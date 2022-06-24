【2022台北電影節】選片人推薦必看私房片單，讓你茫茫片海不再漏掉好電影

文：洪健倫（台北電影節選片人）

2022台北電影節在6月23日盛大開幕，今年的選片團隊由筆者洪健倫與Pony馬曼容共同擔任選片人，看起來像是換了新面孔，但筆者過去在《放映週報》擔任主編時，就從前兩任策展人塗翔文、郭敏容在任期間，持續與影展團隊合作策劃影展報，並且在過去的兩年，也擔任北影「國際新導演競賽」的選片小組成員。而超級影癡Pony過去三年持續在節目部與前任選片人共同合作，她不但選片口味獨到，更相當熟悉北影的節目執行。

說到選片方向，筆者認為台北電影節一直有著「探險」的精神，這樣的精神是從「國際新導演競賽」為同心圓的核心，向外延伸進其他單元之中。

我們今年很重要的另一個功課則是和觀眾溝通，為此我們也拓展了選片的光譜，一方面延續過去幾年台北電影節在探索電影美學形式蹊徑與議題上累積的視野，希望持續深化我們和喜歡過往節目內容觀眾的關係；一方面我們也試著針對幾個單元微調方向，讓它們成為新朋友來到電影節的起點，也為他們的影展初體驗的觀影，留下美好的回憶。

在影展開跑初期，如果你還沒決定好今年在台北電影節要看什麼影片，或是你已經排好了片單，但是不知道還有沒有不能錯過的漏網之魚，不妨參考看看筆者在今年選片過程中的心頭好。

Photo Credit: 台北電影節提供 第24屆台北電影節形象廣告《偶遇》由影展大使劉冠廷（右）和金馬影后陳淑芳演出，講述兩人在戲院相遇的可愛故事。

《誠實說謊家》（Promises）／電影萬物論單元

這部曾經入選威尼斯影展的《誠實說謊家》，由法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）主演，是一部和現在台灣大選將至的氛圍相當應景的電影。

雨蓓在片中飾演一名小鎮市長，是在首都巴黎近郊的一個衛星城鎮的父母官。能叫出市民名字的她，相當熟悉也關切地方的需求，積極在中央奔走爭取預算，在她任期尾聲卻仍差臨門一腳，就能獲得關鍵的基礎建設預算。她原本已宣布不再競選連任，由同黨的副手接棒參選，卻因為黨中央的一通電話，決定臨時大翻盤，重新爭取連任，宣佈獨立參選。