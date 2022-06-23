台電今年1-5月累積虧損500億，27日電價調漲勢不可擋，產業界支持「台灣電價必須與世界接軌」

俄烏戰爭僵持，國際原油價格仍在每桶110美元左右振盪，能源上揚成為各國的頭號經濟問題。今（2022）年前5個月，台電累計新台幣500億元虧損。對此，經濟部長王美花今（23）日強調，已經召開工作小組就「漲電價問題」研議，具體方案待6月27日電價審議委員會討論後公布。

台電虧很大，電力漲價擋不住

國際能源持續高漲，台電對外表示1月至5月已經累計近新台幣500億元虧損，台電在日前的電價審議會前工作小組表示，盼這次同意打破調漲3%的天花板上限。

根據台電公告，目前一般住家可以選擇非時間電價（即累進電價，未區分尖離峰用電）或時間電價（有區分尖離峰用電）計費，其中累進電價是按使用度數分段收電費，時間電價每月電費是基本電費與流動電費的總和。

而一般民眾多採用累進電價，以電用級距遞增作為電費標準，其分為6段級距計費：

台灣電力公司

不過，電價審議會中委員要求台電提出的方案務必要考量通膨衝擊，根據《經濟日報》報導指出，台電將以「拼圖」方式提出工業、商業及民生各種不同調漲腹案，其中民生用電以700度、1000度為調整級距。

報導分析，若僅漲每月1000度以上的用電大戶豪宅，預估工業漲幅則會達到10%以上，換算下來平均調幅才能控制在8%以內。高層官員表示，各國都在調漲電價，同時也以升息抗通膨，台電適時反映成本，也代表調漲電價勢不可免。

台灣電力公司

經濟部部長王美花今日回應，目前燃料成本壓力很大，比起去年俄烏戰爭還未開打時前，燃料成本已經上漲3至4倍，其中台電、中油是國營事業，承受穩定物價的壓力造成虧損較大，預計提出幾個方案，在6月27日的電價審議委員會中討論。

值得注意的是，昨（22）日台灣美國商會發布《2022台灣白皮書》強調台灣有3大急迫性問題：首先是穩定能源供給，這不僅是需要馬上處理，還成為會員越來越擔心的議題；其次才是人才、勞動市場重組；最後，疫情開放邊境等問題。

美國商會副會長吳王小珍表示，經過3個月幾次停電，顯示初供電穩定不是隱憂，而是需要馬上處理的問題，希望中央要把再生能源、電網等快速更新，並提出誘因讓供應商可以盡快把技術帶進台灣。

對此王美花說明，電力韌性是經濟部正在改革進行事項，細節還包括電網韌性、再生能源的搭配儲能設施等。

產業界：電價接軌國際是發展關鍵

另外，經濟部告訴《關鍵評論網》，電價審議會將討論，包括國際燃料成本高漲、中油台電財務成本，以及經濟部要穩定物價、照顧民生等幾個面向。經濟部也澄清王美花未談到有「不得不漲的壓力」。

經濟部強調，未來用電需求可能再度攀升，今年水情好轉及機組陸續歸隊，皆有助於供電穩定，再加上去年起精進調整機組大修作業，機組已於5、6月陸續回歸供電系統，並將強化管控機組維修品質，以維持系統各時段供電能力，將持續穩定供電。

針對政府要調漲用電大戶8%，昨日台泥董事長張安平表示，便宜的能源不能讓產業更有效率，靠補貼的產業更無法和國際競爭，因此台灣電價必須和世界接軌。

目前國內工業用電每度為新台幣2.44元，因為政府補助電費才是全球前幾名便宜。張安平指出，能源被補助後，業者就不會想要優化能源設備，也阻礙了投資；反之電價調漲後能推動更有效率的能源使用。

此外，他也談到，電價調整必須有配套措施，像是輸電系統的效率提升，提出更完整、強化的改善計畫，才不會有輸電系統低壓造成的停電問題。

張安平還表示，不能完全放棄核能，雖然目前政策是反核，但不可以排斥核能，未來的核能技術會更安全且乾淨，走向有效率的發展，中央應時刻與全球接軌。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航