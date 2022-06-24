【2022台北電影節】選片人推薦必看私房片單，讓你茫茫片海不再漏掉好電影
我們想讓你知道的是
在影展開跑初期，如果你還沒決定好今年在台北電影節要看什麼影片，或是你已經排好了片單，但是不知道還有沒有不能錯過的漏網之魚，不妨參考看看筆者在今年選片過程中的心頭好。
文：洪健倫（台北電影節選片人）
2022台北電影節在6月23日盛大開幕，今年的選片團隊由筆者洪健倫與Pony馬曼容共同擔任選片人，看起來像是換了新面孔，但筆者過去在《放映週報》擔任主編時，就從前兩任策展人塗翔文、郭敏容在任期間，持續與影展團隊合作策劃影展報，並且在過去的兩年，也擔任北影「國際新導演競賽」的選片小組成員。而超級影癡Pony過去三年持續在節目部與前任選片人共同合作，她不但選片口味獨到，更相當熟悉北影的節目執行。
說到選片方向，筆者認為台北電影節一直有著「探險」的精神，這樣的精神是從「國際新導演競賽」為同心圓的核心，向外延伸進其他單元之中。
我們今年很重要的另一個功課則是和觀眾溝通，為此我們也拓展了選片的光譜，一方面延續過去幾年台北電影節在探索電影美學形式蹊徑與議題上累積的視野，希望持續深化我們和喜歡過往節目內容觀眾的關係；一方面我們也試著針對幾個單元微調方向，讓它們成為新朋友來到電影節的起點，也為他們的影展初體驗的觀影，留下美好的回憶。
在影展開跑初期，如果你還沒決定好今年在台北電影節要看什麼影片，或是你已經排好了片單，但是不知道還有沒有不能錯過的漏網之魚，不妨參考看看筆者在今年選片過程中的心頭好。
《誠實說謊家》（Promises）／電影萬物論單元
這部曾經入選威尼斯影展的《誠實說謊家》，由法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）主演，是一部和現在台灣大選將至的氛圍相當應景的電影。
雨蓓在片中飾演一名小鎮市長，是在首都巴黎近郊的一個衛星城鎮的父母官。能叫出市民名字的她，相當熟悉也關切地方的需求，積極在中央奔走爭取預算，在她任期尾聲卻仍差臨門一腳，就能獲得關鍵的基礎建設預算。她原本已宣布不再競選連任，由同黨的副手接棒參選，卻因為黨中央的一通電話，決定臨時大翻盤，重新爭取連任，宣佈獨立參選。
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AWS台灣雲端高峰會8月10日登場：實體活動盛大回歸，技術開發到產業趨勢兩日全掌握
我們想讓你知道的是
2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，為開發者與經理人提供深度交流機會，任何與雲端有所接觸的工作者都不容錯過。
AWS公開年度雲端技術盛會──2022 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將在8月10日至8月11日於台北南港展覽館二館舉行！歷經新冠疫情紛擾，睽違兩年AWS台灣雲端高峰會即將重回實體舉行，讓每位參與者走入規劃豐富的實體專區與各路開發者深度共學。立即報名點此。
今年主題「佈雲今日 ‧ 決勝未來」明顯表達數位轉型已是現在進行式。隨著新冠疫情及國際局勢改變的雙重影響，全球迎來的新常態經濟模式使雲端技術不再只是企業應變關鍵，更是走向安全、永續，以及鏈結未來的必經之途。因此，2022AWS台灣雲端高峰會中將展示當代最前瞻的雲端趨勢，帶領參與者運用現代化雲端洞悉市場數據，探索商業與技術的無限可能。
聚焦九大雲端主題：基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到
今年AWS台灣雲端高峰會不只集結領域中傑出的AWS技術專家、產業代表以及社群領袖，舉辦超過45場的產業及技術專題演講，分享最佳實踐案例、Demo 實機展演和客戶案例分析，還規劃包含證照認證、實作演練、CISO實戰工作坊等與AWS相關課程及工作坊。除此之外，會場也設置「AWS Game day & Developer Lounge」與「新創焦點」兩大專區，讓會眾能在精心規劃的空間內與其他開發者、新創公司透過高度互動的競賽與短講，深度交流彼此技術與經驗。
2022年，AWS台灣雲端高峰會致力打造深度交流的產業平台，聚焦雲端技術的九大面向，搭配各具特色的活動設計，從基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到。不僅為 C-level 與資深技術人員、企業經營與 IT 決策與管理者精心規劃議題內容，也在特別企劃內容中，為 IT Pro、解決方案架構師、開發人員、工程師與維運管理人員提供最佳實務經驗，讓無論AWS初學使用者還是資深產業經理人，都能在高峰會中吸收新知、了解趨勢，提升自我能力與視野。
無分初學大師，只要接觸雲端，你就應該參加AWS台灣雲端高峰會
符合以下關鍵字之一，你就應該參與AWS台灣雲端高峰會：
- 學無止盡－開發者、工程師、架構師
- 商業創新開發－新創團隊技術團隊成員
- 最佳化生產力－ IT專業人員、技術支援經理
- 掌握趨勢－創辦人、經營決策者
- 自我精進－學生、教職員、研究員
- 洞見趨勢－任何關注雲端趨勢者
AWS台灣雲端高峰會首日聚焦雲端服務、開發技術及新創，以技術相關內容為主，較適合具備初級主題知識之開發人員、工程師與 IT 專業人員；次日則圍繞產業解決方案提供、數位轉型等，以應用相關內容為主，較適合欲了解雲端技術如何為企業經營加分之經營決策者、解決方案架構師以及系統管理員。
如此縝密的規劃，無論是初上雲端的新手，還是乘雲縱橫產業多年的技術大師，甚至是非技術相關人士，都能在高峰會中依照自身工作職掌和興趣，安排個人化的專屬議程，從不同主題和技術能力演講中，滿足個人技術或視野的成長。
最重要的是，2022AWS雲端高峰會為免費參加，絕對是任何需要開拓雲端新經濟、自我加值的工作者不可錯過的年度盛會。
玩轉雲端核心技術！AWS DeepRacer人工智慧賽車同步登場
每年與台灣雲端高峰會共同舉行的「AWS DeepRacer智慧自駕車競賽」當然也不會缺席。AWS DeepRacer是 Amazon 產品背後所運用之人工智慧和機器學習等核心技術的具體化身，不僅是全球首個以自駕車競賽為主題賽車聯盟，也是機器學習（ML）與強化學習（RL）最友善、有趣、刺激的學習課程。
競賽設計不只替雲端技術增添不少趣味，激起各方開發者爭奪獎品、獲取冠軍榮耀的鬥志，搭配AWS所提供的免費入門課程及學習資源，更創造出技術學習與推廣的友善環境，也是AWS送給所有工程師最棒的寓教於樂場域。
精彩豐富的專題講座與寓教於樂的刺激競賽還不夠嗎？活動現場還有抽獎活動、深度參會集點以及問卷好禮，提早報到者再加碼早鳥禮！