〈停電時請離開〉：那些停電的夜，你在做什麼？
我們想讓你知道的是
一座橋的相接，唯獨在停電時，顯得重要，「清醒著聽／地球生鏽」，消耗與止竭的對話。
文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）
一座橋燃燒，許多燈光隨之熄滅，黑幕垂下。城市忽然暗去，讓你我驚覺文明的脆弱，香港如此燠熱，那股難耐的火，無數責怪與抱怨。This city is dying，船會沉沒，城會暗啞。
現代都市停電總是異常，打破無聊循環。也許當文明、理性的光褪去，世界才能呈現。螢幕不再發亮，沒有引誘、刺激，張開雙眸將會看見，城市本有的自然，內心的微光。
台灣詩人楊佳嫻，今年四月寫的詩，像預言。台灣距離香港不遠，相對有較多停電意外，不少文藝作品都曾書寫相關題材。這首〈停電時離開〉，短小精鍊，是在黑潮中靜觀的詩歌。
〈停電時離開〉 楊佳嫻
河流彎曲遲緩
像一條繩索
已經用過
雨落下是沙子
我埋在裡面
你從我臉上走過
沒有什麼可說
比如一座橋
清醒著聽
地球生鏽
沙子握住那些
死者的手
匍匐離開的水
一切發光裝置
繩索能記住
它的歷史嗎
你知道我愛你
橋下升起微弱的煙
繼續睡吧雨
會盡責地
覆蓋我們
停電，其實是最適合離開的時機，離開日常，離開自己的居所，走到滿天繁星的夜幕底下，走到附近的河流，聆聽自己心跳，以及流水。那應該是良辰美景，彷彿，充滿靈性一刻。
但詩人眼中，河流是彎曲遲緩，用過之繩；雨點灑下，竟如粗糙的沙子將我埋沒。文明摧毀自然，殘舊、乾旱，讓人窒息，世界依然無聲吶喊，唯順時間之河，流動。
詩人說，世界說：對的，一切沒什麼可說。這些你我都早已知道，卻並未真正連繫。一座橋的相接，唯獨在停電時，顯得重要，「清醒著聽／地球生鏽」，消耗與止竭的對話。
所有生命，自然、文明，都離不開流逝。漏斗的沙子不斷跌落，像無數才子的浪淘沙，我們終會被沙雨掩蓋，水將乾涸於大漠，一切發光裝置，逃不過必須停電離開之日。
「我來到這個世界上，只帶著紙、繩索和身影」，北島的詩句，我們隻身來到此世，多乾淨。古人論聖人有情無情，「情之所鍾，正在我輩」，即使山會枯，海會爛，詩人仍然有情地說。
繩索的比喻，又能象徵最古老的記事符號。若語言文字一旦脫離感情，無生命的線條，唯獨我們予以意義，始有歷史、文學可言。
縱使河流記不住它的歷史，仍有詩歌見證。人與自然，可以是上善若水、厚德載物，沒有土地，可供安身立命，我們什麼都不是。這種無私的關愛，詩人在文明熄滅後看見了。
燃燒的橋，微弱的煙，是否連繫隨時消亡？生活仍然繼續，停電與否，我們仍需睡覺。時間之雨，天地不仁，都將一視同仁覆蓋，恆古如此的溫柔，也是從不更改的殘酷。
楊佳嫻的〈停電時請離開〉，真摯動人。讓我們面對意外，現在或將來的黑潮，都學懂了思考、觀察的趣味，種種可能。離開的問題：那些停電的夜，你在做什麼？留待我們回答。
本文獲作者授權轉載，原文請看《德尼思化》Medium。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
我們想讓你知道的是
黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。
在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。
融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。
愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。
平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。
與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。
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