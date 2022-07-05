《決勝視角》：你跑步時喜歡環顧四周，還是緊盯眼前目標？

文：艾蜜莉．芭絲苔

縮小焦點使菁英運動員獲得佳績

長跑運動員瓊安．貝諾特．薩謬森（Joan Benoit Samuelson），讓自己腳上的鞋子保持在距離地面不超過60公分的高度，這高度跟艾金斯故事裡的7620公尺可說是天差地遠，但她也正是因此才能達到其他女性無法匹敵的成就。她是首位女性奧運馬拉松冠軍，贏得1984年夏季洛杉磯奧運競賽，是奧運舉辦的第一屆女性馬拉松。

薩謬森高中開始長跑，她曾在滑雪時出意外，摔斷了腿，長跑是為了幫助腿傷復原。上大學以後，她參加1979年的波士頓馬拉松，當時薩謬森還是位沒沒無聞的選手，卻贏得馬拉松，甚至比之前的最快紀錄快了8分鐘。4年後她又破了自己的紀錄，快了12分鐘，創下新的世界紀錄。

她是怎麼做到的？

雖然薩謬森從來沒見過佩茲伐和艾金斯，但是她克服挑戰的技巧，呼應了相機鏡頭與精密設計的靶心燈具系統，便是以縮小的焦點觀看周遭的世界。

薩謬森跑步的時候，會掃視前方的跑者，挑選其中一位（例如：穿粉紅色短褲的跑者）超越對方，再找新的跑者超越對方。她設下的目標看似遙不可及（確切來說是42公里，這目標聽起來確實是大多數人辦不到的），但是她把目標拆成幾個做得到的小目標。

薩謬森設下的是頗具挑戰性卻有可能達成的目標，既可激勵人心又不至於壓垮人，可催促她更快往前邁進，卻不會筋疲力盡。薩謬森在馬拉松的最後四分之一賽程，都用到這個方式，一直堅持到抵達終點線。她訓練視線只集中於每個小目標，儘管她跟其他人一樣，會在某一刻會體驗到疲憊，但眼前的小目標還是激勵著她，使她跑得更快。如此一來，一度看似遙遠的大目標也會變得明確，位於目光可及之處。

一月的某個寒夜，我坐在布魯克林基督教青年會（YMCA）的地板上，想通了一件事：薩謬森的成就相當出眾，但她的技巧其實跟其他的卓越跑者一樣。

名為「巔峰速率」（Zenith Velocity）的菁英跑者團隊，會在這家基督教青年會的跑道進行訓練，一週一次，這裡的跑道長度為正常跑道的四分之一。

這些跑者獲得不少獎項，有一位是奈及利亞跑得最快的男性，還有一位是千里達第三名的跑者，他跟史上跑得最快，綽號為「閃電」的尤塞恩．波特（Usain “Lightning”Bolt）一起接受訓練。另一位是拉隆德．高登（Lalonde Gordon），他獲得兩面奧運銅牌，也是托巴哥拿到奧運獎牌的第一人。

這些菁英跑者回到住處前，花了些時間跟我聊聊他們是怎麼看眼前的路。

我向他們說明研究「集中注意力」的科學家，所認為的「集中注意力」是什麼意思。我問跑者：「跑步時在看什麼，是把視線和注意力放在某個目標上嗎？像終點線或直線路段的末端？」

我還問他們是不是使用廣泛的注意力？會不會轉頭去看前方的彎道或左右兩側的人？會不會為了看清側邊，就四處轉動眼睛？

「巔峰速率」的每位菁英跑者都坦白表示，雖然很想時時注意競賽狀況，但使用的技巧還是類似於薩謬森的視覺技巧，最常使用縮小焦點的技巧，認為要擊敗其他跑者的話，這種技巧的效果肯定勝過於其他。

視角影響實際感受

暫且不提菁英運動員從來不擔心泳裝季節即將到來，他們的日常經驗還有許多層面跟我不一樣，也跟那些自覺不屬於菁英運動員的人們不同。最大差異在於，菁英運動員觀看周圍空間的方式，似乎不太在意周圍，且似乎也是以不同角度看待挑戰。

有研究證實，人體的生理狀態，確實會影響人們理解運動的方式。相較於體重較輕、體力較多的人，體重較重又疲累的人，會把同一段距離看得比較遠，即使那段路途是有能力完成的。當我們看到應該能爬完的階梯或應該能登上的斜坡，也會發生同樣的情況，若難以起身走動，就會覺得眼前所處環境帶來的挑戰顯得更為艱鉅。

美國維吉尼亞大學針對60位資深跑者進行研究。這些跑者一週至少慢跑3次，一次跑近5公里以上，在他們出門慢跑前和慢跑後要回答研究人員的問題。

當他們去跑步時，可以挑選自己喜歡的路線，只是起點要是某座山丘的山腳，終點是另一座山丘的山腳。跑者在開始前和結束時，要分別估算山丘的坡度，透過移動量角器上的角度尺，來表示他們眼前看到的斜坡。

儘管受試者全都是結實的跑者，但當他們都表示疲累時，山丘的坡度看起來會比較陡。跑者疲累的時候，會覺得山坡的坡度比不累時的坡度多50％。

我在個人實驗室也發現到一點，不用慢跑好幾公里，就能讓人在這世界走動更為費力棘手。

測量受試者的腰圍和臀圍，當作整體身材的指標，接著請受試者估算自己與終點線之間的距離，並將終點線的位置標示在空白地圖上，這張地圖只有起點的記號，以及受試者所在地的標誌。在這段途中，受試者要負重抵達終點。在這項實驗中，受試者的任務就是思考終點線的位置，並在地圖上指出來。

要預測受試者會把終點線標在哪裡，受試者的腰臀比是可靠的指標，但受試者並不曉得這點。相較於身材結實的受試者，身材不結實的受試者心目中的終點線距離更遙遠。

在人們疲累時會發生的感知誇大，也會出現在日常難以控制體重的人們身上。對於那些覺得難以做完運動的人們，運動會顯得更令人卻步。

把運動「看」得很容易