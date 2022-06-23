台電今年1-5月累積虧損500億，27日電價調漲勢不可擋，產業界支持「台灣電價必須與世界接軌」
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經濟部長王美花今（23）日強調，比起去年烏俄戰爭還未開打時前，燃料成本已經上漲3至4倍，其中台電、中油是國營事業，承受穩定物價的壓力造成虧損較大，預計提出幾個方案，在6月27日的電價審議委員會中討論。
俄烏戰爭僵持，國際原油價格仍在每桶110美元左右振盪，能源上揚成為各國的頭號經濟問題。今（2022）年前5個月，台電累計新台幣500億元虧損。對此，經濟部長王美花今（23）日強調，已經召開工作小組就「漲電價問題」研議，具體方案待6月27日電價審議委員會討論後公布。
台電虧很大，電力漲價擋不住
國際能源持續高漲，台電對外表示1月至5月已經累計近新台幣500億元虧損，台電在日前的電價審議會前工作小組表示，盼這次同意打破調漲3%的天花板上限。
根據台電公告，目前一般住家可以選擇非時間電價（即累進電價，未區分尖離峰用電）或時間電價（有區分尖離峰用電）計費，其中累進電價是按使用度數分段收電費，時間電價每月電費是基本電費與流動電費的總和。
而一般民眾多採用累進電價，以電用級距遞增作為電費標準，其分為6段級距計費：
不過，電價審議會中委員要求台電提出的方案務必要考量通膨衝擊，根據《經濟日報》報導指出，台電將以「拼圖」方式提出工業、商業及民生各種不同調漲腹案，其中民生用電以700度、1000度為調整級距。
報導分析，若僅漲每月1000度以上的用電大戶豪宅，預估工業漲幅則會達到10%以上，換算下來平均調幅才能控制在8%以內。高層官員表示，各國都在調漲電價，同時也以升息抗通膨，台電適時反映成本，也代表調漲電價勢不可免。
經濟部部長王美花今日回應，目前燃料成本壓力很大，比起去年俄烏戰爭還未開打時前，燃料成本已經上漲3至4倍，其中台電、中油是國營事業，承受穩定物價的壓力造成虧損較大，預計提出幾個方案，在6月27日的電價審議委員會中討論。
值得注意的是，昨（22）日台灣美國商會發布《2022台灣白皮書》強調台灣有3大急迫性問題：首先是穩定能源供給，這不僅是需要馬上處理，還成為會員越來越擔心的議題；其次才是人才、勞動市場重組；最後，疫情開放邊境等問題。
美國商會副會長吳王小珍表示，經過3個月幾次停電，顯示初供電穩定不是隱憂，而是需要馬上處理的問題，希望中央要把再生能源、電網等快速更新，並提出誘因讓供應商可以盡快把技術帶進台灣。
對此王美花說明，電力韌性是經濟部正在改革進行事項，細節還包括電網韌性、再生能源的搭配儲能設施等。
產業界：電價接軌國際是發展關鍵
另外，經濟部告訴《關鍵評論網》，電價審議會將討論，包括國際燃料成本高漲、中油台電財務成本，以及經濟部要穩定物價、照顧民生等幾個面向。經濟部也澄清王美花未談到有「不得不漲的壓力」。
經濟部強調，未來用電需求可能再度攀升，今年水情好轉及機組陸續歸隊，皆有助於供電穩定，再加上去年起精進調整機組大修作業，機組已於5、6月陸續回歸供電系統，並將強化管控機組維修品質，以維持系統各時段供電能力，將持續穩定供電。
針對政府要調漲用電大戶8%，昨日台泥董事長張安平表示，便宜的能源不能讓產業更有效率，靠補貼的產業更無法和國際競爭，因此台灣電價必須和世界接軌。
目前國內工業用電每度為新台幣2.44元，因為政府補助電費才是全球前幾名便宜。張安平指出，能源被補助後，業者就不會想要優化能源設備，也阻礙了投資；反之電價調漲後能推動更有效率的能源使用。
此外，他也談到，電價調整必須有配套措施，像是輸電系統的效率提升，提出更完整、強化的改善計畫，才不會有輸電系統低壓造成的停電問題。
張安平還表示，不能完全放棄核能，雖然目前政策是反核，但不可以排斥核能，未來的核能技術會更安全且乾淨，走向有效率的發展，中央應時刻與全球接軌。
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核稿編輯：翁世航
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。