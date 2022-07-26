瞞報數量、盜賣漁獲、產地造假，日本漁業第一線連環爆出不法醜聞

文：川本大吾

近年來，儘管秋刀魚、鮭魚等捕獲量少的情況突出，日本的專屬經濟區（EEZ）仍被認為是「世界上生物多樣性極高的海域」（水產廳），擁有豐富的海洋資源。

然而，2021年秋以來，幾起重大的不法事件相繼被曝光，涉及的都是日本引以為豪的魚貝類產品。包括大間瞞報鮪魚捕獲量事件等在內，疫情之下曝出的這幾起醜聞在首都圈廚房豐洲市場（位於東京都江東區）也引發了混亂並不斷擴大。有專家認為，不僅對漁業相關人員，對流通環節也應實施嚴格的管理，這一點必不可少。

鮪魚捕撈配額增加，青森大間卻被曝瞞報捕獲量

堪稱最高品質的青森縣大間產太平洋藍鰭鮪魚被曝瞞報捕獲量。據日本政府相關人士介紹，2021年11月，未上報漁業協同組合（下稱「漁協」）就私自出貨的鮪魚超過了10噸，而這「或許只是冰山一角」。

太平洋藍鰭鮪魚實行全球配額管理，由中西部太平洋漁業委員會（WCPFC）在資源評估的基礎上，決定總可捕撈量（TAC），並分配給各個國家。據水產廳介紹，青森縣當年度（2021年4月～2022年3月）的捕撈配額為543噸大型魚（30公斤以上），大間漁協獲得其中253噸配額，占到近一半。

就在2021年12月，WCPFC剛剛決定，在2021年度的基礎上，2022年度到2024年度大型太平洋藍鰭鮪魚的捕撈配額增加15％。這是增加配額的提案首次獲批，其原因是各國認為資源恢復取得了進展。日本卻在此時被曝無視資源管理體制，瞞報漁獲量，這難免會遭到國際上的批評。

而日本對瞞報漁獲量的追責力度很有限。漁獲資料是由漁業從業人員上報給漁協，經縣政府匯總後上報給國家的。即使瞞報導致該縣配額超出，也只是「等下一年分配的時候扣除超額的部分」（水產廳），處理得非常寬鬆。

日本《漁業法》規定，對於「未向所屬漁協等報告，或進行虛假報告者」，處6個月以下徒刑或30萬日圓以下罰款。但青森縣政府工作人員稱，截至3月18日，未對大間漁業從業人員適用此規定。該縣水產振興科工作人員表示「今後會指導漁協根據相關法令，準確地報告漁獲量」，儘管如此，掌握整體的實際情況並非易事。

燒津漁協職員偷盜鰹魚

另一方面，負責管理漁獲資料的漁協也被曝出不法行為。2021年10月，漁獲產值居日本第一的靜岡縣燒津漁港，其漁協職員和水產加工公司前董事、運輸公司員工等人因盜竊冷凍鰹魚而被逮捕並起訴。據稱，漁港職員是趁漁船在港口卸貨時抽竊了一部分未經秤重的鰹魚，而後非法盜賣的。

漁業團體相關人士愕然說道：「以前就有人提出在燒津卸貨時，感覺（上岸後）魚量變少了。（結果真的有問題，）真是令人遺憾。」遭竊的水產公司稱三年損失約達148噸、3000萬日圓，目前已經提起訴訟，向漁協等索賠。當地漁業相關人士認為，抽竊鰹魚的行為可能已經持續二、三十年了。據稱，漁協職員將非法盜賣鰹魚的獲利用於飲酒作樂。

為了防止再次發生此類行為，燒津漁協採取了安裝保安攝影機，增強保安人員的監控力度等措施，同時對牽涉盜竊的部分職員予以懲處，以淨化自身隊伍。對此，鰹魚漁業團體相關人士認為：「在漁港，不用說船主了，船員和漁協職員等大都是熟面孔，（這樣一來）以後可能要懷疑所有相關人員了。」可見建立協力廠商參與的核驗機制勢在必行。

蛤蜊產地造假，熊本產量其實很少

就在最近，日本又曝出蛤蜊產地造假。商家把主要從中國等地進口的蛤蜊暫養（暫放）在熊本縣境內的海邊，這些蛤蜊就搖身一變，打著「熊本縣產」的名號以數倍的價格進入流通管道。據推測，這一不法行為也持續很長時間了。

日本農林水產省調查顯示，從2021年10月開始的三個月，全國主要超市約1000個店鋪售出的蛤蜊近八成都號稱產於熊本縣，推算總銷量超過2500噸，而2021年該縣蛤蜊產量僅為21噸。這意味著，僅僅三個月，假熊本蛤蜊的銷量就達實際產量的100倍以上。

熊本縣政府要求縣內漁協等從2月8日開始，兩個月內停止蛤蜊出貨。蒲島郁夫知事提出制定相關條例以根除造假行為，創設熊本產蛤蜊的認證制度，以期恢復並維護品牌聲譽。但是，不少假熊本蛤蜊並不經熊本縣上市，為此需要包括農林水產省和消費者廳在內，舉國家之力採取應對措施。

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因疫情先後敗露，從嚴管理任重道遠

由於漁業一線的不法行為發生在海陸交界，很難掌握實際情況。接連曝出了三起，與疫情不無關係。

水產顧問分析稱：「日本人對魚類的消費量下降，導致水產業持續面臨著嚴峻的局面。疫情之下，餐飲店被要求停業或縮短營業時間，受到了不小的打擊，這也對漁業一線和流通環節等從業人員造成了持久的影響。也許正是因為處境艱難，這些不法行為才愈演愈烈，最終敗露。」

以大間鮪魚為例，雖然新年首次拍賣的成交價給人留下深刻的印象，但平時東京豐洲市場的拍賣價也就每公斤5000到6000日圓。即使是重達150公斤的鮪魚，也遠到不了1條100萬日圓的價格。大間鮪魚的捕撈配額為253噸，也就是15億日圓左右，扣除批發商、漁協等的手續費以及漁船燃料費等，漁業從業人員人均到手的錢絕對多不了。況且大型鮪魚的捕撈期僅冬季三個月時間，非常考驗體力，而漁民老齡化趨勢卻日漸嚴重。

嚴峻的現實催生了瞞報漁獲量的不法行為，加之疫情下，往常採購高級太平洋藍鰭鮪魚的餐飲店等進貨量驟降。或許就是這些因素引發了漁業一線從業人員的焦慮，導致不法之徒變本加厲。