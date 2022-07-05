《決勝視角》：你跑步時喜歡環顧四周，還是緊盯眼前目標？
我們想讓你知道的是
縮小焦點法會指引我們如何觀看周遭世界。我們以何種角度看待自己進行的健身、有多有效率的健身，都會因角度的不同而產生變化。這種視覺策略之所以成效甚高，原因就在於人的心智。
文：艾蜜莉．芭絲苔
縮小焦點使菁英運動員獲得佳績
長跑運動員瓊安．貝諾特．薩謬森（Joan Benoit Samuelson），讓自己腳上的鞋子保持在距離地面不超過60公分的高度，這高度跟艾金斯故事裡的7620公尺可說是天差地遠，但她也正是因此才能達到其他女性無法匹敵的成就。她是首位女性奧運馬拉松冠軍，贏得1984年夏季洛杉磯奧運競賽，是奧運舉辦的第一屆女性馬拉松。
薩謬森高中開始長跑，她曾在滑雪時出意外，摔斷了腿，長跑是為了幫助腿傷復原。上大學以後，她參加1979年的波士頓馬拉松，當時薩謬森還是位沒沒無聞的選手，卻贏得馬拉松，甚至比之前的最快紀錄快了8分鐘。4年後她又破了自己的紀錄，快了12分鐘，創下新的世界紀錄。
她是怎麼做到的？
雖然薩謬森從來沒見過佩茲伐和艾金斯，但是她克服挑戰的技巧，呼應了相機鏡頭與精密設計的靶心燈具系統，便是以縮小的焦點觀看周遭的世界。
薩謬森跑步的時候，會掃視前方的跑者，挑選其中一位（例如：穿粉紅色短褲的跑者）超越對方，再找新的跑者超越對方。她設下的目標看似遙不可及（確切來說是42公里，這目標聽起來確實是大多數人辦不到的），但是她把目標拆成幾個做得到的小目標。
薩謬森設下的是頗具挑戰性卻有可能達成的目標，既可激勵人心又不至於壓垮人，可催促她更快往前邁進，卻不會筋疲力盡。薩謬森在馬拉松的最後四分之一賽程，都用到這個方式，一直堅持到抵達終點線。她訓練視線只集中於每個小目標，儘管她跟其他人一樣，會在某一刻會體驗到疲憊，但眼前的小目標還是激勵著她，使她跑得更快。如此一來，一度看似遙遠的大目標也會變得明確，位於目光可及之處。
一月的某個寒夜，我坐在布魯克林基督教青年會（YMCA）的地板上，想通了一件事：薩謬森的成就相當出眾，但她的技巧其實跟其他的卓越跑者一樣。
名為「巔峰速率」（Zenith Velocity）的菁英跑者團隊，會在這家基督教青年會的跑道進行訓練，一週一次，這裡的跑道長度為正常跑道的四分之一。
這些跑者獲得不少獎項，有一位是奈及利亞跑得最快的男性，還有一位是千里達第三名的跑者，他跟史上跑得最快，綽號為「閃電」的尤塞恩．波特（Usain “Lightning”Bolt）一起接受訓練。另一位是拉隆德．高登（Lalonde Gordon），他獲得兩面奧運銅牌，也是托巴哥拿到奧運獎牌的第一人。
這些菁英跑者回到住處前，花了些時間跟我聊聊他們是怎麼看眼前的路。
我向他們說明研究「集中注意力」的科學家，所認為的「集中注意力」是什麼意思。我問跑者：「跑步時在看什麼，是把視線和注意力放在某個目標上嗎？像終點線或直線路段的末端？」
我還問他們是不是使用廣泛的注意力？會不會轉頭去看前方的彎道或左右兩側的人？會不會為了看清側邊，就四處轉動眼睛？
「巔峰速率」的每位菁英跑者都坦白表示，雖然很想時時注意競賽狀況，但使用的技巧還是類似於薩謬森的視覺技巧，最常使用縮小焦點的技巧，認為要擊敗其他跑者的話，這種技巧的效果肯定勝過於其他。
視角影響實際感受
暫且不提菁英運動員從來不擔心泳裝季節即將到來，他們的日常經驗還有許多層面跟我不一樣，也跟那些自覺不屬於菁英運動員的人們不同。最大差異在於，菁英運動員觀看周圍空間的方式，似乎不太在意周圍，且似乎也是以不同角度看待挑戰。
有研究證實，人體的生理狀態，確實會影響人們理解運動的方式。相較於體重較輕、體力較多的人，體重較重又疲累的人，會把同一段距離看得比較遠，即使那段路途是有能力完成的。當我們看到應該能爬完的階梯或應該能登上的斜坡，也會發生同樣的情況，若難以起身走動，就會覺得眼前所處環境帶來的挑戰顯得更為艱鉅。
美國維吉尼亞大學針對60位資深跑者進行研究。這些跑者一週至少慢跑3次，一次跑近5公里以上，在他們出門慢跑前和慢跑後要回答研究人員的問題。
當他們去跑步時，可以挑選自己喜歡的路線，只是起點要是某座山丘的山腳，終點是另一座山丘的山腳。跑者在開始前和結束時，要分別估算山丘的坡度，透過移動量角器上的角度尺，來表示他們眼前看到的斜坡。
儘管受試者全都是結實的跑者，但當他們都表示疲累時，山丘的坡度看起來會比較陡。跑者疲累的時候，會覺得山坡的坡度比不累時的坡度多50％。
我在個人實驗室也發現到一點，不用慢跑好幾公里，就能讓人在這世界走動更為費力棘手。
測量受試者的腰圍和臀圍，當作整體身材的指標，接著請受試者估算自己與終點線之間的距離，並將終點線的位置標示在空白地圖上，這張地圖只有起點的記號，以及受試者所在地的標誌。在這段途中，受試者要負重抵達終點。在這項實驗中，受試者的任務就是思考終點線的位置，並在地圖上指出來。
要預測受試者會把終點線標在哪裡，受試者的腰臀比是可靠的指標，但受試者並不曉得這點。相較於身材結實的受試者，身材不結實的受試者心目中的終點線距離更遙遠。
在人們疲累時會發生的感知誇大，也會出現在日常難以控制體重的人們身上。對於那些覺得難以做完運動的人們，運動會顯得更令人卻步。
把運動「看」得很容易
Tags：
36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。