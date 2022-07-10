宋怡慧《有情人間》：《紅樓夢》帶我走進大觀園，在曲迴的人情裡風風火火地走一回

文：宋怡慧

向作家索取人生解方

最近，時光的印記大多留在SONG讀培訓課程的準備。團內夥伴透過激盪創意、分享策略、跨域設計的共備形式，最終皆能以專業的姿態，目標一致，互相扶持，走上實踐家分享的舞臺。置身在教學相長的氛圍裡，自然窺見水到渠成的斐然成果。

昨晚不經意瀏覽到團內秋香老師的臉書分享文，已是半夜三更時。我被熱情的文字薰染著心緒，眼淚竟就不自覺地流下來。即便我們都是一滴小水滴，匯集在一起，也可成為廣袤的閱讀海洋。真誠感人的紀錄，展現共好的力量，我們用閱讀重新找回課室的溫度。

身為語文老師的初心常是簡單素樸，期待學子在浩瀚書海中，窺見君子氣度的奧義，學會以禮待人、舉止有情、行事有義的固有傳統。面對AI科技的衝擊，即使過往的傳統被視為過氣的、落伍的符號，但仿若有光的古典文學，仍是我心中不可取代的價值。

想要安頓被討厭的忐忑，想要療癒失去的痛苦，想要撫慰不被了解的傷痛，林林總總升騰的情緒，像是一面鏡子，它也正映照此刻的真實生活。除了找到親近的人傾訴，許自己一段閱讀的時光，也能尋回靜謐的心境。例如，《理性與感性》曾溫柔地告訴我：再絕望也可以找到一條路前行。《天橋上的魔術師》讓我明白：不要害怕失去，消失的東西，才有機會永遠不被遺忘。《流浪者之歌》深情款款地帶領我，持續走在愛與真理的路上。

在人生中最壞的時刻，除了無能為力地不斷流淚之外，與我猛然遇見的滿牆書籍，給予我支持的力量。它溫柔地與我的指尖碰觸，用療癒的字句輕撫我，安靜深情地替我拂去淚水，世間所有的問題，都能找到解決之道，一如「白髮漁樵江渚上，慣看秋月春風」的豁達超然，不也是生命沉澱而來的智慧？當我們褪去一無所有的恐懼，在「古今多少事，都付笑談中」的路引下，每一本書都像靜待我們的知音，像久違的老友，相聚的時刻，讓時光定格，我懂你的歡聲笑語，你懂我眉宇的悲愁，在相互理解的流光裡對望著。

一個人即使再孤獨，只要有文字輕柔地相伴，就能擁有被理解的幸運，從中也學會安靜聆聽自己的心聲。一如此刻我重讀《紅樓夢》，十二金釵或娉娉婷婷，或款步姍姍，或悠然恬謐，或處心積慮，每一個巧笑倩兮，都藏有難言的心事。光靄浮動，悱惻輾轉，人物已走遠，我還沉浸在曹雪芹的文字裡，久久無法抽身！

《紅樓夢》對我來說不只是清朝大家族由盛而衰的蒼涼故事，走進大觀園風景裡，悠悠深巷，雨滴屋簷，淅淅瀝瀝，都看到心坎去了。賈寶玉的優柔寡斷，林黛玉的多愁善感，薛寶釵的精明巧言，愛恨情愁、喜悲無常，一回眸，一呼喚，聲聲劫難！凡人呀！一生尋愛求情，有的謹慎果敢，有的瀟灑隨性。人性呀！精明幹練的，不食人間煙火的，奮力抵抗命運的，能屈能伸的，隨波逐流的，沉默寡言的，哪一個不是想活得風風火火，沒有遺憾。

我在《紅樓夢》曲迴的人情裡，風風火火地走一回。到底是我從書中理解了作者曹雪芹的崎嶇難行？還是理解了自己的左右為難？或自始至終，我只不過是個看戲的局外人？暖意漸濃，春柳綠了，莫不是在書寫自己的春日物語？漫步在青石街道，蜿蜒的是誰的心情？拂面春風，白牆黛瓦之外，旖旎風光，自成一幅畫卷。殷紅夕照，廡下古韻悠長，足跡來來回回，光影流流轉轉。掩卷之際，我的一行清淚同理作者執意為大時代平凡人物給的快意落款，抑或是企圖翻案角色的讀者反骨？

猶記，中學時期擔任校刊編輯，與吳友梅校長的一次貼身採訪，體會到范仲淹「先天下之憂而憂、後天下之樂而樂」的聖人風範。這位神父校長把人生歲月都奉獻給學校，希望每個年輕的孩子都能在校園中感受到愛與善，他願意成為替我們擋風遮雨的一片天。當年的我，眼中有淚，心中有火，領悟到讀書是實踐「助人利他」的知識分子天命。

成為國文老師之後，只要在課堂上到〈岳陽樓記〉，就會想起友梅校長，他在我內心就是個活脫脫的現代范仲淹。或許，內心嚮往范仲淹「義田」的生命抉擇，讓我漸漸地邁向用知識改變命運的旅程，追隨他的君子遺風，努力當一顆閃亮他人生命的小小恆星。我常自勉：每天累積一點善意，集結一些美好，就能讓世界升溫0.01度。

身為一位教師，我能理解要和孩子們談「聖人」之志，真的離他們太遙遠了。如果，要他們做回可愛的自己，或許是比較容易實現的目標。但我又私心地想把引領時代潮流的聖哲們，輕鬆地帶進課堂，讓他們在知識的長廊中不經意地邂逅彼此、互相提問，思索在人生的各種選擇之中，有什麼是穿越時空，可以持續守護的生命價值？

感謝每位曾跨越千年與我以文字交會的文人作家，讓我在跨時代的思想流光裡，有個鮮活的形象去感同身受他們的理想與經歷過的苦難。他們活在自我實現的壯闊世代，即便人情澆薄，也要強悍、不留遺憾地活著。他們不擔心被世人誤解，帶著倔強的骨氣，堅持與困境搏鬥。在經典作品中，那些耳熟能詳的字句，總在不同的時期反問我：「對酒當歌，人生幾何？譬如朝露，去日苦多。」你真能選對職涯，找到共患難的知音？面對貶謫苦難，屈原有他要克服的心結，蘇軾有他要掙脫的死劫，放浪形骸、曠達不羈的文人，他們要學習的不僅是生命淬鍊而來的自我寬慰，也是在人生淒風苦雨的時刻，帶著微笑持續堅持與自我超越。