量在去年7月27日刷新前一年的歷史新高，達到3884萬千瓦（kW），到了當日尖峰時段時，為應付突發狀況的備轉容量為395萬千瓦，不過供電燈號還是綠燈，代表備轉容量率大於10％，供電仍充裕。