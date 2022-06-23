〈停電時請離開〉：那些停電的夜，你在做什麼？

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

一座橋燃燒，許多燈光隨之熄滅，黑幕垂下。城市忽然暗去，讓你我驚覺文明的脆弱，香港如此燠熱，那股難耐的火，無數責怪與抱怨。This city is dying，船會沉沒，城會暗啞。

現代都市停電總是異常，打破無聊循環。也許當文明、理性的光褪去，世界才能呈現。螢幕不再發亮，沒有引誘、刺激，張開雙眸將會看見，城市本有的自然，內心的微光。

台灣詩人楊佳嫻，今年四月寫的詩，像預言。台灣距離香港不遠，相對有較多停電意外，不少文藝作品都曾書寫相關題材。這首〈停電時離開〉，短小精鍊，是在黑潮中靜觀的詩歌。

〈停電時離開〉 楊佳嫻 河流彎曲遲緩

像一條繩索

已經用過 雨落下是沙子

我埋在裡面

你從我臉上走過 沒有什麼可說

比如一座橋

清醒著聽

地球生鏽 沙子握住那些

死者的手

匍匐離開的水

一切發光裝置 繩索能記住

它的歷史嗎

你知道我愛你 橋下升起微弱的煙

繼續睡吧雨

會盡責地

覆蓋我們

Photo Credit: Reuters / 達志影像

停電，其實是最適合離開的時機，離開日常，離開自己的居所，走到滿天繁星的夜幕底下，走到附近的河流，聆聽自己心跳，以及流水。那應該是良辰美景，彷彿，充滿靈性一刻。

但詩人眼中，河流是彎曲遲緩，用過之繩；雨點灑下，竟如粗糙的沙子將我埋沒。文明摧毀自然，殘舊、乾旱，讓人窒息，世界依然無聲吶喊，唯順時間之河，流動。

詩人說，世界說：對的，一切沒什麼可說。這些你我都早已知道，卻並未真正連繫。一座橋的相接，唯獨在停電時，顯得重要，「清醒著聽／地球生鏽」，消耗與止竭的對話。

所有生命，自然、文明，都離不開流逝。漏斗的沙子不斷跌落，像無數才子的浪淘沙，我們終會被沙雨掩蓋，水將乾涸於大漠，一切發光裝置，逃不過必須停電離開之日。

「我來到這個世界上，只帶著紙、繩索和身影」，北島的詩句，我們隻身來到此世，多乾淨。古人論聖人有情無情，「情之所鍾，正在我輩」，即使山會枯，海會爛，詩人仍然有情地說。

繩索的比喻，又能象徵最古老的記事符號。若語言文字一旦脫離感情，無生命的線條，唯獨我們予以意義，始有歷史、文學可言。

縱使河流記不住它的歷史，仍有詩歌見證。人與自然，可以是上善若水、厚德載物，沒有土地，可供安身立命，我們什麼都不是。這種無私的關愛，詩人在文明熄滅後看見了。

燃燒的橋，微弱的煙，是否連繫隨時消亡？生活仍然繼續，停電與否，我們仍需睡覺。時間之雨，天地不仁，都將一視同仁覆蓋，恆古如此的溫柔，也是從不更改的殘酷。

楊佳嫻的〈停電時請離開〉，真摯動人。讓我們面對意外，現在或將來的黑潮，都學懂了思考、觀察的趣味，種種可能。離開的問題：那些停電的夜，你在做什麼？留待我們回答。

本文獲作者授權轉載，原文請看《德尼思化》Medium。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin