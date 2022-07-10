宋怡慧《有情人間》：《紅樓夢》帶我走進大觀園，在曲迴的人情裡風風火火地走一回

我們想讓你知道的是
一如此刻我重讀《紅樓夢》，十二金釵或娉娉婷婷，或款步姍姍，或悠然恬謐，或處心積慮，每一個巧笑倩兮，都藏有難言的心事。光靄浮動，悱惻輾轉，人物已走遠，我還沉浸在曹雪芹的文字裡，久久無法抽身！
文：宋怡慧
向作家索取人生解方
最近，時光的印記大多留在SONG讀培訓課程的準備。團內夥伴透過激盪創意、分享策略、跨域設計的共備形式，最終皆能以專業的姿態，目標一致，互相扶持，走上實踐家分享的舞臺。置身在教學相長的氛圍裡，自然窺見水到渠成的斐然成果。
昨晚不經意瀏覽到團內秋香老師的臉書分享文，已是半夜三更時。我被熱情的文字薰染著心緒，眼淚竟就不自覺地流下來。即便我們都是一滴小水滴，匯集在一起，也可成為廣袤的閱讀海洋。真誠感人的紀錄，展現共好的力量，我們用閱讀重新找回課室的溫度。
身為語文老師的初心常是簡單素樸，期待學子在浩瀚書海中，窺見君子氣度的奧義，學會以禮待人、舉止有情、行事有義的固有傳統。面對AI科技的衝擊，即使過往的傳統被視為過氣的、落伍的符號，但仿若有光的古典文學，仍是我心中不可取代的價值。
想要安頓被討厭的忐忑，想要療癒失去的痛苦，想要撫慰不被了解的傷痛，林林總總升騰的情緒，像是一面鏡子，它也正映照此刻的真實生活。除了找到親近的人傾訴，許自己一段閱讀的時光，也能尋回靜謐的心境。例如，《理性與感性》曾溫柔地告訴我：再絕望也可以找到一條路前行。《天橋上的魔術師》讓我明白：不要害怕失去，消失的東西，才有機會永遠不被遺忘。《流浪者之歌》深情款款地帶領我，持續走在愛與真理的路上。
在人生中最壞的時刻，除了無能為力地不斷流淚之外，與我猛然遇見的滿牆書籍，給予我支持的力量。它溫柔地與我的指尖碰觸，用療癒的字句輕撫我，安靜深情地替我拂去淚水，世間所有的問題，都能找到解決之道，一如「白髮漁樵江渚上，慣看秋月春風」的豁達超然，不也是生命沉澱而來的智慧？當我們褪去一無所有的恐懼，在「古今多少事，都付笑談中」的路引下，每一本書都像靜待我們的知音，像久違的老友，相聚的時刻，讓時光定格，我懂你的歡聲笑語，你懂我眉宇的悲愁，在相互理解的流光裡對望著。
一個人即使再孤獨，只要有文字輕柔地相伴，就能擁有被理解的幸運，從中也學會安靜聆聽自己的心聲。一如此刻我重讀《紅樓夢》，十二金釵或娉娉婷婷，或款步姍姍，或悠然恬謐，或處心積慮，每一個巧笑倩兮，都藏有難言的心事。光靄浮動，悱惻輾轉，人物已走遠，我還沉浸在曹雪芹的文字裡，久久無法抽身！
《紅樓夢》對我來說不只是清朝大家族由盛而衰的蒼涼故事，走進大觀園風景裡，悠悠深巷，雨滴屋簷，淅淅瀝瀝，都看到心坎去了。賈寶玉的優柔寡斷，林黛玉的多愁善感，薛寶釵的精明巧言，愛恨情愁、喜悲無常，一回眸，一呼喚，聲聲劫難！凡人呀！一生尋愛求情，有的謹慎果敢，有的瀟灑隨性。人性呀！精明幹練的，不食人間煙火的，奮力抵抗命運的，能屈能伸的，隨波逐流的，沉默寡言的，哪一個不是想活得風風火火，沒有遺憾。
我在《紅樓夢》曲迴的人情裡，風風火火地走一回。到底是我從書中理解了作者曹雪芹的崎嶇難行？還是理解了自己的左右為難？或自始至終，我只不過是個看戲的局外人？暖意漸濃，春柳綠了，莫不是在書寫自己的春日物語？漫步在青石街道，蜿蜒的是誰的心情？拂面春風，白牆黛瓦之外，旖旎風光，自成一幅畫卷。殷紅夕照，廡下古韻悠長，足跡來來回回，光影流流轉轉。掩卷之際，我的一行清淚同理作者執意為大時代平凡人物給的快意落款，抑或是企圖翻案角色的讀者反骨？
猶記，中學時期擔任校刊編輯，與吳友梅校長的一次貼身採訪，體會到范仲淹「先天下之憂而憂、後天下之樂而樂」的聖人風範。這位神父校長把人生歲月都奉獻給學校，希望每個年輕的孩子都能在校園中感受到愛與善，他願意成為替我們擋風遮雨的一片天。當年的我，眼中有淚，心中有火，領悟到讀書是實踐「助人利他」的知識分子天命。
成為國文老師之後，只要在課堂上到〈岳陽樓記〉，就會想起友梅校長，他在我內心就是個活脫脫的現代范仲淹。或許，內心嚮往范仲淹「義田」的生命抉擇，讓我漸漸地邁向用知識改變命運的旅程，追隨他的君子遺風，努力當一顆閃亮他人生命的小小恆星。我常自勉：每天累積一點善意，集結一些美好，就能讓世界升溫0.01度。
身為一位教師，我能理解要和孩子們談「聖人」之志，真的離他們太遙遠了。如果，要他們做回可愛的自己，或許是比較容易實現的目標。但我又私心地想把引領時代潮流的聖哲們，輕鬆地帶進課堂，讓他們在知識的長廊中不經意地邂逅彼此、互相提問，思索在人生的各種選擇之中，有什麼是穿越時空，可以持續守護的生命價值？
感謝每位曾跨越千年與我以文字交會的文人作家，讓我在跨時代的思想流光裡，有個鮮活的形象去感同身受他們的理想與經歷過的苦難。他們活在自我實現的壯闊世代，即便人情澆薄，也要強悍、不留遺憾地活著。他們不擔心被世人誤解，帶著倔強的骨氣，堅持與困境搏鬥。在經典作品中，那些耳熟能詳的字句，總在不同的時期反問我：「對酒當歌，人生幾何？譬如朝露，去日苦多。」你真能選對職涯，找到共患難的知音？面對貶謫苦難，屈原有他要克服的心結，蘇軾有他要掙脫的死劫，放浪形骸、曠達不羈的文人，他們要學習的不僅是生命淬鍊而來的自我寬慰，也是在人生淒風苦雨的時刻，帶著微笑持續堅持與自我超越。
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城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
我們想讓你知道的是
後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
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