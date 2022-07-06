《我的躁鬱媽媽》：親手將媽媽送進精神病院，我跟妹妹無語地上演不孝女的戲碼
我們想讓你知道的是
「現實感」是評斷精神病患的重要標準，但在這裡，什麼是現實、什麼是幻想，又什麼是可以讓人活得有尊嚴的方式……我只能說，如果待久一點，我可能也會瘋掉吧！
文：恆昕、李嘉修
跟媽媽一起住進精神病院
在媽媽躁症發病之前，我對於精神病院的了解跟大家差不多，好像是「關瘋子的地方」。那次的躁症發作，是由我跟妹妹打電話叫救護車及警察一起送到醫院的。當時我們的內心是撕裂的：理智上，我知道這是必要且不得不的做法，但感性上，仍充滿「我親手將媽媽送進精神病院」的罪惡感。送進急診之前，當然她極度掙扎、謾罵，但後來媽媽閉上眼睛、像是睡著了一樣，完全沒有發出任何聲音與動靜，如同在昏睡。診療與辦理住院期間，我只能跟妹妹在一旁，無語地上演不孝女的戲碼，但那時心裡是踏實的，儘管腦袋是空的。心疼媽媽將要被「關」之際，跟護理師提出可否先陪媽媽住在急性病房一晚的要求（現在想想有點奇怪），經院方同意後，就這樣，我入住了杜鵑窩。
急性病房有著滿滿的規定。首先，通訊類產品不能帶進去，意思是我的手機得放在護理站，只能帶電話卡（對，我都已經快不知道那是什麼東西了）。接著，所有帶進去的東西都要被檢查，不合規定的便無法帶進去，包含任何金屬類物品，甚至連裙子的綁繩也不行，得換掉或剪掉。我之前並不知道，原來生活中有那麼多存在危險因子的東西。當然，我能理解前述物品對於病人可能造成的傷害，不過一旦生活中許多熟悉的物品被剝奪了，那種感覺還是怪怪的。除了物品之外，洗澡、吃飯、熱水等都有一定的供應時間，吹風機、指甲刀都要到護理站使用，嗯，難怪有人說：「我不想被關進來。」
急性病房是男女隔開的封閉病房，無法自由進出，有規定的探病時間，且進入女性病房前需穿越男性病房。經過男性病房只有短短的十公尺，但迎面而來的是一股酸臭的氣味、一些著病服走來走去的男人，有的用惡狠狠的眼神看著我、有的不停地搖頭晃腦、有的看著牆喃喃自語、有的不停地在罵人，我知道這是他們的病症，但感覺自己彷彿進入男子監獄，深怕突然間有誰衝過來咬我一口，說實在的，我會怕。
男、女病房區域，也都有加強保護的單人病房，我能理解當病人有強烈自傷傷人的狀態時，需要透過加強約束來保護，但看在我這個非專業的人眼裡，其實就是從監獄進階為關禁閉。過程中也看到有清潔阿姨在打掃，幫忙獨居房裡全身被約束的病人進行穢物清潔，那個畫面真的讓人不忍卒睹。
進入女性病房後，異味感較為消失，可能因為都是女生，那種被威脅的感覺也較輕，但仍有著極為不舒服的感受。有人立馬衝過來問我，妳是誰、妳來這裡幹嘛，順便展開一場身家調查。剛從監獄風雲場景走出來、驚魂未定的我，只能淺淺地回應。同寢室有人躺在床上，也有幾人群聚聊天，還有人不斷地擦拭物品，更有人以空洞的眼神，靜坐望著前方。走出病房，是一個半戶外的空間，病人可以在這裡自由走動，包含公共廁所、衛浴等。一進入廁所，好幾間都有意外的「黃金」，能理解的是部分病人生活自理能力可能不是那麼到位，但說真的讓人不太能接受這種環境。
雖然我的專業不是心理學，對於心理疾病的類型卻也略知一二，甫入住的一、兩個小時，就像是把過去所有讀過心理疾病的臨床症狀，密集地、交錯地真實呈現在眼前。只是通常接觸精神病症時，大多透過書本、電影或口述，而這是活生生的在眼前，那種感覺很不真實，卻又顯然過於真實。
匆忙入住的母親，從急診開始就像是昏睡了一樣，過了好幾個小時，她仍然一動也不動。我在旁邊一直跟她說話：「不要害怕，我會在這邊陪妳住一天」、「回家後，我會幫妳帶妳喜歡的東西來」，毫無反應的她讓我愈來愈擔心，因為護理師告訴我，就算是鎮定劑也應該早就退了。我一邊想著會不會是糖尿病導致藥效過重，或是藥物過敏等症狀，結果突然間，一動不動的她倏地起身，開始跟「室友」互動、熱情地自我介紹，如花蝴蝶般探索這個杜鵑窩。而她完全無視我的存在，白眼我並對我嗤之以鼻，我無言……。
急性病房的患者畢竟狀況相對嚴重，有幾位病人狀況不穩，所以傍晚出現有人要從一般病房轉去獨居病房，又是一陣嘶吼與混亂，如同當眾行刑一般。理性的我知道是她的病況需要，但在此情境下，我更容易以監獄犯人自處，並審慎思考如果我不乖，下一個被拖進去就是我……。
精神病房的時鐘意義不大，對於時間，感覺上比較依照重要的作息而定，吃飯大概是最重要的了（其實更重要的是飯後的吃藥）：08：00早餐、11：30午餐、17：00晚餐、21：00睡前。用餐時間前，餐點大都以便當的形式進入病房中，我也跟著這樣的作息及餐點與病人同步。醫院的餐點大概沒有好吃的，我也沒有特別期待。打開便當，果然是看起來無法激起食欲的各種菜色。
吃完飯後的吃藥時間，倒是讓我有些不一樣的理解與體驗。用餐後病人在護理站前魚貫排隊，護理站前擺滿所有病患的盛藥杯，二、三十個吧。每一個患者都要在護理師面前把藥吃下，並且張嘴給他們檢查。沒有及時吃藥的患者，護理站會直接廣播XX床XXX請到護理站吃藥；再有耽延，護理師就會親自把藥送到患者床前。能理解的是，精神病患者可能因沒有病識感而不願意服藥或假裝服藥，所以用這種方法來確保患者的服藥情形，只是每日四次的吃藥長隊，也讓人覺得時間就在一次次的吃飯、排隊、吃藥中度過。
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不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計畫」利用AI智慧修圖升級你的照片
我們想讓你知道的是
你也喜歡攝影嗎？想讓手上的照片輕鬆升級，那麼你絕對不能錯過Adobe的「攝影計畫」方案，這邊我們就分享幾個利用「攝影計畫」讓照片質感提升的小技巧！
想到創作就會想到Adobe，在Adobe全系列軟體中，Lightroom跟Photoshop是諸多專業攝影師與攝影愛好者必備的軟體。這幾年來，Adobe為它們導入AI科技，讓照片透過簡單步驟就能變得更有質感。
因應現在人手一機的全民攝影的風潮，Adobe特別針對拍照愛好者推出「攝影計畫」，新用戶首年每月方案優惠價不到300元，輕鬆讓你提升照片質感，晉升專業影像玩家。
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一鍵輕鬆編修，讓你幾個步驟就能創造出個人風格的Lightroom
Lightroom是一款深受專業攝影師與攝影愛好者喜愛的影像軟體，它一直以來都以快速地調整、輕鬆的大量管理照片聞名，也讓世界上諸多的攝影師得以創造出專屬自己的影像。如果我們只是平常出遊與享受生活美好的片刻，紀錄下這一切後，Lightroom會不會稍嫌大材小用呢？一點都不會！近期Lightroom也針對現在使用者喜愛的風格，推出各式各樣的預設集，也導入了AI智慧，能夠智慧辨識出主體，就算不是專業大師，只要輕鬆一鍵，就能透過Lightroom將生活日常修整出質感好照片。
首先先來介紹「自適應」這個預設集，它的原理是利用AI演算、辨識出特定主體，讓我們可以套用各式各樣的場景，讓整體照片快速變得好看。
「自適應」預設集裡面分成兩個，其中一個是『主體』。『自適應：主體』這個濾鏡最主要的功能就是辨識出主體後，針對主體的區域進行濾鏡的套用、快速修整。
這個功能非常推薦使用在人像的補光上，會有非常好的效果。在這裡我們分享修整的前後，透過『『自適應：主體』預設集的修整，可以看到人像的主體有更自然的打亮，如果你想製造出更多風格的話，除了主體亮度也能有其他變化。
而另外一個『自適應：天空』，顧名思義則是針對天空進行調整。它能辨識出天空的邊界，除了常見的夕陽與日出以外，還有顏色更強烈的調整，能讓照片變得更加吸引人目光。
要建立屬於自己的照片風格最常遇到的問題是不知道從何處下手。但在Lightroom裡可輕鬆解決這樣的困擾，使用「圖庫」這個功能分頁下瀏覽、挑選管理照片時，就能用非常簡單的方式編修好手上的照片。
只要在「色調控制」裡面按下「自動」，再透過下面的細項調整曝光、清晰、鮮豔，不需要精密的熟悉每一個選項，幾秒鐘就能輕鬆得到好看的照片，摸索出屬於自己的照片風格。
若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。
這樣的風格照片涵蓋我們日常會遇到的各種類型，舉凡人像、旅遊、生活紀錄等等…若你是喜歡在IG分享生活或者撰寫部落格的人，這就是一個快速且簡單建立自己風格的方式。
自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片
如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。
經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。
以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。
這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。
神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。
神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。
「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。
「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。
出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。
攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感
Adobe「攝影計畫」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。
Lightroom與Photoshop經過長期的發展，具備許多完善的功能，現在更是導入了AI運算技術，大幅降低了使用難度，在這強調個人風格與影像品質的數位時代來說，不只是專業攝影師能使用，一般的IG分享、部落格撰文，都能提升自身經營的影像質感。
目前Adobe也針對「攝影計畫」服務推出限時八折的優惠，新用戶訂閱計劃，首年每月只要新台幣257元。簡單上手、輕鬆負擔，是時候讓「攝影計畫」輕鬆提升你的照片質感了！
Adobe「攝影計畫」：優惠訂閱方案