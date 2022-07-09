《刺與浪：跨世代台灣同志散文讀本》：吳億偉〈花蓮的戀人〉

文：吳億偉

花蓮的戀人

多年後花蓮的戀人撥了我的手機，那陌生的號碼是一串密碼，螢幕裡的數字顯得無所適從，教人難以分析，只能猜想著到底是誰，在夜裡如此急促，畢竟這麼久過去了，我早已習慣無聲無息的一個人了。

「喂」的一聲幽微怯懦，我們打探彼此，我似乎是先知道了，時移多載，戀人的聲音我依舊熟悉，相隔遙遠，記憶是最好的畫師，只需要一點點線索就能勾勒出全部，輪廓漸漸清楚。聲音兩頭，是各自的城，原來熟悉的所在賸留殘像，不同久居的人，我們的花蓮只活在那些年，經過漂白稀釋，如老人般固執年少時光，自以為堅持腦中回憶才是正統，陸續造訪的改變都具威脅，崩解我的記憶版圖，儘管顫巍巍但究竟是真。

花蓮在我心中沒有時間的面貌。花蓮的戀人也是。我以為早就忘記一切，或者在那時我就決定忘記，一九九七年，中華路底的貝汝尚未歇業，旁邊的麥當勞不再是我和戀人的出沒地，迥於中正路下的麥當勞，全是孩童嬉鬧，我可以在午後透過弧狀的玻璃，靜靜觀看城市邊緣，有一搭沒一搭的車流，但我怎麼也不願意再進去了，架上滿滿的物品沾染花蓮戀人的身影，為了省錢總是藉口，其實我們要的是出走，從城北一路馳騁城南。遊蕩在量販店鐵架間，食物日常用品整齊排列，雖然便宜，但還是苦哈哈的抱怨好貴，最後簡單拿了幾樣東西，取笑何必多此一舉，接著打算要去哪裡吃好料。

常跟著我的是莫文蔚剛發行的第一張專輯主打歌〈愛自己〉，還是卡帶，一唱完，得手動倒帶，播放，歌詞反覆「Love yourself everyday，feeling good that’s your natural right……」我陷入自憐又自勵的生活情調，貝汝前的停車場，有幾台遊戲機，幾乎沒有小孩子坐在上頭玩過，就那麼一次，我從側門出去，投了十元，那超人造型的太空艙上下搖擺，唱著含糊的兒歌。它兀自動著，其他遊戲機沉默不予理會，寂寞的畫面，我走回麥當勞，望去，經過的路人群沒人注意，漸漸，漸漸，它越來越慢，然後就停止了。

金錢換來的時間總有用罄之時，我和花蓮的戀人出遊皆是為了吃食和購買，那時我以為是依賴，沒想到不過如一台遊戲機罷了。花蓮市的道路總壓在我們的胃口中，受不了住處附近小吃店又油又膩，千年不變的菜單，也不想鑽進市府路附近的自助餐包便當，繞過花崗山，轉過忠烈祠，駛上尚志陸橋，林森路是進入市區的第一條道路，再往前是國聲戲院。

初來花蓮時，只有二輪戲院，票價便宜，朋友們會一起合購招待卷，一部電影比一餐還便宜，新美祺、國聲都能使用。後來電影院翻修了，開始播放首輪電影，花蓮的戀人曾和朋友一同去看《鐵達尼號》，大排長龍，整整三個小時，朋友哭得唏哩嘩啦，相愛的兩人面臨生離死別，教人如何不惆悵，但戀人卻對自己沒落一滴眼淚感到驕傲，對我說著實不懂這有什麼好哭的，只是電影劇情啊，戲劇化的改變發生在幾天後，我必須開始獨自，擠身隊伍中等著進場，電影放映前我也知道自己不會哭，原因卻非劇情，而是不能為這樣的事情而流淚。

我從來不怪罪花蓮的戀人，儘管一同出遊的地點後來成為考驗，我相信自己可以承受，花蓮的戀人有了另外的生活圈，相知相惜的朋友，我獨自，遷居至和平路一條小巷子裡，一個月兩千租下了如公務員宿舍的房間，沒有電視、沒有冷氣，房東只給我一張上下鋪，和燃煤不完全的瓦斯爐，火一開，黑煙總不停往上冒，將白亮的油漆全都染黑。我以為那是一種隱喻，傷過之後純真不再的具體畫面。

是的，在結束與戀人的來往之後，我內心一部分也枯萎了，面對情感，再也沒辦法像以前簡單，更何況我與花蓮的戀人從未以戀人相待，再親密的舉止，後座的抱攬，甚至天寒貼心的外套口袋，保持的手溫，再再防衛祕密與禁忌的界線。我總是奢望戀人的擁抱，用以各種方式偷渡，試探最後的底線。但從來沒有想過那條底線是花蓮的海岸線。

花蓮的戀人在某年聖誕夜，於海岸遮攔的細雨裡，以一種隨意的口氣答應，機車急速奔馳在鵝黃色台十一線上，海面晦暗，僅有聲響，海浪拍打沿岸，刷刷，一望無際的黑，散布詭譎氣息，向著有光的我們身上來。我依著戀人的肩膀，那一刻萬事美好，原本只是遺憾從沒到過海岸公路，沒遇過花蓮的海，卻意外看見新天地，隨花蓮整裝待發。

可惜現實給了戀人一幢見海的高級公寓，與朋友合租過日，我擁有的仍是那五坪大的狹仄房間，窗戶裝滿抽風機，獨戶木造門只能用馬蹄鐵鎖緊。有時黃昏了，我獨自，往和平路東邊走，到底就是海，那時我不知已見過多少次花蓮的海，但那澄淨的碧藍猶深深感動我。

南濱公園白天時是鴿子天下，牠們占據了廣場，想跟牠們做朋友就是走到白鴿屋旁造型販賣機，投錢，掉出一管長長的飼料，蹲下，灑，全飛了過來，在面前慌忙爭食，牠們眼中只見飼料，沒有他物，等到地上淨空，便回到原來的地方去，對供給飼料者沒有絲毫情感。我怎麼能抱怨牠們現實，我曾經眼裡只有花蓮的戀人，但如今我們已回到原來的地方去，若我們不能供給自己愛情的養分，又怎麼能希冀別人為我們買下一管管希望。

只能朝向海洋，在山海小城中，特別珍惜。不知何時開始，我已經被這一面海給慣壞，西部總帶著一層灰濛的台灣海峽，引不起我的讚嘆，唯有太平洋，那藍到發亮的海面，才是真實。我可以坐在小丘上凝視海際線，任由時間在身軀遊移，偶爾看到大船，往西邊的花蓮港緩緩駛去，或出發遠洋捕魚，才稍稍喚醒意識。習慣獨自，寂寞似乎也解釋不出任何唏噓，我處在花蓮戀人的關鍵地，左手邊是海岸山脈，轉個彎，我與戀人第一次擁抱，面前是一條小徑，人群來來往往，曾經一同到來，幫忙拿著一只風箏，戀人將那菱形紙張在狂風中揚起，我眼中是抓織線的手與童稚般的神情，大理石桌上的書，被風快速翻頁，我無心停留，這一剎那才發現花蓮的戀人如此占據我的心思。